15 Personen prügeln sich auf dem Parkplatz eines Tanzlokals

Sinsheim (ots) – Am Donnerstag 16.06.2022 zwischen 04-05:30 Uhr, wurden Rettungskräfte und Polizei zunächst wegen einer angeblich gestürzten verletzten Person zum Parkplatz eines Tanzlokals in der Neulandstraße geschickt worden.

Für die Einsatzkräfte stellte sich schnell der wahre Grund der Alarmierung dar. Zwischen 2 Personengruppen mit mindestens 15 Personen war es aus bislang nicht bekannten Gründen auf dem Parkplatz des Tanzlokals zu Auseinandersetzungen gekommen. Anwesende Beteiligte klagten vereinzelt über Schmerzen und hatten kleinere Blessuren. Auch Pfefferspray, das zwischen den jungen Menschen zum Einsatz kam, zeigte seine Folgen mit gereizten und geröteten Augen.

Leicht verletzte Personen wurden durch die anwesenden Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt. Zu ernsthaften Verletzungen war es glücklicherweise nicht gekommen und niemand musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ein Teil der Kontrahenten hatten auch den Parkplatz bereits vor Eintreffen der Polizei verlassen. Versuche an erste Ermittlungsansätze zu gelangen, um den Sachverhalt vor Ort zu klären, scheiterten. Die Anwesenden waren durchweg unkooperativ und wurden zunehmend aggressiver.

Ein 24-Jähriger beschädigte noch während der Anwesenheit der Einsatzkräfte ein Parkschild, eine Blechwand und einen Unterstand für Einkaufswagen einer angrenzenden Möbelfirma. Der junge Mann wurde von der Polizei festgenommen und zumindest dieser Sachverhalt konnte eindeutig geklärt werden. Dem 24-Jährigen droht eine Strafe wegen Sachbeschädigung und die Kosten für die Schadensregulierung.

Auch kochte immer wieder verbaler Streit auf. Weitere Handgreiflichkeiten zwischen den Anwesenden waren nicht mehr auszuschließen. Deshalb mussten Unterstützungskräfte hinzugezogen werden, um eine Eskalation zu verhindern.

Zwar wurden verschiedene Sachverhalte auf dem Parkplatz emotional geprägt gegenüber den Polizeibeamten geschildert, aber deren Glaubhaftigkeit und Wahrheitsgehalt gilt es nun durch den Ermittlungsdienst des Polizeireviers Sinsheim zu klären. Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgt die Vorlage einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft.

Um in den Morgenstunden des Feiertages erneut Streitigkeiten im Bereich des Tanzlokals zu verhindern, verblieben Einsatzkräfte noch präventiv vor Ort. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel. 07261/690-0, zu melden.

Unfallverursacher flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Eberbach (ots) – Am vergangenen Mittwoch 15.06.2022 in der Zeit zwischen 12:45-17 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Straße “Am Schlüsselacker” gegenüber Anwesen 6, ordnungsgemäß geparkten Pkw Fiesta. Das abgestellte Auto wurde am hinteren Stoßfänger und am linken Radlauf beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Feststellungsverpflichtung nachgekommen zu sein.

Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen fuhr möglicherweise gegen 13:30 Uhr ein Lkw, welcher eine nahegelegene Baustelle belieferte, beim Rückwärtsfahren gegen den geparkten Pkw. Die Anstoßstelle bei dem geparkten Pkw war in einer Höhe zwischen 40 und 70 cm.

Der Lkw-Fahrer sowie Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271 9210-0 in Verbindung zu setzen.

40-jähriger Mann in U-Haft

Eppelheim (ots) – Am Freitag 17.06.2022 gegen 03:30 Uhr soll ein 40-jähriger Mann versucht haben, in ein Juweliergeschäft, um dort Schmuck zu entwenden. Durch Einschlagen des Glaseinsatzes einer Zugangstüre wollte er sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt verschaffen.

Nachdem jedoch der Alarm am Gebäude auslöste und sich die Tür nicht öffnen ließ, soll der Tatverdächtige von seinem weiteren Vorhaben abgelassen und schließlich ohne Diebesgut zu Fuß die Flucht ergriffen haben.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der 40-Jährige in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Festgenommenen und seiner mitgeführten Sachen wurde das mutmaßlich zuvor verwendete Einbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragte daraufhin beim Amtsgericht Heidelberg einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den 40-Jährigen wegen des versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall.

Am Freitagmittag 17.06.2022 wurde der Tatverdächtige schließlich der Haft- und Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt, die ihm den Haftbefehl eröffnete und in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalinspektion 2 der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.

