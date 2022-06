Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 19.06.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Betrunken einen Unfall verursacht und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstag, 18.06.2022, gegen 01:30 Uhr kam es in der Mannheimer Straße, Ecke Kanalstraße in Bad Dürkheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 21-Jährige Fahrer eines Ford KA befuhr hierbei die Mannheimer Straße in Bad Dürkheim und wollte nach links in die Kanalstraße abbiegen. Im Abbiegevorgang kam er jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über einen angrenzenden Radweg und stieß gegen die dortigen Absperrgitter. Durch den Aufprall wurden die Absperrgitter aus der Verankerung gerissen. Durch aufmerksame Zeugen wurde die Polizei Bad Dürkheim verständigt, da der Ford seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. In der direkten Umgebung des Unfallortes konnte der 21-Jährige Fahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis schließlich in seinem Fahrzeug, auf dem Fahrersitz sitzend festgestellt werden. Durch die Beamten konnte festgestellt werden, dass der Fahrer erheblich alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,80 Promille. Dem Unfallverursacher musste eine Blutprobe entnommen werden. Der Ford KA musste aufgrund der erheblichen Beschädigungen abgeschleppt werden. Zur Säuberung der Unfallstelle musste eine Spezialfirma beauftragt werden.

Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Dieser muss sich nun auf mehrere Strafanzeigen gefasst machen.

Freinsheim: Zu tief ins Glas geschaut und doch gefahren

Freinsheim (ots) – Am 16.06.2022 gegen 00:45 Uhr konnten auf der L455 in Freinsheim eine Gruppe Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor wurde genau diese Personengruppe bereits festgestellt, als sie das Veranstaltungsgelände des dortigen Weinfestes fußläufig verließen. Die Personen waren augenscheinlich alkoholisiert. Sie gaben glaubhaft an, auf Grund ihrer Alkoholisierung, die Fahrräder nach Hause schieben zu wollen. Die Fahrräder wurden im Einverständnis der Beteiligten an der Festörtlichkeit mittels Fahrradschloss abgeschlossen. Danach entfernten sich die 4 Personen fußläufig und traten den Heimweg an. Doch um 00:45 Uhr konnte genau diese Gruppe auf der L455 in Fahrtrichtung Großkarlbach auf ihren Fahrrädern, teilweise in Schlangenlinien fahrend, teilweise ihre Räder ordnungsgemäß schiebend, festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der 22-Jährigen einen Wert von 1,48 Promille, bei dem 24-Jährigen Radfahrer einen Wert von 1,32 Promille. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen und die Fahrräder sichergestellt. Gegen sie wird nun wegen Führen eines Fahrzeuges unter Alkoholeinwirkung ermittelt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einer 23-Jährigen, die ihr Fahrrad geschoben hatte, ergab einen Wert von 1,93 Promille. Zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt wurde ihr Fahrrad sichergestellt.

Haßloch, Meckenheim: Betrugsmasche – falscher Sohn meldet sich per Whatsapp

Haßloch (Pfalz) (ots) – Am Samstag, 18.06.2022, kam es am Abend zu einem versuchten Betrug zum Nachteil einer 53-jährigen Frau. Gegen 22:15 Uhr erhielt sie eine WhatsApp-Nachricht einer ihr unbekannten Nummer. Darin gab der Täter sich als ihr Sohn aus. Noch im Gesprächsverlauf entstanden bei der Anzeigenerstatterin Zweifel und sie kontaktierte ihren wahren Sohn über dessen ihr altbekannter Nummer. Nachdem sie Screenshots vom Chatverlauf und Meldung an ihre Polizeidienststelle gemacht hat, blockierte sie die „neue“ Handynummer.

Am Mittwoch, 15.06.2022, kam es in Meckenheim erneut zu versuchten Betrügen, via Anruf durch angebliche Mitarbeiter von Microsoft. Hierbei wird durch geschickten Gesprächsverlauf oft versucht, Sie zu animieren Zugriff auf Ihren PC oder Ihre Cloud zu gestatten.

Sollten Sie Opfer eines solchen Anrufs oder Nachricht werden, notieren Sie sich bitte die angezeigten Telefonnummern, beenden unmittelbar die Kommunikation und informieren Sie Ihre zuständige Polizeiinspektion. Nachfolgend die wichtigsten Tipps und Hinweise, wie sie sich schützen können:

Die Polizei ruft niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an.

Lassen sie sich niemals unter Druck setzen. Legen Sie einfach den Hörer auf!

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Wenn Sie sich unsicher fühlen, bitten sie Familienangehörige, Nachbarn oder Freunde um Hilfe

Rufen Sie diese zurück.

