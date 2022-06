Unfall unter Alkoholeinfluss,

Limburg an der Lahn, Friedhofstraße, Donnerstag, 16.06.2022, 21:15 Uhr,

(ym) Ein 44-Jähriger Mann verlor am Donnerstagabend in Limburg die Kontrolle über sein Quad und verunfallte. Der Mann befuhr gegen 21:15 Uhr die Friedhofstraße, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und sich überschlug. Hierbei wurde der Fahrer schwer verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegenwärtig besteht der Verdacht, dass der 44-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben könnte. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum Unfallhergang unter der Telefonnummer 06431-9140-0 entgegen.

Diebe erbeuten Katalysatoren,

Limburg an der Lahn, Dietkircher Straße, Mittwoch, 15.06.2022, 01:00 Uhr bis 03:00 Uhr,

(ym) Unbekannte Täter entwendeten mehrere Katalysatoren von einem gemeinsamen Gelände mehrerer Autohandelsbetriebe in Limburg an der Lahn. Die Diebe schnitten den Bauzaun des Stellplatzes in der Dietkircher Straße in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf und demontierten an den geparkten Gebrauchtwagen insgesamt 14 Katalysatoren. Im Anschluss flohen die Täter mit ihrer Beute. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der 06431/9140-0.

Holzdiebstahl in Weilburg,

Weilburg, Bangertstraße, Montag, 06.06.2022 bis Mittwoch, 15.06.2022,

(ym) Unbekannte Diebe entwendeten Brennholz von einem Grundstück in Weilburg. Im Zweitraum zwischen Montag letzter Woche und Mittwoch entwendeten die Täter mehrere Festmeter Holz von einem Privatgrundstück in der Bangertstraße. Die Täter nutzten zum Verladen des Diebesgutes möglicherweise einen Lkw mit Kran. Im Anschluss konnten die unbekannten Täter entkommen. Die Polizei in Weilburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer: 06471/9386-0 entgegen.

Ein Auffahrunfall und neun Verletzte,

Elz, BAB 3, AS Limburg-Nord – AS Diez, Donnerstag, 16.06.2022, 21:10 Uhr

(ps) Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der BAB 3 wurden insgesamt neun Personen in zwei Fahrzeugen nach einem Auffahrunfall leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren hintereinander auf dem mittleren der drei Fahrstreifen in Richtung Köln unterwegs, als der vorausfahrende Fahrer eines VW Jetta zwischen der AS Limburg-Nord und der AS Diez plötzlich die Geschwindigkeit reduzierte. Grund hierfür war ersten Erkenntnissen zufolge die tiefstehende und deshalb blendende Sonne. Die abnehmende Geschwindigkeit des vorausfahrenden VW bemerkte ein sich dahinter befindlicher BMW-Fahrer offenbar zu spät, sodass er auf den Pkw auffuhr. Durch den Aufprall wurden alle neun Insassen der beiden Pkw leicht verletzt und zur Beobachtung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000EUR.

After Work Event – der Blaulichtabend in Limburg

Am 24.06.2022, ab 19.00 Uhr, öffnen sich die Türen der Limburger Polizei im Offheimer Weg 44 explizit für Berufsumsteigerinnen und Berufsumsteiger. Die nächste Informationsveranstaltung der Einstellungsberatung der Hessischen Polizei in den Räumen der Polizeidirektion Limburg-Weilburg Limburg steht bevor! Zahlreiche Polizistinnen und Polizisten werden an diesem Abend verschiedene spannende Tätigkeitsfelder im Polizeiberuf vorstellen. Ebenso informiert die Einstellungsberatung die möglichen Berufsumsteiger über die Bewerbungsvoraussetzungen, das Testverfahren und die Karrieremöglichkeiten. Die Plätze sind begrenzt und das Angebot richtet sich an motivierte, junge Menschen, die sich umorientieren möchten. Nutzen Sie diese Chance und melden Sich bei Interesse zeitnah per Mail an: Einstellungsberatung.ppwh@polizei.hessen.de Wir freuen uns auf Sie! Neben dem (Fach)abitur und dem Meisterbrief kann man sich mittlerweile ebenso mit Realschulabschluss und einer abgeschlossenen Berufsausbildung bewerben. Übrigens beträgt das Höchstalter zu Studienbeginn 36 Jahre.

