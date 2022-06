Kreis Bergstraße

Verkehrsunfall auf der L 3409 mit zwei schwer verletzten Motorradfahrern

Mörlenbach (ots) – Am Fr. 17.06.22 um kurz nach 12 Uhr ereignete sich auf der

Str. zw. dem Zotzenbacher Kreisel und dem Kreisel Kreidacher Höhe (Nähe

Sommerrodelbahn) ein schwerer Unfall mit zwei schwer verletzten Motorradfahrern.

Nach ersten Ermittlungen der Polizeistation Heppenheim kam ein 17 Jahre alter

Motorradfahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis in einer Rechtskurve zu Fall und

rutschte in das entgegenkommende Krad eines 38 Jahre alte Motorradfahrers aus

dem Kreis Darmstadt-Dieburg. Beide Motorradfahrer wurden schwer verletzt und

mussten in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht werden. Die Strecke musste für 1

Stunde voll gesperrt werden.

Mörlenbach: Brand in der Fronackerstraße / Kripo ermittelt

Mörlenbach (ots) – Donnerstagnacht (16.06.) wurden Rettungskräfte zu einem Brand

in die Fronackerstraße gerufen. Dort brannte eine Thuja-Hecke auf einer Länge

von über zehn Meter sowie ein Toyota Yaris. Der entstandene Schaden ist

mindestens 5000 Euro hoch.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Ein

Passant alarmierte gegen 0.20 Uhr die Rettungskräfte, nachdem er das Feuer

entdeckt hatte. Die Mörlenbacher Wehr konnte das bereits in Vollbrand stehende

Auto sowie die Hecke kontrolliert löschen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Polizei sucht noch Zeugen, die sich bislang noch nicht gemeldet haben.

Fallzuständig sind Beamte des Kommissariats 10 in Heppenheim. Telefon: 06252 /

706-0.

Viernheim/BAB 659: Betrunken Unfall verursacht und weitergefahren

Viernheim/BAB 659 (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte ein 56-jähriger

betrunkener Autofahrer am frühen Freitagmorgen und fuhr anschließend einfach

weiter. Gegen 4.30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Autobahnpolizei

Mannheim, dass auf der A 659, in Fahrtrichtung Mannheim, zwischen den

Anschlussstellen Viernheim-Ost und Viernheim-Mitte ein Pannenfahrzeug stehe.

Durch eine Polizeistreife konnte der Hyundai, der teilweise auf dem

Standstreifen und teilweise auf der rechten Fahrspur stand, festgestellt werden.

Der Motor war noch warm. Auf dem Fahrersitz saß der 56-Jährige und schlief.

Nachdem die Beamten ihn geweckt hatten, bemerkten sie deutlichen Alkoholgeruch

in dessen Atem. Beim Aussteigen und Laufen zeigte er deutliche

Gleichgewichtsprobleme und schwankte stark. Der Hyundai wies Beschädigungen auf,

die auf einen vorherigen Unfall schließen ließen. Das Fahrzeug war nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ein Alkoholtest bei dem 56-jährigen Fahrer des Hyundai ergab einen Wert von über

0,7 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen

Straßenverkehrsgefährdung und des Verdachts der Unfallflucht ermittelt. Sein

Führerschein wurde einbehalten.

Die Ermittlungen nach möglichen Unfallörtlichkeiten und Unfallbeteiligten dauern

an.

Lampertheim: Mann entblößt sich im Bereich einer Grundschule

Lampertheim (ots) – In der Domgasse, in der Nähe der dortigen Grundschule

entblößte sich am Mittwoch (15.06.), gegen 11 Uhr ein Mann und nahm sexuelle

Handlungen an sich vor. Eine Fahndung nach ihm verlief ergebnislos.

Der Gesuchte trug eine graues T-Shirt und gelbe Shorts sowie Turnschuhe. Der bis

zu 1,70 Meter große Mann hat kurze graue Haare. An der Stirn hat er einen

Glatzenansatz.

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 10 in

Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Viernheim: Zeuge beobachtet Fahrraddiebstahl / Polizei nimmt Diebesduo fest

Viernheim (ots) – Ein 36 Jahre alter Mann und seine 33-jährige Begleiterin

wurden Donnerstagnacht (16.06.) nach einem Zeugenhinweis vorläufig festgenommen.

Das Duo wurde um kurz vor 2 Uhr von einem Zeugen beobachtet, wie sie sich am

Bahnhof im Berliner Ring an Fahrrädern zu schaffen machten. Durch die

detailreiche Beschreibung des Zeugen konnten die Tatverdächtigen im Rahmen der

sofortigen Fahndung Hinter den Zäunen und in der August-Bebel-Straße gestellt

werden.

