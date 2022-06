Vorsicht vor Betrug mit Wertpapieren

Schifferstadt (ots) – Eine Geschädigte wurde im Internet auf ein Inserat in Bezug auf Wertpapierhandel mit angeblich hohen Gewinnen aufmerksam. Nach der Anmeldung auf dem Portal wurde zunächst ein niedriger 3-stelliger Betrag investiert. Der Betrag wäre durch Gewinne angeblich auf einen 5-stelligen Betrag angewachsen.

Im Rahmen eines Telefongesprächs wurde der Geschädigten mitgeteilt, dass sie wegen der Kapitalertragssteuer einen 4-stelligen Betrag bezahlen müsse, um den Gewinn ausbezahlt zu bekommen.

Durch das Anmelden auf dem Portal konnten die Betrüger Zugriff auf das Mobiltelefon der Geschädigten erlangen, um somit einen mittleren 5-stelligen Betrag in Bitcoins zu investieren und diese auf Fremdkonten zu überweisen.

Die Polizei rät:

Seien Sie misstrauisch bei Angeboten, die eine sichere Anlage, eine garantierte Rendite, dazu hohe Gewinne und/oder ein nur sehr geringes Risiko versprechen!

Bevor Sie Gelder investieren oder eine Anlage tätigen, ist zu empfehlen, sich umfassend zu informieren, ggf. auch bei unabhängigen Organisationen wie zum Beispiel der Verbraucherzentrale.

Seien Sie bei unaufgeforderten Anrufen im Zusammenhang mit Anlageangeboten skeptisch! Lassen Sie sich nicht auf Beratungsgespräche mit Unbekannten ein.

Melden Sie sich nicht bei unbekannten Portalen an. Durch das Anklicken von Links kann Schadsoftware auf ihr Gerät geladen werden.

Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Otterstadt (ots) – Am Donnerstag 16.06.2022 um 18 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem PKW die K2 (Speyerer Straße) in Fahrtrichtung Otterstadt. Mit ihm im Fahrzeug saßen seine 26-jährige Beifahrerin sowie ein 5-jähriges Kind und ein 8 Monate altes Baby. Ein 31-Jähriger befuhr mit seiner Beifahrerin im Geländewagen die bevorrechtigte K32 in Fahrtrichtung der Kollerinsel und folgte der abknickenden Vorfahrtstraße.

Der 28-Jährige missachtete die Vorfahrt des Geländewagens, sodass im Einmündungsbereich beide Fahrzeuge auf Höhe der vorderen Beifahrerseiten kollidierten. Hierbei lösten die Airbags des Geländewagens aus. Die Beifahrerin des Geländewagens, die Beifahrerin des PKW und die 5-Jährige wurden durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser verbracht.

Angaben vor Ort belasteten beide Fahrer hinsichtlich eines (mit-)ursächlichen Fahrverhaltens, weswegen gegen beide Fahrer Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet wurden.

An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 12.500 Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden.

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Neuhofen (ots) – Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 15.06.2022 (12:30 Uhr) bis 16.06.2022 (09:45 Uhr) einen auf dem Parkplatz im Bereich des Partnerschaftsplatzes abgestellten Audi vermutlich durch Bewerfen mit Gläsern beschädigt. Der Schaden am PKW beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Ebenfalls wurde ein auf dem Parkplatz in der Otto-Dill-Straße abgestelltes Kleinkraftrad durch Umstoßen beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden von etwa 250 Euro.

Zeugen, die Angaben zu den Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235/495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Zwei Brände

Dudenhofen/Römerberg (ots) – Am Mittwoch 15.06.2022 kam es zunächst gegen 10 Uhr zu einem Brand in der Verlängerung der Ernst-Reuter-Straße in Dudenhofen. Hier kam es vermutlich auf Grund der Sonneneinstrahlung auf einen in der Wiese abgestellten PKW zu einer starken Rauchentwicklung der trockenen Begrünung. Eine Passantin konnte die angekokelte Fläche noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen.

Gegen 15:50 Uhr kam es dann in der Rietburgstraße in Römerberg ebenfalls zu einem Brand. Hier geriet eine ca. 25 m lange Hecke in Brand. Der Brand weitete sich noch auf eine kleine Rasenfläche sowie Gartenpflanzen aus, ehe das Feuer von der Feuerwehr gelöscht werden konnte.

In beiden Fällen sind keine Personen zu Schaden gekommen. Achten Sie jedoch in der warmen und trockenen Jahreszeit darauf, dass auch unachtsam weggeworfene Zigarettenstummel oder Glasflaschen zu Bränden führen können.

Kontrollen in Böhl-Iggelheim und Schifferstadt

Böhl-Iggelheim/Schifferstadt (ots) – Am Mittwoch 15.06.2022 betrieben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt 2 Kontrollstellen: In der Gemarkung Schifferstadt wurde vormittags zunächst eine Laser-Geschwindigkeitsmessung auf der K30 durchgeführt. Bei mäßigem Verkehrsaufkommen wurden 8 Geschwindigkeitsverstöße geahndet, bei erlaubten 70km/h war der “Spitzenreiter” mit gemessenen 101km/h unterwegs.

Im Weiteren wurde in der Speyerer Straße in Schifferstadt, Höhe Südbahnhof, kontrolliert: Hier wurden unterschiedliche Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet, u. a. 8 Gurtverstöße von Kraftfahrzeugführern, zudem wurde bei einer kontrollierten Person ein bestehender Haftbefehl erkannt. Der Mann konnte den zur Haftabwendung fälligen Geldbetrag bezahlen.

Am frühen Abend wurde außerdem der fließende Verkehr im Bereich Am Schwarzweiher in Böhl-Iggelheim überwacht. Hierbei wurde u. a. ein 50-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert, bei dem Atemalkoholgeruch erkannt werden konnte. Der anschließende Schnelltest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sollte es sich um seine erste Verfehlung dergleichen handeln, drohen ihm “nur” 500 EUR Bußgeld und ein Fahrverbot von 1 Monat.

Hinweise nach Einbrüchen gesucht

Harthausen (ots) – In der Zeit von Montag auf Dienstag 14.06.2022 kam es gegen 21:45-09:30 Uhr zu mehreren Einbrüchen im Freisbacher Weg in Harthausen. Hier drangen Unbekannte in die Heilsbruckhalle sowie in zwei Vereinsheime ein. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Gesamtschaden auf ca. 1.000 EUR.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben? Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) von der Polizei Speyer entgegengenommen.

Diebstahl aus Lager

Böhl-Iggelheim (ots) – Unbekannte Täter sind in der Nacht vom 15.06.2022 um 23:30 Uhr auf den 16.06.2022 um 08:00 Uhr in einen Schuppen einer Gastwirtschaft im Bereich In den Stümpfen eingebrochen. Aus dem Inneren wurden Elektrokabel und Kisten entwendet. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Kellerraum in Limburgerhof

Limburgerhof (ots) – Zwischen dem 13.06. und 15.06.2022 brachen Unbekannte in einen Kellerraum eines Mehrparteienhauses in der Landauer Straße ein und stahlen daraus ein Trekking-Fahrrad, Merida Crossway, Farbe schwarz.