+++ Mengerskirchen – Probbach: Badeunfall im Waldsee +++

Ort: Am Waldsee, 35794 Mengerskirchen-Probbach Zeit: Donnerstag, 16.06.2022 15:25 Uhr

Am Donnerstag, 16.06.2022, um 15:25 Uhr, kam es im Waldsee bei Mengerskirchen – Probbach mutmaßlich zu einem Badeunfall. Vermisst wird ein 79 jähriger Mann, der den See in Begleitung seines Sohnes aufsuchte um Schwimmen zu gehen. Eine aufmerksame Zeugin beobachte, dass der Schwimmer unter Wasser geriet und verständigte die Rettungskräfte. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen durch Feuerwehr und Polizei verliefen bislang erfolglos. Auch Taucher des DLRG konnten die Person bislang nicht auffinden. Der See wurde für die andauernden Suchmaßnahmen gesperrt. Auch für den morgigen Freitag sind weitere Suchmaßnahmen geplant, sodass der See und der Uferbereich weiterhin gesperrt bleiben. Besucher werden gebeten den Bereich zu meiden.

Diebstahl von Fahrrad

Tatort: Joseph-Heppel-Straße 3, 65549 Limburg (Tilemannschule) Tatzeit: Di. 14.06.2022, 09:15 Uhr – Di. 14.06.2022, 16:30 Uhr

Am Dienstagvormittag stellte der 17-jährige Geschädigte aus Staffel sein Fahrrad in die Fahrradständer auf dem Gelände der Tilemannschule in Limburg. Das Fahrrad wurde nicht gesichert. Als er gegen 16:30 Uhr wieder zu dem Abstellort zurückkam, musste er feststellen, dass das Fahrrad gestohlen wurde. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Cube Aim Race im Wert von ca. 550EUR.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Tatort: Steedener Hauptstraße 7, 65594 Runkel-Steeden Tatzeit: Mi. 15.06.2022, 19:00 Uhr – Mi. 15.06.2022, 19:10 Uhr

Am Mittwochabend parkte die 34-jährige Geschädigte aus Steeden ihr Fahrzeug ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Steedener Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 7 in Fahrtrichtung. Eine unbekannte Person befuhr mit ihrem Fahrzeug die Steedener Hauptstraße in Richtung Ortsausgang und streife beim Vorbeifahren den vorderen Kotflügel des geparkten Fahrzeugs. Anschließend flüchtete die Person, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1,500EUR.

Diebstahl von Roller

Tatort: Siegener Straße 12, 65589 Hadamar Tatzeit: Mi. 15.06.2022, 12:00 Uhr – Mi. 15.06.2022, 21:30 Uhr

Ein 51-jähriger Geschädigter aus Hadamar stellte am Mittwochabend fest, dass sein Roller mit dem Versicherungskennzeichen 451REA, dass er in seinem Hinterhof geparkt hatte, gestohlen wurde. Gegen 12:00 Uhr hatte er das Fahrzeug zuletzt dort stehen sehen.

Verkehrsunfallflucht nach Verfolgungsfahrt

Tatort: Oberwiese, 65589 Hadamar-Oberzeuzheim Tatzeit: Do. 16.06.2022, 02:15 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen wollte eine Polizeistreife ein Fahrzeug in der Waldstraße in Oberzeuzheim kontrollieren. Als der Fahrzeugführer dies bemerkte, versuchte er über die Seitenstraßen zu fliehen. In der Oberwiese konnte das Fahrzeug wieder gesichtet werden. Beim Versuch der Polizei zu entkommen beschädigte der Fahrzeugführer bei einem Wendemanöver einen Busch und ein Stück Rasenfläche, bevor er unerkannt entkommen konnte. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Tatort: Friedhofstraße 9, 65554 Ahlbach Tatzeit: Mi. 15.06.2022, 13:00 Uhr – Mi. 15.06.2022, 19:50 Uhr

Am Mittwochabend bemerkte der 62-jährige Geschädigte aus Ahlbach Beschädigungen an seiner Hauswand und der Regenrinne , die vermutlich von einem Unfall stammen. Es ist davon auszugehen, dass ein größeres Fahrzeug den nötigen Seitenabstand zu der Hauswand nicht eingehalten hat, und beim Vorbeifahren gegen die Hauswand und die Regenrinne gestoßen ist. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR.

In allen genannten Fällen werden Zeugen und Hinweisgeber gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.