Frankfurt-Frankfurter Berg: Roller angezündet

Frankfurt (ots) – (dr) Unbekannte haben am späten Donnerstagabend (16.06.2022)

zwei Roller im Stadtteil Frankfurter Berg angezündet. Die Polizei ermittelt nun

wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Zeugen meldeten gegen 23 Uhr eine starke Rauchentwicklung in der

Julius-Brecht-Straße. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr und Polizei erschienen vor

Ort und stellten zwei brennende Roller fest. Die Feuerwehr löschte in der Folge

den Brand. Polizeibeamte stellten die durch das Feuer völlig zerstörten

Zweiräder sicher.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die weiteren

Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen

werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der 069-75551599 oder bei

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Sachsenhausen: Garagenbrand

Frankfurt (ots) – (fue) Sachschaden in Höhe von rund 100.000 EUR entstand am

Donnerstag, den 16. Juni 2022, gegen 12.35 Uhr, in der Mörfelder Landstraße.

Eine Garage samt Inhalt (Gartengeräte, Werkzeuge etc.) brannte vollständig aus,

Personen wurden nicht verletzt. Ein Übergreifen der Flammen auf die darüber

befindliche Wohnung konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Hinweise auf

Brandstiftung ergeben sich bislang nicht. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Frankfurt-Bornheim: Anscheinswaffen erregen Aufsehen

Frankfurt (ots) – (fue) Zeugen meldeten der Polizei am Mittwoch, den 15. Juni

2022, gegen 18.30 Uhr, zwei Jugendliche, welche in der Inheidener Straße mit

Waffen hantieren würden.

Einer der Jugendlichen habe seine Waffe durchgeladen und in den Hosenbund

gesteckt. Die Waffen selbst wurden als Pistolen beschrieben. Da davon

ausgegangen werden musste, dass es sich hierbei um scharfe Schusswaffen handeln

könnte, wurden mehrere Streifen zu der Örtlichkeit entsandt. Dank der guten

Personenbeschreibung konnten dort zwei Jugendliche im Alter von 14 Jahren als

die besagten Personen identifiziert werden. Bei der sich anschließenden

Durchsuchung konnten bei dem einen 14-Jährigen eine schwarze Pistole im hinteren

Hosenbund und bei seinem Begleiter eine ebensolche Waffe im Rucksack aufgefunden

werden.

Wie sich dann herausstellte, handelte es sich bei den Pistolen um Nachbauten

real existierender Pistolen als Soft-Airwaffen. Die Schusswaffen wurden

sichergestellt und mit Einverständnis der Eltern der Vernichtung zugeführt.

Bundesautobahn 5: Verkehrsunfallflucht

Frankfurt (ots) – (fue) Die 52-jährige Fahrerin einer Mercedes A-Klasse befuhr

am Mittwoch, den 15. Juni 2022, gegen 17.00 Uhr, auf dem mittleren Fahrstreifen

die BAB 5 in Fahrtrichtung Darmstadt.

Zwischen dem Autobahnkreuz Bad Homburg und der Raststätte Taunusblick wechselte

der Fahrer eines Kleinwagens ebenfalls auf den mittleren Fahrstreifen. Die

52-Jährige versuchte diesem auszuweichen, um einen Zusammenprall zu verhindern.

Dabei geriet sie auf den linken Fahrstreifen, wo sie mit dem Hyundai i10 eines

27-Jährigen kollidierte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, zusammen

etwa 2.000 EUR. Der Fahrer des bunt lackierten Kleinwagens mit einem Kennzeichen

aus dem Main-Taunus-Kreis (MTK) setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall

zu kümmern.

Die Frankfurter Polizei erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 069-75546400

oder an jede andere Polizeidienststelle.

Rucksackdieb im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Beamte der Bundespolizei konnten am Donnerstag einen

18-jährigen wohnsitzlosen marokkanischen Staatsangehörigen festnehmen, der gegen

17.30 Uhr im Frankfurter Hauptbahnhof einem 75-jährigen Reisenden aus Augsburg

den Rucksack gestohlen hatte.

