Neustadt: „Batcorder“ entwendet – um Rückgabe wird gebeten

Neustadt an der Weinstraße – Ein Fledermaus-Detektor (so genannter Batcorder), der zur automatisierten Erfassung von Fledermausrufen im Rahmen der naturschutzfachlichen Artenerfassung im Plangebiet der Landesgartenschau Neustadt an der Weinstraße ab dem 6. Juni 2022 eingesetzt wurde, war am 10. Juni nicht mehr an seinem Platz. Das hat das Büro LAUB aus Kaiserslautern festgestellt.

Das Gerät macht keine Fotos, sondern nur Aufnahmen von Ultraschallrufen und ist somit ausschließlich für Fledermaus-Untersuchungen verwendbar.

Ohne Originalpapiere des Herstellers ist auch ein Verkauf nicht möglich.

Es wird um Rückgabe des Gerätes gebeten, gerne auch anonym an der „Fund“-Stelle, wo der Aufhänge-Haken verblieben ist.