Die Beamten stellten bei ihnen ein gestohlenes Fahrrad sowie Reifen sicher. Für

die Anzeigenaufnahme musste das Duo mit auf die Polizeidienststelle fahren. Für

die Tat werden sie sich demnächst strafrechtlich verantworten müssen.

Darmstadt

Darmstadt: Bei Polizeieinsatz über drei Kilogramm Haschisch sichergestellt

Darmstadt (ots) – Bei einem Polizeieinsatz, der sich am Donnerstagmittag (16.6.)

in der Nähe des Darmstädter Messplatzes zugetragen hat, haben die Beamtinnen und

Beamten über drei Kilogramm Haschisch sichergestellt. Aufgrund von

Familienstreitigkeiten wurde die Polizei gegen 14.30 Uhr alarmiert. Sofort begab

sich eine Streife zum Einsatzort. Im Zuge der Maßnahmen stießen die

Ordnungshüter auf diverse Betäubungsmittel. Schließlich nahmen sie über drei

Kilogramm Haschisch und um die 650 Gramm Marihuana in amtliche Verwahrung. Die

beiden Tatverdächtigen, ein 18- und ein 19-Jähriger, werden sich nun wegen des

Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in einem Strafverfahren

verantworten müssen. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern weiterhin

an.

Darmstadt: Präventionsrundreise der polizeilichen Beratungsstelle

Darmstadt (ots) – Im Rahmen der Präventionsrundreise der polizeilichen

Beratungsstelle machen die Fachberater am 21. Juni 2022 Halt in Darmstadt.

Zusammen mit der Verbraucherzentrale Darmstadt stehen sie interessierten

Bürgerinnen und Bürgern von 10 bis 14 Uhr für Fragen rund um das Thema

„Einbruchschutz“ aber auch für andere Kriminalitäts-Phänomene im Carree in der

Darmstädter Innenstadt zur Verfügung.

Das Fachpersonal kann gezielt darstellen, wie man sein Haus, seine Wohnung oder

seinen Gewerbebetrieb wirkungsvoll gegen Einbrecher sichern kann. Zudem erhalten

Bürgerinnen und Bürger wichtige Verhaltenshinweise, insbesondere im Hinblick auf

die bevorstehende Urlaubszeit.

Das Präventionsmobil macht zwischen 15.06.2022 bis 20.07.2022 zudem in weiteren

Kommunen in Südhessen Halt. Alle Termine sind hier aufgeführt:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5235692

Darmstadt: Trekkingrad sichergestellt

Nachdem die Polizei bereits Ende Mai im Darmstädter Herrngarten bei einer Kontrolle ein schwarzes Trekkingrad sichergestellt hat, konnten die rechtmäßigen Eigentümer bislang noch nicht ermittelt werden. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 43 bei der Polizei in Darmstadt nach den Besitzern. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Bike der Marke „Winora“. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausgestellt hat, soll das Rad im Bereich der Kreuzung in der Rhein-Neckar-Straße entwendet worden sein. Wer sachdienliche Hinweise zum Besitzer geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt: Kriminelle machen sich an schwarzem Mercedes zu schaffen / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Nachdem sich bislang Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag

(16.6.) an einem schwarzen Mercedes in der Pallaswiesenstraße zu schaffen

gemacht haben, sucht die Polizei nach Zeugen.

Die C-Klasse war auf einem dortigen Parkplatz abgestellt. Ersten Ermittlungen

zufolge schlugen die Kriminellen mit einem Kanaldeckel die Scheiben des Wagens

ein und durchwühlten den Innenraum. Nach jetzigem Kenntnisstand machten sie

keine Beute und flüchteten im Anschluss unerkannt. Dennoch entstanden Schäden,

die auf mehrere Hundert Euro geschätzt werden.

Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter

der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Darmstadt: Gravierende Mängel bei Buskontrollen/32 Stunden nonstop unterwegs-Fast 10.000 Euro Sicherheitsleistungen fällig

Darmstadt (ots) – Teils gravierende Mängel stellten Beamte des Polizeipräsidiums

Südhessen im Rahmen von Kontrollen des internationalen Fernreiseverkehrs am

Donnerstag (16.06.), in der Zeit zwischen 8.00 und 16.30 Uhr, auf den Autobahnen

rund um Darmstadt bei Reisebussen fest. Unterstützt wurden die südhessischen

Kontrolleure hierbei von Polizeikräften aus Nordhessen, Südosthessen und

Frankfurt sowie von Kolleginnen und Kollegen aus Baden-Württemberg,

Rheinland-Pfalz sowie dem Saarland. Ebenfalls in die Kontrollmaßnahmen

eingebunden waren der Zoll und Mitarbeiterinnen des Regierungspräsidiums

Darmstadt.

