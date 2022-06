Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Einbruch in Wohnhaus – Versuchter Einbruch in Ladenlokal

Felsberg

Zeit: Mittwoch, 15.06.2022 bis Donnerstag, 16.06.2022

Unbekannte brachen in ein Wohnhaus ein und entwendeten Bargeld und elektronische Geräte. Außerdem versuchten Unbekannte erfolglos in ein Ladenlokal einzubrechen.

Im Bereich der Straße Obertor in Felsberg brachen unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus ein und entwendeten Bargeld und elektronische Geräte. Insgesamt liegt die Höhe des Stehlschadens im niedrigen vierstelligen Bereich.

Außerdem versuchten unbekannte Täter gewaltsam in ein Ladenlokal im Steinweg einzubrechen. Hierbei wurde erfolglos eine Seitentür angegangen, sodass die unbekannten Täter ohne Beute flüchten mussten.

Die Höhe der Sachschäden insgesamt ist derzeit noch unklar.

Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Einbruch in Gartenhütten – Schwalmstadt-Ziegenhain

Zeit: Mittwoch, 15.06.2022, 17:30 Uhr bis Donnerstag, 16.06.2022, 14:45 Uhr

Im Bereich der Straße Am Bunten Bock sowie im Aueweg in Schwalmstadt-Ziegenhain haben unbekannte Täter jeweils eine Gartenhütte aufgebrochen. Hierbei entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 200,- EUR. Die unbekannten Täter entwendeten eine Handkreissäge, eine Kettensäge, einen Akkuschrauber der Marke Bosch sowie einen Stromerzeuger mit einem Gesamtwert von ca. 1400,-EUR.

Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 06691/943-0.