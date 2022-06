Einbruch in Berufsschule in Mombachstraße: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Nord: Unbekannte sind in der Zeit zwischen Mittwochabend und dem heutigen Freitagmorgen in eine Berufsschule in der Mombachstraße in Kassel eingebrochen. Zwar machten die Täter nach ersten Erkenntnissen keine Beute, sie schlugen jedoch in einem Klassenraum mit einem Gegenstand auf einen Fernseher, einen PC-Monitor, einen Spiegel und ein Waschbecken ein, die dadurch beschädigt wurden. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Die Tatzeit des Einbruchs lässt sich momentan auf den Zeitraum zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, eingrenzen. Der oder die Täter waren über eine Fluchttreppe bis zu einer Eingangstür im 2. Obergeschoss des Schulgebäudes gelangt. Diese Tür hatten sie mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam aufgebrochen und waren dann in den dortigen Klassenraum eingestiegen. In diesem suchten sie anschließend nach Wertsachen, stießen mehrere Stühle und Tische um und schlugen schließlich auf die verschiedenen Gegenstände ein. In welche Richtung sie danach flüchteten und wann genau sich der Einbruch ereignet hatte, ist momentan nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die im Tatzeitraum Verdächtiges im Bereich der Schule beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Kassel: Polizeieinsatz wegen Personen auf Dach von leerstehendem Gebäude

Am gestrigen Mittwochabend wurden der Polizei gegen 21 Uhr etwa zehn Personen gemeldet, die sich auf dem Grundstück eines leestehenden Gebäudes in der Mönchebergstraße in Kassel aufhalten sollen. Das Gelände und die dort stehende Villa waren bereits im Jahr 2017 von Personen besetzt worden. Die Kasseler Polizei war daraufhin mit einer größeren Anzahl an Beamten im Einsatz. Vermittlungsgespräche führten dazu, dass 13 Personen gegen 1:30 Uhr das Gelände wieder verließen. Rund 40 Personen führten anschließend eine spontane Versammlung durch, die kurze Zeit später letztlich auf dem Gelände der Universität endete.