Tödlicher Verkehrsunfall – 75-jähriger verstirbt an Unfallstelle

Hilders (ots) – Am Freitag 17.06.2022 kam es gegen 12:30 Uhr auf der L 3174, zwischen Hofbieber-Schwarzbach und Nüsttal-Gotthards, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Hofbieber befuhr mit seinem Pkw Dacia einen Witschaftsweg und wollte die Landstraße in Richtung Nüsttal-Gotthards überqueren.

Nach derzeitigem Sachstand übersah der wartepflichtige Dacia-Fahrer beim Überqueren der Landstraße einen bevorrechtigten 29-jährigen Fahrzeugführer aus Tann (Rhön), der mit seinem VW Kleinbus in Fahrtrichtung Fulda unterwegs war und stieß mit diesem zusammen.

Durch die Wucht des Anpralls überschlugen sich beide Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf kam der Dacia auf dem Dach und der VW Kleinbus auf der Seite liegend auf einem angrenzenden Feldweg zum Stillstand.

Der Dacia-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Mittels einer sog. Crash-Rettung wurde der Fahrer von der Feuerwehr Hofbieber aus dem Fahrzeugwrack geborgen. Trotz sofortiger ärztlicher Versorgung verstarb der Fahrer noch an der Unfallstelle.

Der Fahrer des VW Kleinbusses sowie seine 5 Mitfahrer (zwischen 25 und 47 Jahren aus Tann/Rhön) wurden durch das Unfallgeschehen leicht verletzt, konnten das verunfallte Fahrzeug selbstständig verlassen und wurden an der Unfallstelle ärztlich versorgt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle waren 6 Rettungswagen und 3 Notärzte sowie die Feuerwehr Hofbieber mit insgesamt 26 Einsatzkräften eingesetzt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wurde ein Gutachter mit der Unfallrekonstruktion beauftragt. Die Ermittlungen dauern an.

Unfall mit Radfahrer

Fulda. Ein 53-jähriger Radfahrer aus Petersberg wurde bei einem Unfall am Donnerstag (16.06.) schwer verletzt. Er befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gegen 16.50 Uhr den Fahrradweg aus Richtung Istergiesel kommend in Fahrtrichtung Zell. Aus unbekannter Ursache stürzte er dabei nach links in den Straßengraben und blieb dort bewusstlos liegen. Zeugen fanden den Mann schließlich auf und informierten die Einsatzkräfte. Der 53-jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

Polizeistation Fulda

HEF

Leichtverletzte Person bei Verkehrsunfall

Niederaula. Am Mittwoch (15.06.), gegen 18:40 Uhr, befuhr eine 31-jährige Frau aus Philippsthal mit einem Audi A3 die Ziegenhainer Straße in Fahrtrichtung Kirchheim. Zur selben Zeit befuhr ein 31-jähriger Mann aus Melle mit einem Touareg die Straße Wehrsteg in Fahrtrichtung Lerchenweg. Als der 31-Jährige in den Kreuzungsbereich einfuhr, kollidierte er mit der vorfahrtsberechtigten Philippsthalerin. Der Touareg-Fahrer, seine schwangere Beifahrerin und zwei im Pkw befindliche Kinder blieben glücklicherweise unverletzt. Die Frau aus Philippsthal wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Leichtverletzter Radfahrer

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (16.06.), gegen 10:40 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Trekkingrad den Lohmühlenweg in Richtung Geistalweg. Im dortigen Kreuzungsbereich kam der Radfahrer aus noch unklarer Ursache zu Fall. Der 60-Jährige erlitt leichte Kopfverletzungen und Prellungen und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Zusammenstoß beim Abbiegen

Lauterbach. Am Mittwochmorgen (15.06.), gegen 7:30 Uhr, befuhr eine 35-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem VW Transporter die Straße „Am Zickmantel“ und wollte nach links in die „Alte Obergasse“ einbiegen. Beim Abbiegevorgang geriet sie jedoch aus noch unklarer Ursache mit ihrem Fahrzeug über die Fahrbahnmitte hinaus und stieß mit dem Audi A3 eines 39-jährigen Pkw-Fahrers zusammen, welcher die „Alte Obergasse“ in Richtung „Zickmantel“ befuhr. Bei dem Unfall verletzte sich die Pkw-Fahrerin leicht. Es entstand Sachschaden von 13.000 EUR.