Geben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Klären Sie lebensältere Familienangehörige, Nachbarn und Bekannte auf.

Haßloch: Mutwillige Beschädigung eines Gartenzauns

Haßloch (Pfalz) (ots) – In der Nacht von Donnerstag, 16.06.2022 auf Freitag, 17.06.2022 traten unbekannte Täter Teile eine Gartenzauns in der Straße Untere Bleiche nieder. Die Schadenshöhe wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Diese Sachbeschädigung könnte im Zusammenhang mit einer Gruppe von Jugendlichen stehen, welche in der Nacht lautstark durch das Wohngebiet zog. Ebenso wurde ein in der Straße Schäferwäldchen geparkter Dacia Logan mit einem Tritt beschädigt. Ein Schuhabdruck konnte an einer Tür festgestellt werden. Der Schaden hier wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Haßloch: Aufmerksamer Zeuge stoppt Trunkenheitsfahrt

Haßloch (Pfalz) (ots) -Ein aufmerksamer Zeuge meldet am Samstag, 18.06.2022, gegen 13 Uhr eine mögliche Trunkenheitsfahrt einer ihm bekannten 29-jährigen Frau. Die 29-Jährige konnte in ihrem Audi in der Mecklenburger Straße in Haßloch einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe wurde ihr wenig später in der Polizeiinspektion Haßloch entnommen. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren gemäß §316 StGB – Trunkenheit im Verkehr verantworten und muss mit einem Fahrverbot rechnen.

Altleiningen: Trunkenheit im Verkehr

Altleiningen (ots) – Am Samstag, 18.06.2022, gegen 17:15 Uhr wurde ein 59-jähriger Mann mit seinem Mofa in Altleiningen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Ein erster Test ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille. Der Mann musste die Beamten deshalb zur Dienststelle begleiten wo ein weiterer Test ebenfalls ein Ergebnis über der sogenannten 0,5 Promillegrenze zu tage brachte. Es wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

Grünstadt: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Grünstadt (ots) – Am Samstag, 18.06.2022, gegen 14:00 Uhr wurde ein 21-jähriger BMW-Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich für die Beamten Anzeichen bei dem jungen Mann, welche auf einen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein anschließender Schnelltest verlief erwartungsgemäß positiv auf THC. Dem jungen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Grünstadt: Sicherstellung eines Pkw nach wiederholter Trunkenheitsfahrt und Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Grünstadt (ots) – Am Sonntag, 19.06.2022 gegen 17:00 Uhr wurde der Fahrer eines VW Golf in der Kirchheimer Straße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten starken Atemalkoholgeruch bei dem 33-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab 2,5 Promille. Zudem ergab eine Überprüfung, dass der Grünstadter nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der Mann musste die Beamten zwecks Blutprobe zur Dienststelle begleiten, wo entsprechende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurden. Zudem wurde das Fahrzeug des Mannes mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt, da er erst vor wenigen Monaten ebenfalls alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs war.

Grünstadt, Bockenheim: Mehrere Betrugsversuche

Grünstadt/Bockenheim a.d. Weinstraße (ots) – Am Freitag (17.06.2022) wurden der Polizeiinspektion Grünstadt zwei Betrugsversuche bekannt, bei welchen die Geschädigten umsichtig handelten und nicht auf die Masche eingingen, weshalb es in keinem Fall zu einem Schaden kam.

Im ersten Fall erhielt der Geschädigte mehrere Anrufe einer ihm unbekannten Nummer auf sein Mobiltelefon. Die weibliche Anruferin gab hierbei an von Interpol zu sein und forderte den Geschädigten auf, seinen Bruder, welcher im Ausland in einen Unfall verwickelt sei, durch Zahlung einer Summe von 20.000EUR auszulösen. Der 57-jährige Geschädigte beendete umgehend das Gespräch. Im Laufe des Tages erhielt er noch weitere, gleichgelagerte Anrufe, wobei jedoch jeweils eine andere Nummer angezeigt wurde.

Ein weiterer Betrüger versuchte sein Glück, indem er die Geschädigte über WhatsApp kontaktierte und sich als deren Sohn ausgab. Er forderte sie auf, eine Rechnung für ihn zu bezahlen. Die 81-jährige Geschädigte schöpfte glücklicherweise Verdacht und kontaktierte ihren Sohn, wobei sich herausstellte, dass die betrügerische Nachricht nicht von ihm stammte.

Die Polizei warnt dringend davor, ohne vorherige Überprüfung der Plausibilität Überweisungen auf schriftliche oder telefonische Bitten anderer Personen vorzunehmen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):