Mann entblößt sich in Straßenbahn und onaniert

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Mittwoch 15.06.2022 gegen 16:45 Uhr entblößte sich ein bislang unbekannter Mann während der Fahrt in der Straßenbahn der Linie 1 in Fahrtrichtung Rheinau und nahm anschließend sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Daraufhin wurde durch Fahrgäste die Polizei verständigt.

In Höhe der Voltastraße stoppten Einsatzkräfte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt die Straßenbahn kurzzeitig und durchsuchten diese nach dem Mann, von welchem eine Personenbeschreibung vorlag. Der Gesuchte konnte nicht angetroffen werden. Offenbar gelang es ihm, noch vor Eintreffen der Polizei, die Straßenbahn an einer bislang nicht bekannten Haltestelle zu verlassen.

Personenbeschreibung des Gesuchten:

männlich, ca. 180 cm groß, ca. 35-40 Jahre, kurze Haare mit Stirnglatze, graue Sporthose mit auffallend vielen Taschen, graue Schuhe, blau/weiß/rot gestreiftes Polo-Shirt, dunkelblauer/grauer Rucksack.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Gesuchten gesehen haben und/oder weitere Angaben zu dessen weiterer Fluchtrichtung machen können, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

80-jähriger Radfahrer verstirbt im Krankenhaus

Mannheim (ots) – Bereits am Freitag 03.06.2022 gegen 16:30 Uhr kam es an der Kreuzung Altrheinstraße und Wachtstraße zu einem folgenschweren Unfall. Ein 21-jähriger Sprinter-Fahrer (3,5 t) missachtet die Vorfahrt eines von rechts kommenden 80-jährigen Radfahrers und erfasst diesen frontal.

Aufgrund seiner schweren Verletzungen ist der 80-Jährige am 15.06.2022 in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben. Die Unfallermittlungen erfolgen durch den Verkehrsdienst Mannheim.

Einbruch in Baustelle – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Wohlgelegen (ots) – In der Zeit zwischen dem 01.06.2022 und dem 14.06.2022 brachen unbekannte Täter in eine Baustelle im Stadtteil Wohlgelegen ein. Die Einbrecher drangen auf bislang unklare Weise in das Baustellengelände in der Dudenstraße ein und entwendeten dort 44 Markisen.

Der Wert der Markisen wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Auf welche Art die Markisen abtransportiert wurden, ist bislang ungeklärt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Vor der Fahrbahn abgekommen und gegen Laterne gefahren

Mannheim-Neuostheim (ots) – Eine 72-jährige Autofahrerin kam am Donnerstag 16.06.2022 im Stadtteil Neuostheim von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Laterne. Die 72-Jährige war kurz vor 11 Uhr mit ihrem Skoda auf der Xaver-Fuhr-Straße in Richtung S-Bahn-Halt “SAP-Arena” unterwegs. In Höhe des Haupteingangs des Maimarktgeländes verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Laterne.

Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags im Fahrzeuginneren aus. Die Frau konnte das Fahrzeug jedoch selbständig verlassen. Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren, versorgten die Frau und verständigten Polizei und Rettungsdienst. Die Fahrerin wurde zur Untersuchung vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Nach Abschluss der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahme wurde die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt.

Der in Schieflage geratene Laternenmast, dessen Verglasung auf die Fahrbahn zu fallen drohte, wurde durch den Bereitschaftsdienst der MVV gesichert.

Mehrere Einbrüche in der Region – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim/Ladenburg/Weinheim/Waldwimmersbach (ots) – Gleich mehrere Einbruchsdiebstähle, darunter ein Vereinsheim und eine Kneipe, wurden über den Feiertag beim Polizeipräsidium Mannheim gemeldet.

Weinheim:

Zunächst verständigte ein 57-Jähriger das Polizeirevier Weinheim, nachdem ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sich offenbar über die Rückseite eines in der Bergstraße, Höhe Hausnummer 7, aufgestellten Verkaufsstandes unberechtigt Zutritt verschafft und aus diesem einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag entwendet hatten.

Nach bisherigen Ermittlungen dürften der oder die Täter am Mittwochabend, zwischen 18:10-19:15 Uhr, in den Verkaufsstand eingebrochen sein. Zeugen, die in dieser Zeit oder unmittelbar davor verdächtige Personen gesehen haben sowie darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben können, bitte unter Tel.: 06201 10030 melden.

Waldwimmersbach:

Auch das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt derzeit wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls, nachdem ein oder mehrere Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch, den 15.06.2022, 22:00 Uhr bis Donnerstag, den 16.06.2022, 11:00 Uhr gewaltsam eine Zugangstür zu einem Vereinsheim in der “Haager Straße” in Waldwimmersbach aufgehebelt und diverse Flaschen Alkoholika entwendet haben.

Der Wert des entwendeten Diebesguts sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06223 92540 zu melden.

Ladenburg:

Am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr meldete ein 64 Jahre alter Mann dem Polizeirevier Ladenburg einen Einbruchsdiebstahl auf dem Gelände einer Firma im “Saarburger Ring”. Offenbar überstiegen dort mehrere Personen in der Zeit von Mittwoch, den 15.06.2022, 17:00 Uhr bis Donnerstag, den 16.06.2022, 19:00 Uhr einen Zaun und gelangten so auf das umschlossene Areal. Dort brachen die Unbekannten wiederum gewaltsam mehrere Container sowie die Zugangstür zu einem auf dem Gelände befindlichen Büro auf.

Aus diesem entwendeten die Täter Bargeld in Höhe von rund 150 Euro. Ob die Unbekannten weitere Gegenstände entwendet haben und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 06203 93050 zu melden.

Mannheim:

Zu einem aktuellen Einbruch wurde das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt am frühen Freitagmorgen gerufen, nachdem gegen 02:00 Uhr der Alarm in einer Kneipe in der Waldhofstraße ausgelöst hatte und Zeugen zwei verdächtige Personen im Gebäude meldeten. Sofort suchten Einsatzkräfte die Tatörtlichkeit auf, umstellten das Objekt und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten. Im Gebäude selbst konnten jedoch keine Tatverdächtigen mehr festgestellt werden. Diesen gelang offenbar noch vor Eintreffen der Polizeikräfte die Flucht. Auch die parallel durchgeführten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Aufgreifen der Täter.

Ersten Ermittlungen zufolge, dürften die Unbekannten durch ein gekipptes Fenster in die Räumlichkeiten gelangt sein. Dort entwendeten sie einen Bargeldbetrag in noch unbekannter Höhe. Die zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit der Spurensicherung vor Ort beauftragt.

Zeugen, welche die beiden Personen gesehen haben und beschreiben sowie weitere Angaben zu deren Fluchtrichtung machen können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.