Wohnhaus in Brand geraten

Grebenhain. Zu einem Brandgeschehen kam es am heutigen Freitagvormittag (17.06.) im Grebenhainer Ortsteil Herchenhain. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet die Fassade eines Wohnhauses in der Straße „Im Mitteldorf“ gegen 8:50 Uhr im Zuge von Unkrautverbrennungsarbeiten in Brand. In der Folge breitete sich das Feuer weiter bis zum Dachstuhl aus. Die alarmierte Feuerwehr hatte das Brandgeschehen jedoch schnell unter Kontrolle und führte umfangreiche Löscharbeiten durch. Glücklicherweise kam keine Person zu Schaden.

Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar – der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Alsfelder Kriminalpolizei hat die entsprechenden Brandursachenermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei im Umgang mit Abflammgeräten:

auf den Einsatz von Abflammgeräten. Die Gefahr der Ausdehnung auf ungewünschte Flächen ist zu groß! Säubern Sie die Oberflächen vor dem Abflammen von Unrat,

Verzichten Sie beim Betrieb der Gasflasche auf das Rauchen und andere offene Feuerquellen!

Legen Sie einen Wasserschlauch, einen gefüllten Wassereimer oder eine Gießkanne bereit!

Neben der Schadensregulierung und einer möglichen Zahlung der Einsatzkosten kommt für die Verursacher auch die Verwirklichung einer Straftat in Betracht. So sind in den §§ 306 bis 306f des Strafgesetzbuches die Tatbestände rund um die Brandstiftung geregelt – diese können von Geldbuße bis zu einer erheblichen Freiheitsstrafe reichen.

„PEDELEC…..mit Rückenwind, aber sicher!“ – Pedelec-Beschulung der Polizei Osthessen in Bebra

Bebra. Die warmen Temperaturen ziehen Jung und Alt wieder nach draußen auf ihre Räder. Besonders das Fahren mit dem Pedelec erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Doch wie reagiere ich in Gefahrensituationen richtig? Was sollte ich über mein motorisiertes Zweirad wissen? Damit der Spaß auf dem Pedelec nicht zum Verhängnis wird, geht das Polizeipräsidium Osthessen nach dem Erfolg im vergangenen Jahr, mit dem Pedelec-Fahrsicherheitstraining in die zweite Runde.

Am vergangenen Mittwoch (15.06.) hieß es daher wieder „PEDELEC…..mit Rückenwind, aber sicher!“. Gemeinsam mit der Polizei testeten acht Zweiradfahrerinnen und -fahrer im Alter zwischen 61 und 76 Jahren auf dem Verkehrsübungsplatz des Landkreises Hersfeld-Rotenburg in Bebra ihr Können auf dem Pedelec. In insgesamt sechs verschiedenen Übungen wurden die Fahrkünste der Teilnehmenden während der rund zweistündigen Schulung auf die Probe gestellt.

Unter professioneller Anleitung einer Beamtin und eines Beamten des Regionalen Verkehrsdienstes Bad Hersfeld lernten die Radelnden den Umgang mit ihrem Pedelec in nicht ganz alltäglichen Fahrsituationen kennen. Dabei kamen alle Teilnehmenden – ob Anfänger oder Fortgeschrittener – auf ihre Kosten und nahmen einige hilfreiche Tipps und Tricks zu verschiedensten Verkehrs- und Gefahrensituationen von den Experten des Regionalen Verkehrsdienstes mit nach Hause.

Auch in den kommenden Monaten wird die Polizei verschiedene Pedelec-Trainings und Fahrradcodierungen in den drei osthessischen Landkreisen anbieten und hierüber frühzeitig informieren.

Silberbesteck und E-Klapprad aus Wohnhaus entwendet

Alsfeld. In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Am Ölberg“ drangen Unbekannte zwischen Samstag (11.06.) und Donnerstagnachmittag (16.06.) ein. Hierbei schlugen die Täter die Scheibe einer Balkontüre ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Aus dem Inneren entwendeten sie eine brauen Truhe mit Silberbesteck sowie ein E-Klapprad samt Zubehör. Der verursachte Schaden beträgt rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Schulgebäude eingebrochen

Schlitz. Eine Schule in der Schlesische Straße war zwischen Dienstagnachmittag (14.06.) und Mittwochmorgen (15.06.) das Ziel unbekannter Einbrecher. Um in das Gebäude zu gelangen, schlugen die Täter eine Fensterscheibe zur Mensa und eine Scheibe der Haupteingangstür ein – ehe sie im Inneren die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gullideckel gestohlen