13 Omnibusse und 195 Personen wurden auf dem Gelände der Polizeiautobahnstation

näher unter die Lupe genommen. Sieben Busse wurden von der Polizei beanstandet.

Zwei Fahrer eines Reisebusses aus Osteuropa waren zum Kontrollzeitpunkt um 14.00

Uhr seit 32 Stunden nonstop unterwegs. Sie starteten am frühen Mittwochmorgen

gegen 6.00 Uhr (15.06.), nahmen unterwegs ihre Schaublätter aus dem

Fahrtenschreiber und stellten sich selbst Urlaubs- und Hotelbescheinigungen aus.

Die Weiterfahrt wurde von der Polizei untersagt. Es wurde eine

Sicherheitsleistung in Höhe von 4350 Euro fällig. Im Bus wurden weiterhin 90

Kilogramm Fleisch und Käse entdeckt, die nicht nach Deutschland hätten

eingeführt werden dürfen. Die nicht industriell verpackten und nicht gekühlten

Lebensmittel wurden sichergestellt. Es wurde Anzeige nach dem Tierseuchengesetz

erstattet.

Bei einem weiteren osteuropäischen Reisebus wurden gravierende technische Mängel

an den Türen festgestellt. Der Türschließdruck war deutlich zu hoch. Hierdurch

hätten erhebliche Personenschäden entstehen können. Auch hier untersagten die

Ordnungshüter die Weiterfahrt. Zur Sicherung des Verfahrens wurden an Ort und

Stelle über 700 Euro erhoben.

Nicht weiterfahren durften auch ein Busfahrer und seine Fahrgäste mit einem

Omnibus, der neben abgefahrenen Reifen, eine nicht einwandfrei funktionierende

Bremse und Schäden an der Vorderachse aufwies. Die Kontrolleure erhoben 1100

Euro Sicherheitsleistung.

Insgesamt wurde im Rahmen der Kontrolle fast 10.000 Euro Sicherheitsleistungen

fällig. Fünf Strafverfahren, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und

Fälschung beweiserheblicher Daten sowie 12 Bußgeldverfahren wurden eingeleitet.

In einem Linienbus saß zudem eine 31 Jahre alte Frau, die per Haftbefehl gesucht

wurde. Sie konnte nach Begleichung der ausstehenden Geldstrafe von 600 Euro ihre

Fahrt aber anschließend wieder fortsetzen.

Darmstadt-Dieburg

Otzberg/L3065: Nach Verkehrssituation Zeugen gesucht

Otzberg/L3065 (ots) – Aufgrund eines Vorfalls, der sich am Donnerstagabend

(16.6.) auf der Landstraße 3065 zugetragen haben soll, hat die Polizei in

Dieburg Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den

Straßenverkehr eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 41-jähriger Wagenlenker mit seinem

grauen Volkswagen die Landstraße aus Lengfeld in Richtung Groß-Umstadt. Hier

soll er im Bereich der Aussiedlerhöfe von einem Fahrer eines grauen Audis, der

in die gleiche Richtung fuhr, überholt worden sein. Nach jetzigem Stand musste

der Audifahrer wegen eines schwarzen Seats im Gegenverkehr seinen Überholvorgang

abbrechen und vor dem grauen Volkswagen wieder einscheren, woraufhin der

41-Jährige stark abbremsen und zum Ausweichen in den Graben fahren musste.

In diesem Zusammenhang hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und

sucht Zeugen, die das Verkehrsgeschehen beobachtet haben, insbesondere den

Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Seats. Alle sachdienlichen Hinweise nimmt

die Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

Roßdorf: Einfamilienhaus im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Roßdorf (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Taunusstraße rückte im Tatzeitraum

zwischen Samstag (11.6.) und Donnerstag (16.6.) in das Visier Krimineller. Nach

derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten durch Einwirkung von Gewalt

an einer Tür ins Innere des Hauses. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und

Schränke. Neben einer Spielekonsole erbeuteten sie unter anderem diverse

Schmuckstücke. Insgesamt werden die Schäden auf über 1000 Euro geschätzt. Zeugen

oder Anwohner, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim

Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu

melden.

