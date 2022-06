Korbach: Die Polizei-News

72-jährige Fahrerin kommt bei Verkehrsunfall ums Leben

Edertal (ots) Am Freitag 17.06.2022 kam es auf der B485 zwischen den Ortslagen Edertal-Buhlen und Edertal-Mehlen zu einem tragischen Verkehrsunfall. Eine 72-jährige Pkw-Führerin aus Bad Wildungen fur gegen 15:50 Uhr die B485 in Richtung Edertal-Mehlen. Aus final ungeklärter Ursache, möglicherweise jedoch aufgrund eines medizinischen Notfalls, verlor sie hierbei in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallt dort mit großer Wucht gegen einen Baum.

Dabei wurde die 72-jährige schwer verletzt in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr aus dem völlig zerstörten Pkw herausgeschnitten werden. Trotz intensiver Bemühungen konnte der Notarzt das Leben der Frau nicht mehr retten. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Die B485 musste aufgrund der Rettungs-und Bergungsarbeiten für die Dauer von rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Polizei umgeleitet. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Diemelsee-Rhenegge – Auto in Garage abgebrannt, Garage und Wohngebäude beschädigt

Am Freitagmorgen kam es Diemelsee-Rhenegge zu einem Brand eines Autos in einer Garage, es entstand erheblicher Sachschaden. Es wurden keine Personen verletzt.

Kurz vor 10.00 Uhr erhielt die Polizei Bad Arolsen die Meldung, dass es in Diemelsee-Rhenegge zu einem Brand gekommen war.

Bei Eintreffen der Streife der Polizei Bad Arolsen brannte ein in der Garage stehendes Auto mit Elektroantrieb. Die eingesetzten Feuerwehren konnten den Brand mittlerweile ablöschen. Das Auto erlitt durch den Brand einen Totalschaden, erheblicher Sachschaden entstand auch an der Garage und dem Wohnhaus. Der Gesamtschaden beträgt nach vorläufigen Schätzungen etwa 100.000 Euro.

Nach den ersten Ermittlungen der Polizeistation Bad Arolsen zur Brandursache besteht der Verdacht, dass der Brand durch einen technischen Defekt im Zusammenhang mit dem Ladevorgang des Elektroautos ausgelöst wurde. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Korbach geführt.