Mücke. In den Ortsteilen Nieder-Ohmen und Ruppertenrod hoben Unbekannte insgesamt drei am Fahrbahnrand befindliche Gullideckel aus der Verankerung und entwendeten diese. Die genaue Tatzeit ist derzeit nicht bekannt. Der Diebstahl wurde am Mittwoch (15.06.), gegen 14:20 Uhr, bemerkt und der Polizei gemeldet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen entwendet

Alsfeld. Unbekannte stahlen zwischen Mittwochnachmittag (15.06.) und Donnerstagfrüh (16.06.) die beiden amtlichen Kennzeichen GI-IL 1404 von einem 3er BMW. Das Auto stand auf dem Pendlerparkplatz Pfefferhöhe an der B49 im Bereich der AS Alsfeld-West.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäft

Fulda. Ein Lebensmittelmarkt in der Goerdelerstraße wurde am Mittwochmorgen (15.06.), zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Einwerfen einer Glasschiebetür gelangten die Einbrecher in die Geschäftsräume. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Vermutlich wurden die Täter bei der Tatausführung durch einen Zulieferer gestört und ließen daraufhin von der weiteren Tatbegehung ab. Es entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schule

Fulda. In der Nacht zu Mittwoch (15.06.) brachen Unbekannte in eine öffentliche Schule in der Huberstraße ein. Durch Einschlagen eines Fensters gelangten die Täter in das Gebäude. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Einbrecher hinterließen jedoch Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Fulda. Ein Haibike „Sduro Hardnine 4.5“ in der Farbe Anthrazit entwendeten Unbekannte am Mittwochabend (15.06.), zwischen 18.20 Uhr und 18.30 Uhr, vor dem Eingang eines Einkaufszentrums in der Straße „Am Rosengarten“. Das Zweirad hat einen Wert von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw aufgebrochen

Fulda. Die Heckscheibe eines schwarzen Hyundai x35 schlugen Unbekannte am Mittwochabend (15.06.), zwischen 21.20 Uhr und 21.40 Uhr ein. Anschließend entnahmen die Langfinger einen Rucksack der Marke Adidas samt Inhalt aus dem Kofferraum und flüchteten unerkannt. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Seitenweg neben der Verbindungsstraße von Johannesberg zum Westring – im Bereich der Landesstraße 3418. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch unbekannt. Es entstand darüber hinaus Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Hotel

Hofbieber. Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (16.06.) in ein Hotel in der Lothar-Mai-Straße im Ortsteil Elters ein. Die Täter öffneten ein Fenster und gelangten so in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Fulda. Unbekannte besprühten am späten Mittwochabend (15.06.), zwischen 22 Uhr und 24 Uhr, die Saturnstraße im Bereich eines Spielplatzes mit grauer Farbe und verfassungswidrigen Zeichen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diesel gestohlen

Fulda. Insgesamt rund 600 Liter Diesel stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (16.06.) aus zwei Baumaschinen auf einer Baustelle in der Straße „In der Eller“ im Ortsteil Dorfborn. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 1.000 Euro. Zudem entstand Sachschaden von etwa 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto aufgebrochen

Hosenfeld. Die hintere Beifahrerseitenscheibe eines grauen VW Tiguan schlugen Unbekannte am Donnerstag (16.06.), zwischen 15 Uhr und 18.10 Uhr, ein. Anschließend entwendeten die Langfinger eine Handtasche samt Inhalt aus dem Innenraum des Pkw und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Wanderparkplatz in der Straße „Sieberzmühle“. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Bad Hersfeld. Eine Gaststätte in der Straße „Auf dem Tageberg“ wurde am Mittwochmorgen (15.06.), zwischen 1 Uhr und 9.30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Vorhängeschlosses einer Tür verschafften sich die Einbrecher unberechtigten Zugang zu den Räumlichkeiten. Anschließend entwendeten die Langfinger mehrere Schachteln Zigaretten, Bargeld sowie eine X-Box samt Tastatur. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch unbekannt. Zudem entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bebra. Zwischen Dienstagabend (14.06.) und Donnerstagmittag (16.06.) entwendeten Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-JI 97 eines schwarzen VW Golf. Zur Tatzeit stand das Auto in dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Eisenacher Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter entwendet

Bebra. Einen schwarzen E-Scooter des Herstellers „Grover“ mit dem amtlichen Kennzeichen „035 KZK“ entwendeten Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag (15.06.), gegen 16.30 Uhr und Donnerstagmorgen (16.06.), gegen 1 Uhr. Zur Tatzeit war das Elektrokleinstfahrzeug im Bereich einer Eventlocation in der Nähe des Bahnhofs mit einem Spiralschloss an einem Fahrradständer gesichert gewesen. Der E-Scooter hat einen Wert von circa 500 Euro. Darüber hinaus entstanden 10 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperverletzung – Zeugen gesucht