Am Gleis 9 hatte der Täter einen kurzen unbeobachteten Moment ausgenutzt um den

Rucksack, in dem sich neben persönlichen Gegenstände auch eine geringe Menge

Bargeld befand, zu entwenden und damit zu flüchten. Der Reisende bemerkte jedoch

den Diebstahl und verfolgte den Täter, bis dieser im Gedränge des Bahnhofes

untertauchen konnte. Danach meldete er den Diebstahl in der Wache der

Bundespolizei. Nur eine Stunde später konnte eine Streife den mutmaßlichen Täter

aufgrund einer Täterbeschreibung wiedererkennen und festnehmen. Den entwendeten

Rucksack konnten die Beamten sicherstellen und dem Geschädigten später wieder

aushändigen.

Nachdem sich herausstellte, dass sich der 18-Jährige unerlaubt im Bundesgebiet

aufhält, wurde neben dem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls auch eines wegen

des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet. Im Laufe des heutiges Tages wird er

dem Haftrichter vorgeführt

Frankfurt-Altstadt: Fahrraddieb festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Aufmerksame Passanten bemerkten am Donnerstag, den 16.

Juni 2022, einen Fahrraddieb, der sich in der Hasengasse an zwei

zusammengeketteten Fahrrädern zu schaffen machen. Mit einer Eisenstange brach

der Mann ein Kettenschloss auf und machte sich dann mit einem der beiden Räder

aus dem Staub. Die Zeugen verständigten die Polizei.

Die alarmierten Zivilfahnder legten sich nun auf die Lauer und hatten das

richtige Gespür. Denn kurze Zeit später kehrte der Dieb zurück, um sich offenbar

das zweite Rad zu schnappen. Doch da klickten bei ihm die Handschellen. Die

Beamten verbrachten den wohnsitzlosen Mann, 30 Jahre alt, nach der Festnahme in

die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Frankfurt-Altstadt: Fahrraddieb festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Aufmerksame Passanten bemerkten am Donnerstag, den 16.

Juni 2022, einen Fahrraddieb, der sich in der Hasengasse an zwei

zusammengeketteten Fahrrädern zu schaffen machen. Mit einer Eisenstange brach

der Mann ein Kettenschloss auf und machte sich dann mit einem der beiden Räder

aus dem Staub. Die Zeugen verständigten die Polizei.

Die alarmierten Zivilfahnder legten sich nun auf die Lauer und hatten das

richtige Gespür. Denn kurze Zeit später kehrte der Dieb zurück, um sich offenbar

das zweite Rad zu schnappen. Doch da klickten bei ihm die Handschellen. Die

Beamten verbrachten den wohnsitzlosen Mann nach der Festnahme in die Haftzellen

des Polizeipräsidiums.

Frankfurt-Dornbusch: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Nachmittag (16. Juni 2022) kam es auf der

Eschersheimer Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 53 Jahre alte

Frau an einer Tankstelle von einem Pkw erfasst wurde. Die schwer verletzte

Fußgängerin kam in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich die 53-jährige Frau gegen 14 Uhr auf

dem Gehweg der Eschersheimer Landstraße und war in südlicher Richtung unterwegs.

Zu diesem Zeitpunkt wollte ein 51 Jahre alter Mann von einem Tankstellengelände

auf die Eschersheimer Landstraße in Richtung Hügelstraße einbiegen und tastete

sich bis zur Fahrbahn vor. In dem Moment, als der 51-Jährige losfahren wollte,

querte die 53-jährige Frau den Weg und wurde von dem Pkw erfasst. Die am Bein

verletzte Fußgängerin kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die

Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Juni 2022: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

Juni 2022: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden,

Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661

Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße

Juni 2022: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Ludwig-Landmann-Straße,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-ring

Juni 2022: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesstraße 43

Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße

Juni 2022: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Züricher

Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt/Kalbach-Riedberg: Trickdiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Am Dienstag, den 14. Juni 2022, gegen 14.45 Uhr, stellte

ein 76-jähriger Mann seinen Pkw auf einem Parkplatz in der Straße Am

Martinszehnten ab. Zwei bislang unbekannt gebliebene Frauen holten ihn zu Fuß

ein und sprachen ihn an. Sie lenkten ihn durch Körperkontakt ab, eine der Frauen

griff ihm in den Schritt. Der 76-Jährige setzte sich gegen das Gebaren der

Frauen zur Wehr, woraufhin diese von ihm abließen und mit einem grauen 1er BMW

verschwanden, in dem sich noch eine weitere Person befunden hatte. Erst jetzt

bemerkte der Geschädigte, dass es den Täterinnen gelungen war, ihm seine Rolex

Armbanduhr vom Handgelenk zu entwenden.

Täterbeschreibung: