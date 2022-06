Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 19.06.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Sachbeschädigung in der Turmstraße

Neustadt/Weinstraße (ots) – Durch einen bislang unbekannten Täter wurde an einem Geschäft in der Turmstraße in Neustadt an der Weinstraße in der Nacht von Freitag auf Samstag (17./18.06.2022) eine Scheibe beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf tatverdächtige Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Neustadt: Trunkenheitsfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 16.06.2022 gegen 23:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Autofahrer, dass das Fahrzeug vor ihm, welches gerade durch die Talstraße in Neustadt Richtung Innenstadt fährt, in Schlangenlinien fahren würde. Dank seiner Hinweise konnte das Fahrzeug schließlich durch eine Streife in der Mußbacher Landstraße kontrolliert werden. Bei der Kontrolle versuchte der Fahrer, ein 34 Jahre alter Mann aus Osteuropa, noch schnell eine halbleere Bierdose unter dem Fahrzeug zu verstecken. Leider kippte diese um und trat als Lache unter dem Fahrzeug hervor. Ein Atemalkoholtest des Fahrers ergab einen Wert von 2,38 Promille. Der Führerschein des Mannes und dessen Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Neustadt: Verkehrsunfallflucht – gelber Kleinwagen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 16.06.2022, um ca. 15:30 Uhr befuhr ein 59-Jähriger Pkw-Fahrer die L 532 von Haßloch kommend, um an der Einmündung zur B 38 Richtung Autobahn nach links abzubiegen. Ein noch unbekannter Pkw-Fahrer befuhr zu dieser Zeit die B 38 von der Autobahn kommend. Er setzte zunächst den Blinker, um nach rechts auf die L 532 abzubiegen, tat dies jedoch nicht und fuhr geradeaus. In der Annahme, der Pkw würde abbiegen, fuhr der 59-Jährige in den Einmündungsbereich ein. Es kam zum Zusammenstoß. Der unbekannte Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt ungehindert fort, ohne sich um seine Pflichten zu kümmern. Er konnte im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden. Bei dem Pkw handelt es sich um einen gelben Kleinwagen, dieser dürfte im Frontbereich auf der Beifahrerseite einen Unfallschaden aufweisen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt, 06321-8540 oder pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

