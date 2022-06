Nur ein Radler

Edenkoben (ots) – Am Mittwoch 15.06.2022 wurde in Edesheim ein 44-jähriger Fahrzeugführer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde durch die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch festgestellt. Auf Nachfrage gab der Fahrzeugführer an, ein Radler getrunken zu haben.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,71 Promille. Der Betroffene musste die Streife zur Dienststelle begleiten. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 EUR und ein Fahrverbot von einem Monat.

Verkehrsunfallflucht durch Quad-Fahrer

Bad Bergzabern (ots) – Die 76-jährige Geschädigte befuhr am Dienstag 14.06.2022 gegen 11.15 Uhr, mit ihrem PKW die Weinstraße in Bad Bergzabern. Als sie verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr ihr ein nachfolgender Quad-Fahrer auf ihren PKW auf.

Anschließend entfernt sich der komplett schwarz gekleidete Fahrer ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.

Einbruch in Gemeindebücherei

Gossersweiler-Stein (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Freitag dem 10.06.22 bis Montag den 13.06.2022 Zutritt in die Bücherei von Gossersweiler-Stein. Dabei wurden insgesamt 2 Türen gewaltsam geöffnet. Aus der Bücherei wurde lediglich eine geringe Menge Bargeld entwendet.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen und Fahrzeugen im Bereich Gossersweiler-Stein nimmt die Polizei unter

Telefon 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Betrunken geparkten PKW gestreift

Edenkoben (ots) – Eine 14-jährige Jugendliche befuhr zusammen mit einem Freund heute Nacht gegen 00.30 Uhr, nach dem Besuch des Weinfestes, die Watzengasse in Richtung Spitalstraße. An der Einmündung kam sie mit ihrem Vorderreifen an den Hinterreifen eines vor ihr fahrenden PKW, wodurch sie die Kontrolle über ihr Rad verlor und mit dem Lenker an die Beifahrertür eines hier geparkten PKW Audi stieß.

Der Unfall wurde durch mehrere Zeugen beobachtet, die sich zu diesem Zeitpunkt hier aufhielten. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Mädchen Alkoholgeruch festgestellt. Ihren Angaben nach, hätte sie 2 Sommerschorle getrunken.

Ein anschließend durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von 1,59 Promille, weshalb ihr dann im Beisein ihres Vaters eine Blutprobe entnommen werden musste.