Groß-Gerau

zwei leicht Verletzte nach Auffahrunfall

Gernsheim (ots) – Am Donnerstag, 16.06.2022, gegen 11.15 h kam es auf der BAB

67, zwischen der Anschlussstelle Gernsheim und der Anschlussstelle Lorsch zu

einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Es wurden 2 Personen,

davon ein Kind, leicht verletzt. Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa

30.000 EUR.

Im genannten Streckenabschnitt kam es zu stockendem Verkehr. Ein 35jähriger

Mercedes-Benz Fahrer überblickte die Verkehrssituation rasch und bremste seinen

Wagen ab. Der nachfolgende 39jährige Fahrer aus Ludwigshafen am Rhein bremste

jedoch zu spät. Aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstandes kam zum

Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Ein weiteres Fahrzeug dahinter, besetzt mit einer 4-köpfigen Familie, darunter

zwei minderjährige Kinder, bremste ebenfalls. Der Familienvater und gleichzeitig

Fahrzeugführer konnte die Situation früh genug erkennen und richtig einschätzen.

Er konnte sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Infolgedessen fuhr ein

weiteres Fahrzeug besetzt mit einem 25-jährigen und einer 29-jährigen aus

Frankfurt am Main in das Heck der 4-köpfigen Familie. Dabei wurden die Insassen,

eines der minderjährigen Kinder sowie die Beifahrerin, leicht verletzt.

Die verletzten Personen wurden in den nächstgelegenen Krankenhäusern

transportiert. Bei der Bergung der Insassen wurde die Feuerwehr aktiv. Zur

Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Autobahn zeitweise

vollgesperrt werden.

Odenwaldkreis

Breuberg-Sandbach: Autos beschädigt – Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Zeugenhinweis fest

Breuberg (ots)

Nachdem Donnerstagnacht (16.06.) mindestens zwei Autos auf dem Parkplatz eines Reifenwerks in der Höchster Straße beschädigt wurden, hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Gegen 3.25 Uhr wurden die Ordnungshüter von einem Zeugen darüber informiert, dass mehrere Jugendliche auf dem Parkplatz Außenspiegel abtreten und ein Kennzeichen aus der Halterung herausreißen würden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde ein 18-Jähriger vorläufig festgenommen. Wegen Sachbeschädigung wurde Anzeige gegen ihn erstattet. Die Ermittlungen gegen ihn und nach möglichen Mittätern dauern an. Der entstandene Schaden liegt bei mindestens 1000 Euro.

Oberzent-Hetzbach: Polizei kontrolliert Fahrverbot am Krähberg

Oberzent (ots)

Das Fahrverbot an Feiertagen, wurde am Krähberg an Fronleichnam (16.06.) von der Polizei überwacht. Beamte der Polizeistation Erbach richteten ihre Kontrollstelle zwischen 10 Uhr und 12 Uhr an der Landesstraße 3108, Höhe Reussenkreuz ein. Innerhalb von zwei Stunden wurden 14 Motorräder und sechs Autos kontrolliert. Das Fahrverbot griff ausnahmslos bei den gestoppten Motorradfahrern. Die Verstöße wurden jeweils mit 50 Euro geahndet.

Mossautal OT Unter-Mossau: Gabelstabler gerät in Brand Mossautal OT Unter-Mossau (ots)

Am Donnerstag (16.06.) kam es gegen 11.55 Uhr in der Ortsstraße zu einem Brand eines Gabelstaplers. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte der Polizei Erbach und der Rettungsleitstelle Odenwaldkreis durch aufmerksame Nachbarn, die zunächst ein Feuer aus einer an der Durchgangsstraße stehenden Scheune wahrgenommen hatten. Durch das beherzte Eingreifen einer dort wohnhaften 44-jährigen Frau konnte verhindert werden, dass das Feuer auf die Scheune selbst oder das angrenzendes Wohnhaus, in welchem zwei Familien wohnen, überging oder sogar Personen verletzt wurden. Die vor Ort eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus den Mossauer Ortsteilen konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde der Brand am Gabelstapler durch einen technischen Defekt ausgelöst. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Alleinunfall – Motorradfahrer schwer verletzt

Odenwaldkreis, Ober-Mossau (ots) – Am Donnerstag (16.06.) verletzte sich ein

55-jähriger Motorradfahrerin aus Niedersachsen schwer, als er gegen 10:00 Uhr

die L3260 aus Richtung Ober-Mossau kommend in Richtung Spreng befuhr. Nach

bisherigen Ermittlungen verlor er aufgrund eines medizinischen Notfalls die

Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der

Motorradfahrer per Rettungswagen ins Erbacher Kreiskrankenhaus verbracht.

Die betroffene Strecke musste für etwa 30 Minuten für beide Richtungen voll

gesperrt werden.

Den Sachschaden am Motorrad beziffert die Polizei auf 2.000,- EUR.