Bebra. Am Donnerstagabend (16.06.), gegen 19.30 Uhr, schlug nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein bislang unbekannter Mann in einer Gaststätte in der Nürnberger Straße einem 31-Jährigen aus Bebra ins Gesicht und verletzte diesen. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Pkw

Friedewald. Am Donnerstag (16.06.), zwischen 17.30 Uhr und 22 Uhr, entwendete ein Unbekannter die Fahrzeugschlüssel eines rot-weißen VW Caravelle. Anschließend stahl der Täter das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen HEF-JV 36 von einem Hinterhof in der Straße „Am Dorfbrunnen“ im Ortsteil Lautenhausen und fuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen in Richtung Hillartshausen davon. Der Pkw hat einen Wert von rund 6.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Bäckerei

Bad Hersfeld. Unbekannte hebelten mehrfach an einer Seiteneingangstür einer Bäckerei in der Homberger Straße. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand. Der Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro wurde am frühen Freitagmorgen (17.06.) festgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schotten

Am Sonntagmittag kam es gegen 11:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 276, zwischen Schotten und Laubach. Zwei Motorradfahrer aus Neuberg (Main-Kinzig-Kreis) verunfallten auf dem Weg zum Motorradtreff Falltorhaus.

Ein 34-jährige Kradfahrer fuhr mit seinem Krad Kawasaki Z900 aus der B 276 voraus und ein 32-jähriger Kradfahrer folgte dem Vorausfahrenden mit seinem Krad Triumph Bonneville T120. An der Abfahrt zum Motorradtreff bremste der Fahrer der Kawasaki ab. Vermutlich aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstandes fuhr der Fahrer der Triumph auf das abbremsende Krad auf.

Der auffahrende Kradfahrer wurde durch das Unfallgeschehen schwer verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der vorausfahrende Kradfahrer wurde leicht verletzt und wurde an der Unfallstelle durch Rettungssanitäter versorgt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000,- Euro geschätzt.

Wildeck

Am 15.06.2022, um 22.25 Uhr kam es zu einem Wildunfall zwischen Bosserode und Richelsdorf.

Ein 61-jähriger Mann aus Wildeck befuhr mit seinem PKW die K 58 von Bosserode in Richtung Richelsdorf. Kurz vor einer Autobahnunterführung lief ein Reh auf die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug.

Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000,- Euro.

Bebra

In der Zeit 15.06.2022, um 16.30 Uhr bis 16.06.2022, 01.00 Uhr, kam es in Bebra zu einem Diebstahl eines E-Scooters. Ein 55-jähriger Mann aus Bebra hatte seinen schwarzen E-Scooter in Bebra, am Rande des Bahnhofes, neben der Eventlocation „Lokschuppen“, in einem Fahrradständer abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter entwendete den E-Scooter, der mit einem Fahrradspiralschloss gesichert war.

Der entwendete E-Scooters hatte einen Wert von etwa 500,- Euro.

Hinweise werden an die Polizei in Rotenburg unter T.: 06623-937-0 erbeten.

Auffahrunfall in Fulda

Am Mittwoch, dem 15.06.2022, kam es gegen 13:30 Uhr in der Von-Schildeck-Straße in Fulda zu einem Auffahrunfall mit hohem Sachschaden. Ein 22-jährige Frau folgte mit ihrem Pkw BMW einem 62-jährigen Fiat-Fahrer. In der Von-Schildeck-Str. musste der Fahrer des Fiats verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte die nachfolgende Fahrerin des BMW zu spät und fuhr dem abbremsenden Fahrzeug auf. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.500,- Euro geschätzt.

Fehler beim Abbiegen – Verkehrsunfall in Rönshausen

Am Mittwoch, dem 15.06.2022, ereignete sich gegen 19:30 Uhr in Eichenzell-Rönshausen einen Verkehrsunfall. Eine 38-jährige aus Egelsbach (Landkreis Offenbach) befuhr die Rönshausener Straße aus Eichenzell kommend und wollte an der Einmündung zur Straße Am Rhöngarten nach links in diese Straße abbiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 49-jährige Frau aus Poppenhausen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, die dadurch nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Es entstandene Sachschaden wird auf etwa 11.500,- Euro geschätzt.