Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Heidelberg-Weststadt (ots) – Am Donnerstag 16.06.2022 kam es gegen 00:20 Uhr im Bereich der Grünanlage vor den Stadtwerken zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 57-Jährigen. Zwischen dem Mann und einem Männer-Trio soll es zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein, in deren Folge die Gruppe den 57-Jährigen schlug und gegen den Kopf trat. Anschließend flüchtete das Trio.

Täterbeschreibung:

Die drei Männer sollen von südländischem Phänotyp gewesen sein, einer auffällig groß. Ein Täter soll ein weißes T-Shirt der Marke Adidas und die anderen beiden je ein helles Oberteil getragen haben.

Das Opfer musste zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die drei Unbekannten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221 99-1700 zu melden.

Terrassentür aufgehebelt

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Im Zeitraum vom 09.06.2022, 16:30 Uhr bis Donnerstag 16.06.2022 um 11:30 Uhr, verschafften sich einer oder mehrere Täter Zutritt zu einem Anwesen im Angelweg. Hierzu wurde die Terrassentür aufgehebelt und anschließend mehrere Räume in dem Anwesen durchwühlt. Ein Diebstahlsschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen und bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621 174 – 4444 zu wenden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich daraufhin hin, auch in der Urlaubszeit Vorkehrungen zum Schutz der eigenen vier Wände nicht zu vernachlässigen. Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Heidelberg und Mannheim unterstützen hier gerne unter der Rufnummer 0621 174 – 3000.

Geparkten Pkw touchiert

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Am Mittwoch 15.06.2022 kam es im Zeitraum von 15:30-16:00 Uhr im Stadtgebiet, Bereich Dossenheimer Landstraße, zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein ordnungsgemäß geparkter Nissan Pulsar an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher, welcher vermutlich beim Ein-oder Ausparkvorgang den Pkw touchierte, entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am beschädigten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR.