Dillenburg: Falsche Vodafone-Mitarbeiter erbeuten Schmuck –

Am Mittwochnachmittag (15.06.2022) gaben sich zwei Diebe als Vodafone-Mitarbeiter aus und erleichterten eine Seniorin um ihren Schmuck. Gegen 15.25 Uhr klingelte zunächst einer der Diebe im Meisenweg an der Tür der Rentnerin. Kurz darauf kam sein Komplize hinzu. Beide gaben an, für die Firma Vodafone zu arbeiten und den Kabelanschluss überprüfen zu müssen. Zunächst suchte das Duo gemeinsam mit der Dillenburgerin deren Wohnzimmer auf. Anschließend ging man gemeinsam in den Keller, um nach dem Kabelanschluss zu schauen. Hier musste die Seniorin auf Wunsch der Männer mehrere Aufgaben erledigen, unter anderem einen Schraubenzieher an den Anschluss halten. Die beiden Diebe gingen unterdessen in dem Haus auf Beutezug und flüchteten im Anschluss. Letztlich musste die Rentnerin feststellen, dass die Männer aus einer Schatulle im Arbeitszimmer mehrere Schmuckstücke hatten mitgehen lassen.

Beide Männer hatten kurze schwarze Haare. Der erste Täter war etwa Mitte 30 Jahre alt, trug ein weißes Hemd sowie eine dunkelblaue Jacke und sprach Hochdeutsch. Sein Komplize war etwas jünger, etwas kleiner und korpulenter. Er sprach nur schlecht Deutsch und trug einen dunkelblauen Anzug mit einem weißen Hemd.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer hat das Duo am Mittwochnachmittag im Meisenweg beobachtet?

Wer kann weitere Angaben zu den beiden Dieben machen?

Wo ist des Diebesduo noch aufgefallen?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Kratzer im Lack –

Auf rund 2.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den ein Unbekannter an einem grauen Ford Focus zurückließ. Der Wagen parkte am Donnerstag (16.06.2022), zwischen 01.00 Uhr und 13.30 Uhr in der Bahnhofstraße, in Höhe der Hausnummer 4. Die Täter trieben vom Tankdeckel bis zur Beifahrertür einen Kratzer in die Beifahrerseite. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw musste ein Kradfahrer am Mittwochabend (15.06.2022) schwerverletzt in eine Siegener Klinik transportiert werden. Der Biker war gegen 17.45 Uhr von Beilstein in Richtung Ortsmitte unterwegs. Ein ihm entgegenkommender Subaru-Fahrer übersah ihn beim Linksabbiegen in die Hellsdorfstraße und nahm ihm die Vorfahrt. Der 17-jährige Yamaha-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit dem Subaru zusammen. Die Wucht des Aufpralls schleuderte den jungen Mann gegen einen Jägerzaun. Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm die Erstversorgung. Ein Rettungshubschrauber übernahm den Transport des Ehringshäusers in eine Siegener Klinik. Der 63-jährige Greifensteiner im Subaru erlitt einen Schock. Sowohl der Subaru, als auch die Yamaha waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Höhe der Sachschäden beziffert die Polizei auf rund 6.000 Euro.

Hohenahr-Mudersbach: Eierautomat beschädigt –

Ein Unbekannter vergriff sich an dem in einer Hofeinfahrt der Aartalstraße stehenden Eierautomaten. Der Täter schleuderte einen Stein gegen die Scheibe des Automaten und ließ einen Schaden in Höhe von rund 200 Euro zurück. Da der Automat nachts, in der Zeit von 21.00 bis 07.00 Uhr, mit einem Rollladen verschlossen wird, gehen die Ermittler davon aus, dass der Unbekannte die Scheibe entweder am 14.06.2022 (Dienstag), vor 21.00 Uhr oder am Mittwochmorgen (15.06.2022), nach 07.00 Uhr beschädigte. Hinweise zum Steinewerfer nimmt die Polizei in Herborn unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Auf Auto eingeschlagen –

Mit einer „Hit and run“ – Aktion beschädigte ein Unbekannter mit einem Baseballschläger einen in der Beethovenstraße geparkten Nissan. Die Wetzlarer Polizei bittet bei der Ermittlung des Täters um Mithilfe. Am Donnerstagabend (16.06.2022), gegen 23.50 Uhr schlug der Mann mehrfach mit dem Baseballschläger auf den schwarzen „Navara“, einem Pick-up, ein. Anschließend rannte er in Richtung Frankfurter Straße davon. Die Schäden an dem Wagen schätzt die Polizei auf mindestens 4.000 Euro. Der Täter ist ca. 30 Jahre alt, hatte nach Zeugenangaben eine helle Haut, kurze Haare und war zwischen 170 und 180 cm groß. Er trug ein weißes Unterhemd oder „Tanktop“ sowie eine kurze schwarze Hose. Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Wo ist der Mann am späten Donnerstagabend noch aufgefallen? Wer hat die weitere Flucht des Mannes in der Frankfurter Straße beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Promillefahrer verliert Kontrolle –

Am Donnerstagmorgen (16.06.2022) rückte die Wetzlarer Polizei zu einem Promilleunfall in der Braunfelser Straße aus. Gegen 07.20 Uhr war der 28-jährige Fahrer eines Audi A5 von Steinbach kommend in Richtung Innenstad unterwegs. Mit nicht angepasster Geschwindigkeit und Promille im Blut kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem Fuß-/Radweg verlor er die Kontrolle über den Audi, überfuhr ein Werbeschild und prallte in der Folge gegen weitere Schilder, bis er in der Einmündung zum Magdalenenhäuser Weg zum Stehen kam. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Der Wetzlarer trug leichte Verletzungen davon und wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Dort musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Feuerwehr band auslaufende Betriebsmittel des Audis. Der Totalschaden am A5 beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Den Promillefahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Hüttenberg-Vollnkirchen: Radfahrer stürzt –

Nach einem Sturz mit seinem Rennrad musste ein 36-Jähriger gestern Morgen (16.06.2022) mit schweren Verletzungen ins Wetzlarer Krankenhaus gebracht werden. Der in Neu-Anspach lebende Radfahrer war gegen 08.40 Uhr mit einer Gruppe Radfahrern auf der Kreisstraße von Oberkleen in Richtung Vollnkirchen unterwegs. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass er auf der abschüssigen Strecke aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlug. Die Besatzung eines Rettungswagens und ein Notarzt übernahmen seine Erstversorgung.

Solms-Oberbiel: Sportage zerkratzt –

In der Wetzlarer Straße vergriffen sich Unbekannte an dem Lack eines Kia. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in den weißen Lack des Sportage. Die Reparatur wird rund 500 Euro kosten. Zeugen, die die Täter im Zeitraum zwischen dem 06.06.2022 (Montag) und dem zurückliegenden Dienstag (14.06.2022) beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wilderer entsorgen fünf Tiere bei Wetzlar – Polizei bittet um Mithilfe

Wetzlar: Am vergangenen Samstag (11.06.2022) entdeckte ein Jagdpächter an der Landstraße zwischen Wetzlar und Dutenhofen fünf erlegte Wildtiere. Die Wetzlarer Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Jagdwilderei und bittet um Mithilfe.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter die Tiere am Samstag (11.06.2022), zwischen 00.00 Uhr und 19.00 Uhr entsorgten. Am Pendlerparklatz in Höhe der Anschlussstelle Wetzlar Süd entdeckte der Jagdpächter an einem Feldweg einen Rehbock.

Im Wald an der Landstraße zwischen dem Leitz-Kreisel und der Anschlussstelle Wetzlar Süd lagen ein weiterer Rehbock, ein Frischling, ein Rotwildkalb sowie eine Ricke. Die Täter fuhren mit ihrem Fahrzeug rechtsseitig zu Beginn des Waldes in einen Feldweg, nach ca. 150 Meter links in einen Waldweg und entsorgten dort die Tiere.

Einer der Rehböcke trug noch sein Winterhaar. Somit muss der Bock deutlich vor Juni erlegt und möglicherweise gekühlt oder gefroren gelagert worden sein. Zudem kommen in der näheren Region von Wetzlar keine Rotwildbestände vor, sodass die Ermittler davon ausgehen, dass das Kalb in einem entfernteren Revier getötet wurde.

Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt:

Wer hat die Täter beim Ablegen der Tiere am Pendlerparkplatz

oder im Wald beobachtet?

Wem sind an diesen Orten zur genannten Zeit Personen oder

Fahrzeuge aufgefallen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu den Wilderern oder zur

Herkunft der Tiere geben?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Bundesamt der Finanzen verschickt keine SMS-Nachrichten

Lahn-Dill-Kreis: Derzeit beschäftigt die Wetzlarer Kriminalpolizei eine neue Betrugsmasche, die die Opfer per SMS-Nachricht erreicht. In diesen Nachrichten fordern die Täter im Namen des Bundesministeriums der Finanzen Nachzahlungen in Höhe von knapp 500 Euro.

In einem Haushalt im Schöffengrund poppte Anfang Juni eine SMS-Nachricht auf. Absender war eine österreichische Handynummer beginnend mit „+43“ als Urheber wurde das Bundesministerium für Finanzen aufgeführt. Das Ministerium – so der Text der Nachricht – weist auf eine noch nicht beglichene Forderung hin und kündigt zudem die Pfändung des Hausrates durch einen Gerichtsvollzieher an. Man könne diese Pfändung vermeiden, wenn der Betrag über einen Zahlungslink beglichen werde. Dieser Link führt die Opfer zur einer falschen Seite des Bundesministeriums der Finanzen. Hier konkretisieren die Betrüger ihre Forderung in Höhe von 495,18 Euro, gewähren eine Zahlungsfrist von 30 Tagen und führen eine Bankkontonummer zur Überweisung auf. Allerdings weist die IBAN auf eine belgische Bank hin (Ländercode: BE).

Das Bundesamt der Finanzen versendet grundsätzlich keine SMS-Nachrichten – und schon gar nicht aus Österreich! Zudem führt das Bundesamt keine entsprechenden Konten in Belgien!

Reagieren Sie nicht auf diese SMS-Nachricht und betätigen Sie nicht den Link. Die Ermittler der Kriminalpolizei schließen nicht aus, dass durch die Aktivierung des Links Daten des Handys ausgespäht bzw. an die Täter übermittelt werden.

Polizei Wetzlar codiert Fahrräder im „Haus der Prävention“

Wetzlar: Am 23. und 24. Juni 2022, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr, codiert die Polizei Fahrradrahmen im „Haus der Prävention“ in Wetzlar.

Eine vorherige telefonische Terminvergabe ist unter Tel.: 06441/918-0 zwingend erforderlich.

Bei der kostenlosen Aktion gravieren die Polizisten eine Nummer in den Fahrradrahmen. Dieser Code besteht aus der Kreiskennung (LDK), einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, die Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens. Anhand dieser Kennung ist das Fahrrad seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen.

Entwendete und/oder aufgefundene Fahrräder können so schnell an den Berechtigten zurückgegeben werden.

Wichtiger Hinweis! Die Codierungen findet im „Haus der Prävention“ am Ludwig-Erk-Platz 5 in Wetzlar statt. Die Anfahrt erfolgt über die Nauborner Straße.

Zur Fahrradcodierung ist zu beachten:

Telefonische Terminvereinbarung ist erforderlich.

Bitte erscheinen Sie pünktlich zum Termin.

Wir bitte Sie eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

Neben dem Fahrrad muss ein Eigentumsnachweis / eine Rechnung

sowie ein gültiges Ausweisdokument mitgebracht werden.

sowie ein gültiges Ausweisdokument mitgebracht werden. E-Bike Besitzer werden gebeten den Schlüssel für den Akku

mitzubringen.

mitzubringen. Räder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden.

Unbekannte sprengen Geldautomat – Polizei bittet um Hinweise

Lahnau-Dorlar: Zwei laute Knalle schreckten heute in den frühen Morgenstunden (17.06.2022) Dorlarer Bewohnerinnen und Bewohner auf. Gegen 03.35 Uhr brachten Unbekannte Sprengmittel an dem Geldautomaten am EDEKA-Markt in der Straße „Beim Eberacker“ zur Umsetzung.

Angaben zur möglichen Beute oder zum Schaden an dem Gebäude können momentan nicht gemacht werden.

Zeugen fiel ein schnell fahrender dunkler Pkw, vermutlich ein BMW oder Audi, in Richtung der Bundesstraße 49 auf.

Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt:

Wem sind zur genannten Zeit am EDEKA-Markt in der Straße „Beim

Eberacker“ Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wem sind sonst in diesem Zusammenhang heute Morgen Personen oder

Fahrzeuge in Dorlar aufgefallen?

Wer hat nach den Explosionen einen schnell fahrenden PKW

beobachtet?

Wer kann weitere Angaben zu dem dunklen Pkw machen, der in

Richtung B49 fuhr?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Driedorf-Heisterberg: 22-Jähriger nach Badeunfall am Heisterberger Weiher vermisst Abschlussmeldung:

Driedorf: Der seit 00:45 Uhr vermisste 22-Jährige konnte nur noch tot aus dem Heisterberger Weiher geborgen werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte eine Gruppe junger Leute am Heisterberger Weiher gefeiert. Der 22-Jährige ging in der Nacht zu heute (16.06.2022) noch einmal Schwimmen. Nach Angaben seiner Freunde ging er in der Mitte des Sees unter.

Ein Großaufgebot von Polizei, Rettungskräften, Feuerwehr, DRK Wasserwacht Gießen und THW suchten über Stunden das Gewässer nach dem Vermissten ab. Dabei wurden sie zeitweise durch einen Hubschrauber aus der Luft unterstützt. Auch eine Drohne und ein Sonarboot kamen zum Einsatz.

Gegen 13:10 Uhr entdeckten Taucher der DRK Wasserwacht Gießen den leblosen jungen Mann und konnten ihn bergen. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.