Auseinandersetzung mit Eisenstange

Germersheim (ots) – Eine blutende Kopfplatzwunde erlitt ein 39-jähriger Mann aus Germersheim, nachdem dieser am Mittwochabend 15.06.2022 unvermittelt von einer Person im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses mit einer Eisenstange angegriffen wurde. Der Beschuldigte, ein 30-jähriger Mann aus Germersheim, war am Tatort zwar nicht mehr anzutreffen, konnte jedoch im Nachgang ermittelt werden.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Der Rettungsdienst verbrachte den Geschädigten zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus nach Speyer.

Mit 3 Promille Verkehrsunfallflucht über die B9

Schwegenheim und Speyer (ots) – Am Donnerstag 16.06.2022 gegen 18:40 Uhr startete ein 40-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis seinen Transporter am Tankhof in Schwegenheim und befuhr den dortigen Kreisverkehr. Bereits hier touchierte er ein Verkehrsschild und 2 Leitpfosten. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro.

Der 40-Jährige missachtete seine Wartepflicht als Unfallbeteiligter und fuhr auf die B9 auf, wo er in Schlangenlinien fuhr und teilweise die gesamte Fahrbahnbreite in Anspruch nahm.

Auf Höhe der Anschlussstelle Speyer-West wurde er durch Polizeibeamte angehalten, nachdem Zeugen den Vorfall gemeldet hatten. Die Polizeistreife stellte bei ihm einen Atemalkoholwert von 3,05 Promille fest.

Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Betrunken mit dem Fahrrad auf der B9

Schwegenheim (ots) – Am Donnerstagabend 16.06.2022 wurde die Polizeiinspektion Germersheim über einen Fahrradfahrer informiert, der auf der Bundesstraße 9 in Richtung Ludwigshafen fährt. Die Beamten konnten den Radfahrer kurz vor der Anschlussstelle Schwegenheim feststellen und kontrollieren.

Schnell wurde der Grund für seine verbotene Fahrt bekannt. Ein Alkoholtest vor Ort ergab nämlich einen Wert von 1,7 Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe auf der Dienststelle wurde er von einem Bekannten abgeholt. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

2 getunte Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen

Germersheim (ots) – Montag 13.06.2022 konnten bei Verkehrskontrollen gleich 2 getunte Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen werden. Zunächst fiel den Beamten gegen 23 Uhr ein Mercedes auf. Der 19-jährige Fahrer hatte andere Felgen an seinem Fahrzeug angebracht. Da er diese jedoch nicht, wie vorgeschrieben, von einem Sachverständigen abnehmen ließ, war die Betriebserlaubnis seines Fahrzeugs erloschen.

Im Anschluss wurde in der August-Keiler-Straße ein BMW kontrolliert. Der 22-jährige Fahrer hatte seinen PKW durch diverse technische Veränderungen getunt. Neben einer Spurverbreiterung und folierten Scheiben war das Fahrzeug so sehr tiefergelegt, dass die Reifen an der Karosserie schleiften. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.