Wertstoffe von Firmengelände gestohlen – Zeugen gesucht

Sinsheim/Reihen (ots) – Bisher unbekannte Täter entwendeten zwischen Dienstag und Mittwoch 15.06.2022 zu einem bisher nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt mehrere Wertstoffe von einem Firmengelände in der Straße “zum Gänsgarten”. Die Unbekannten überstiegen zunächst das Hoftor und stahlen im Anschluss mehrere Kupferrohre, Kabeltrommeln und eine bisher unbekannte Menge Dieselkraftstoff.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls übernommen und am Tatort mehrere Spuren gesichert, welche jetzt ausgewertet werden. Der Sachschaden wird ebenfalls noch im Rahmen der Ermittlungen beziffert.

Zeugen, welche etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Hirschberg/BAB 5 (ots) – Unter Alkoholeinfluss verursachte am Donnerstag 16.06.2022 ein 30-jähriger Autofahrer auf der A 5 bei Hirschberg einen Verkehrsunfall. Der Mann war kurz vor Mitternacht mit seinem VW auf der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs und verließ diese an der Anschlussstelle Hirschberg. In der Ausfahrt verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte im Kurvenbereich in die Leitplanken.

Dabei wurde sein Fahrzeug so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 30-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Bei der Inaugenscheinnahme des Führerscheins und des Ausweises des VW-Fahrers ergaben sich Anzeichen dafür, dass es sich bei beiden um Fälschungen handelt. Sie wurden sichergestellt und zur weiteren Überprüfung der Kriminaltechnik zugeleitet.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Gullydeckel ausgehoben – Geschädigte gesucht

Nußloch (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hoben bisher unbekannte Täter in der Schillerstraße in Nußloch insgesamt 17 Gullydeckel aus und ließen diese auf der Fahrbahn bzw. dem Gehweg liegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstanden keine Sachschäden und es kam zu keinen Gefährdungen.

Sollten Personen dennoch gefährdet worden sein oder Zeugen die Täter bei der Tatausführung beobachtet haben, so werden diese gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Durch gefährliches Überholmanöver Gegenverkehr gefährdet

Neckarbischofsheim/Helmhof (ots) – Am Donnerstag 16.06.2022 gegen 21:30 Uhr fuhren ein schwarzer SUV und ein schwarzer BMW auf der L549 aus Neckarbischofsheim in Richtung Helmhof. Im leichten Kurvenbereich überholte der BMW den SUV und gefährdete hierbei eine 18-jährige VW-Fahrerin, welche aus der Gegenrichtung kam.

Da der BMW trotz des Gegenverkehrs sein Überholmanöver fortsetzte, war die VW-Fahrerin gezwungen auszuweichen, um einen Unfall zu vermeiden. Hierbei kollidierte die 18-Jährige mit einem Bordstein, wodurch Reifen und Stoßfänger beschädigt wurden. Der Sachschaden liegt bei 3.000 Euro.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung übernommen und sucht nun nach Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallgesehen machen können. Insbesondere der Fahrer des überholten schwarzen SUV, welcher als wichtiger Zeuge in Betracht kommt, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Rufnummer 07261/690-0 entgegengenommen.

Vorfahrt missachtet – Unfall mit drei Verletzten

Heddesheim/K4263/L631 (ots) – Am Donnerstag 16.06.2022 gegen 17 Uhr missachtete eine 22-jährige Frau, welche mit ihrem BMW auf der K4236 aus Heddesheim auf die L631 einfahren wollte, die Vorfahrt einer 38-jährigen Hyundai-Fahrerin. Die Hyundai-Fahrerin, welche auf der L631 in Richtung Viernheim fuhr, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Unfall im Einmündungsbereich wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt.

Der Sachschaden liegt bei 60.000 Euro. Die 22-jährige BMW-Fahrerin und ihre 22-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Die 38-jährige Frau im Hyundai wurde schwer verletzt. Alle Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Unfallaufnahme war die L631 zwischen Viernheim und Heddesheim bis 20 Uhr gesperrt.

Radfahrer nach Alleinunfall schwer verletzt

Waibstadt/Daisbach (ots) – Am späten Donnerstag 16.06.2022 kurz vor 23 Uhr verlor ein 46-jähriger Mann, welcher nach derzeitigem Ermittlungsstand mit hoher Geschwindigkeit mit seinem Mountainbike durch die Kirchstraße fuhr, die Kontrolle über sein Fahrrad und zog sich bei einem Sturz schwere Verletzungen zu.

