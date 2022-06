Zeugen nach mutmaßlichem Raub gesucht

Karlsruhe-Durlach (ots) – Bereits am Sonntag 12.06.2022 wurde eine 69-jährige Frau in der Auer Straße in Durlach Opfer eines Raubes. Die Anzeige wurde erst ein paar Tage im Nachgang erstattet. Die Frau war von der Straßenbahnhaltestelle “Auer Straße” kommend zu Fuß in Richtung Christophstraße unterwegs. Plötzlich verspürte sie einen starken Schlag gegen ihren Hinterkopf, welcher offenbar jedoch nicht zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führte.

Ein junger Mann, welcher nun als Zeuge gesucht wird, lief auf der gegenüberliegenden Straßenseite und wurde auf die 69-Jährige aufmerksam. Er wies die Frau wohl auf ihren offen gelassenen Rucksack hin. Daraufhin entdeckte die Frau ihren Geldbeutel offen auf der Straße liegen.

Da die 69-Jährige keinen Angreifer festgestellt hatte und sie davon ausging, dass ihr nichts entwendet wurde, setzte sie ihren Weg zunächst fort. Erst im Nachgang stellte die Frau fest, dass etwa 80 Euro Bargeld aus ihrem Scheinfach im Geldbeutel entwendet worden waren.

Die Polizei bittet nun den etwa 18-20 Jahre alten und ca. 170 cm großen Zeugen, mit dunklen kurzen Haaren und gepflegtem Erscheinungsbild, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Auch weitere Zeugen werden gebeten sich telefonisch, unter 0721/666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Auto fährt in Linienbus – Mehrere Personen leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Bereits am Mittwoch 15.06.2022 kam es an der Kreuzung Moldaustraße, Ecke Gildestraße, zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Linienbusses. Hierbei wurden mehrere Personen leicht verletzt. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer wollte um 11:45 Uhr mit seinem Volkswagen von der Gildestraße in die Moldaustraße einbiegen. Hierbei übersah er offenbar den bereits auf der Moldaustraße fahrenden und vorfahrtsberechtigten Bus der Linie 73.

Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurden sowohl der Fahrer und die Beifahrerin des Pkws, als auch der Busfahrer und ein Fahrgast im Bus leicht verletzt. Während die Pkw-Insassen mit dem Krankenwagen vorsorglich in eine Klinik eingeliefert wurden, suchten die beiden anderen Verletzten selbstständig einen Arzt auf.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Dieser beläuft sich am Pkw auf circa 20.000 Euro und am Linienbus auf circa 40.000 Euro.

Kellerbrand – Ursache unklar

Karlsruhe-Südstadt (ots) – Am Donnerstag 16.06.2022 kam es in der Wielandtstraße in der Südstadt zu einem Kellerbrand, dessen Ursache zum jetzigen Stand noch unklar ist. Gegen 22:10 meldete ein Anwohner, dass das Treppenhaus des Anwesens stark verraucht sei. Die Einsatzkräfte der gerufenen Feuerwehr konnten einen Brand im Keller des Gebäudes feststellen und diesen schnell ablöschen.

Die Bewohner des Hauses wurden allesamt aus ihren Wohnungen begleitet und in Sicherheit gebracht.Teilweise wurde hierzu auch eine Drehleiter verwendet. Ein Anwohner klagte im Anschluss über leichte Atembeschwerden, weshalb er vorübergehend in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Die genaue Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Sachschaden auf rund 50.000 Euro belaufen.

Kellerabteile aufgebrochen

Karlsruhe-Südweststadt (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag 10.06.2022 und Donnerstag 16.06.2022, wurden in der Karlsruher Boeckhstraße mehrere Kellerabteile aufgebrochen. Aus den insgesamt neun Kellerverschlägen, welche zum Teil unverschlossen waren, wurden nach aktuellem Stand geringwertige Sachen entwendet. Der genaue Diebstahlschaden konnte zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden.

Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach Hinweisen zu den bislang unbekannten Tatverdächtigen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter 0721/666-3411, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.