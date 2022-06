Landau: Die Polizei-News

Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Radfahrern

Landau (ots) – Am Mittwoch 15.06.2022 kam es am Nachmittag im Stadtgebiet Landau in der Wieslauterstraße und im Ostring zu Verkehrsunfällen mit beteiligten Fahrradfahrern. Bei der Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten auf, dass die Fahrradfahrer zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trugen. Glücklicherweise blieb es in beiden Fällen bei Schürfwunden und Prellungen.

Aus diesem aktuellen Anlass: Die Polizei Landau empfiehlt bei jeder Fahrt mit dem Fahrrad einen Fahrradhelm zu tragen. Es gibt zwar keine gesetzliche Pflicht zum Tragen eines Helms, ABER: Sie investieren in Ihren eigenen Schutz wenn Sie einen Fahrradhelm tragen! Fahrradhelme retten Leben!

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

A65/Landau (ots) – Am Mittwoch 15.06.2022 gegen 15:30 Uhr kam es auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe kurz vor der Ausfahrt Landau-Nord zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer wollte zum Überholen von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln. Hierbei übersah er den schwarzen PKW eines 28-jährigen Mannes, welcher sich bereits neben ihm auf der linken Fahrspur befand.

Um einen Zusammenstoß mit dem Überholenden zu vermeiden, wich der Mann nach links aus und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Hierdurch entstand ein Sachschaden von insgesamt 5.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Zu einem Zusammenstoß mit dem unbekannten Fahrzeug ist es nicht gekommen. Zu diesem Fahrzeug ist nur bekannt, dass es sich um einen weißen Kastenwagen einer Firma handelt. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de zu melden.