Ersthelfer informierten den Rettungsdienst und versorgten den Mann noch an der Unfallstelle. Im Anschluss wurde der Mann in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist weiter kritisch. Die genauen Hintergründe des Sturzes werden nun im Rahmen der Unfallermittlungen geklärt.

Einbruch in Einfamilienhaus

Schriesheim (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch 15.06.2022 um 20:00 Uhr bis Donnerstag 16.06.2022 um 18:45 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Schillerstraße. Der oder die Unbekannten waren offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen und durchsuchten diverse Räumlichkeiten im Objekt.

Ob etwas entwendet wurde sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind bislang noch nicht bekannt. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die im Wohngebiet verdächtige Personen festgestellt oder darüber hinaus ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

Verkehrsunfall mit 5 leicht verletzten Personen

Altlußheim/B39 (ots) – Am Donnerstag 16.06.2022 um 11:30 Uhr fuhr der 85-Jährige Unfallverursacher mit seinem VW von der Kirschenstraße in Richtung Speyer. Hierbei übersah er eine 32-Jährige vorfahrtsberechtigte Seat-Fahrerin, welche von Speyer kommend in Richtung Hockenheim fuhr. Infolge dessen kam es zum Zusammenstoß.

Sowohl der Unfallverursacher und seine Beifahrerin, als auch die geschädigte Fahrzeugführerin, ihre Beifahrerin und ein 7-jähriges Kind wurden hierbei leicht verletzt. Sämtliche Beteiligte wurden zur ärztlichen Versorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Im Zeitraum der Unfallaufnahme und dem Abschleppen beider nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge, musste kurzzeitig ein Fahrstreifen gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Sperrung wurde kurz nach 13:00 Uhr wieder aufgehoben werden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Schwetzingen (ots) – Am Mittwoch 15.06.2022 kam es im Bereich der B36 (Mannheimer Landstraße) in Fahrtrichtung Schwetzingen zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Unfallverursacher wollte unterhalb der dortigen Brücke auf die BAB6, in Richtung Mannheim, auffahren und streifte beim Fahrstreifenwechsel einen anderen Pkw im Frontbereich.

Der geschädigte Fahrzeugführer fuhr zeitgleich von der Autobahn kommend auf die B36, in Richtung Schwetzingen. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der Unfallverursacher selbst entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen.

Verkehrsteilnehmer welche den Unfallvorgang mitbekommen haben oder sachdienliche Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 062022880, in Verbindung zu setzen.

Unter Drogeneinfluss im PKW unterwegs

Hirschberg (ots) – Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand der 64-jährige Fahrer eines Dacia, der am Dienstagmittag um 14.00 Uhr in der Straße Im Rott im Rahmen einer Kontrollstelle hinsichtlich seiner Fahrtüchtigkeit überprüft wurde. Die Beamten stellten hierbei drogenspezifische Auffälligkeiten fest. Ein freiwilliger Urintest verlief dann auch positiv auf THC.

Der Mann musste auf dem Polizeirevier eine Blutprobe abgeben. Da er zugab, zu Hause noch weiteres Betäubungsmittel aufzubewahren, wurde seine Wohnung auf richterlichen Beschluss hin durchsucht und es konnte dort eine Kleinstmenge Marihuana aufgefunden werden. Der Beschuldigte muss sich nun wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Betrunken mit dem Motorroller geflüchtet

Schwetzingen (ots) – Wohl zu tief ins Glas geschaut hatte der 58-jährige Fahrer eines Motorrollers, der am frühen Donnerstagmorgen gegen 01.40 Uhr in der Carl-Theodor-Straße von den Beamten des Polizeireviers Schwetzingen kontrolliert werden sollte. Er missachtete zunächst die Anhaltezeichen der Beamten, schaltete das Licht an seinem Roller aus und setzte seinen Weg unbeirrt fort.

Im weiteren Verlauf konnte er dennoch einer Kontrolle unterzogen werden. Da er stark nach Alkohol roch und beim Laufen merklich schwankte, musste er eine Blutprobe abgeben. Einen freiwilligen Atemalkoholtest hatte er zunächst abgelehnt. Der Beschuldigte wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Gebäudebrand in der Zähringerstraße

Hockenheim (ots) – Um 17.13 Uhr meldeten Anwohner der Rettungsleitstelle einen Brand in einem leer stehenden Gebäude in der Zähringerstraße. Durch die hinzugerufene Feuerwehr wurde festgestellt, dass ein Raum im Erdgeschoss vollständig in Brand geraten war.

Durch das zügige Eingreifen konnte der Brand um 17.33 Uhr bereits gelöscht werden. Es kamen keine Personen zu Schaden. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.