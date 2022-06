Hundehalter nach Hundebiss gesucht, Wiesbaden,

Johannes-Maaß-Straße, Mittwoch, 15.06.2022, 09:15 Uhr

(he)Am Mittwoch, dem 15.06.2022 wurde vor der Johannes-Maaß-Schule eine

Wiesbadenerin durch einen Hundebiss verletzt. Der Halter des verursachenden

Hundes entfernte sich von der Örtlichkeit und wird nun gesucht. Den Angaben der

verletzten 32-Jährigen zufolge war diese gegen 09:15 Uhr in der

Johannes-Maaß-Straße unterwegs, als sie vor der dortigen Schule auf den

Hundehalter traf. Dieser habe einen dunkelgrauen Pitbull angeleint geführt,

welcher sie angebellt und versucht habe sich loszureißen. Währenddessen habe er

die Wiesbadenerin in den Oberschenkel gebissen. Der Hundehalter habe seinen Hund

dann zurückgezogen und sei in Richtung Galileistraße davongegangen. Der Man sei

circa 40 Jahre alt, von sehr kräftiger Figur und trage helle Haare. Das 1.

Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer

(0611) 345-2140 um Hinweise zu dem Hundehalter.

Fahrgast pöbelt und schlägt mit Kette, Wiesbaden, Bleichstraße, Donnerstag,

16.06.2022, 20:00 Uhr

(he)Gestern Abend wurde der Polizei eine in einem Linienbus lautstrak pöbelnde

Person gemeldet, welche darüber hinaus noch mit einer mitgeführten Kette zwei

Businsassen leicht verletzte und den Bus beschädigte. Gegen 20:00 Uhr ging von

der Bushaltestelle „Platz der deutschen Einheit“ in der Bleichstraße eine

entsprechende Mitteilung ein. Zeitgleich meldete sich die Stadtpolizei und bat

um Unterstützung. Vor Ort konnte der auffällige Mann auf dem Bürgersteig sitzend

angetroffen werden. Zeugenbefragungen ergaben, dass der 28-jährige Wiesbadener

auf der Anfahrt zur Bushaltestelle pöbelnd durch den Bus gelaufen sei und

währenddessen eine Eisenkette geschwungen habe. Eine Businsassin wurde am Bein

getroffen, woraufhin diese den Busfahrer informierte. Dieser hielt dann am Platz

der deutschen Einheit, ging mit zwei weiteren zusteigenden ESWE-Mitarbeitern zu

dem Aggressor und begleitete ihn nach draußen. Hier wurde er dann der

Stadtpolizei übergeben. Während der 28-Jährige nach draußen begleitet wurde,

traf er mit der Kette einen der drei ESWE-Mitarbeiter. Abschließend schlug er

mit der Kette noch eine Scheibe des Busses ein. Die Streife der Landespolizei

eröffnete dem Mann dann die Festnahme, fesselte ihn und verbrachte ihn auf das

Polizeirevier. Währenddessen beleidigte er die Polizeistreife unentwegt auf

das Übelste. Augenscheinlich stand der Mann unter dem Einfluss von Alkohol,

sodass er auf Anordnung einer Richterin zur Verhinderung weiterer Straftaten bis

zum nächsten Morgen in das Polizeigewahrsam eingeliefert wurde. Entsprechende

Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

12-Jährige von Jugendlichen geschlagen-Zeugen gesucht, Wiesbaden,

Kleinfeldchen, Donnerstag, 16.06.2022, 18:55 Uhr

(he)Gestern Abend wurden zwei 12-jährige Jungs im Kleinfeldchen von zwei

Jugendlichen geschlagen, getreten und dabei verletzt. Zur Untersuchung wurden

die Angegriffenen in ein Krankenhaus gebracht; nach derzeitigem Stand

verursachte der Übergriff leichte Verletzungen. Den eigenen Angaben zufolge

seien die zwei Opfer mit einem weiteren Freund gegen 19:00 Uhr vom Sportplatz

Hollerbornstraße in Richtung der dortigen Kleingärten gelaufen. Etwa in Höhe des

Vereinsheimes sei die Dreiergruppe auf zwei Jugendliche getroffen, welche auf

Elektrorollern unterwegs waren. Aus bis dato unbekannte Gründen hätten die zwei

Rollerfahrer dann die zwei 12-Jährigen angegriffen, in eine Hecke gedrängt,

geschlagen und getreten. Anchließend seien die Täter in Richtung Goerdelerstraße

geflüchtet. Eine eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Beschreibung Täter

1: Circa 16 Jahre, circa 1,80 Meter groß, leicht dunkler Teint, weißes T-Shirt,

schwarze Jogginghose, schwarze Nike Turnschuhe. Beschreibung Täter 2: Circa 16

Jahre, circa 1,75 Meter groß, leicht dunkler Teint, schwarzes T-Shirt, schwarze

Hose, schwarze Turnschuhe. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber sich

unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Gesichtsverletzung nach Faustschlägen – Zeugen gesucht, Wiesbaden, Aarstraße,

Haltestelle „Hofgut Adamstal“, Donnerstag, 16.06.2022, 02:40 Uhr

(he) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Bereich eines außerhalb

von Wiesbaden gelegenen Hofgutes zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 26-

und 25-jährigen Männern, bei der der 25-Jährige schwere Gesichtsverletzungen

erlitt. Die Personalien des mutmaßlichen Täters konnten zwischenzeitlich

ermittelt werden; die Polizei sucht jedoch Zeuginnen und Zeugen der

Auseinandersetzung. Den Angaben des Geschädigten zufolge fand auf dem Hofgut

eine Veranstaltung statt, an der Opfer und Angreifer teilnahmen. Gegen 02:40 Uhr

hatten sich die zwei Männer zu einer Aussprache, etwas abseits der eigentliche

Veranstaltung, verabredet. Hierbei kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf der

25-Jährige verletzt wurde. Anschließend ging das Opfer dann an die in Nähe

gelegene Bushaltestelle und rief den Rettungsdienst. Das ermittelnde 3.

Polizeirevier sucht nun Zeuginnen und Zeugen der Auseinandersetzung. Diese

werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Räuber scheitert und flüchtet, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, „Bussteig A“

Donnerstag, 16.06.2022, 15:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag kam es an einem Bussteig des Wiesbadener

Hauptbahnhofes zu einem Raubversuch. Gegen 15:00 Uhr unternahm ein unbekannter

Täter am „Bussteig A“ mehrere Versuche einer 44-Jährigen die Tasche zu

entreißen. Der Wiesbadenerin gelang es ihre Tasche festzuhalten und deren

Wegnahme zu verhindern. Im Rahmen der Auseinandersetzung stieß der unbekannte

Mann die Geschädigte zu Boden und verletzte sie dadurch leicht. Der Täter

flüchtete daraufhin in Richtung der „Reisinger Anlagen“. Anhand einer Auswertung

der Videoschutzanlage ergibt sich folgende Personenbeschreibung. Bei dem Täter

handelt es sich um einen circa 30 Jahre alten Mann mit dunklem Hauttyp. Er war

mit einem grauen langärmligen Shirt, blauer Jeans und weißen Turnschuhen mit

roten Applikationen bekleidet.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und nimmt

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

In Büroräume eingebrochen, Wiesbaden, Adolfsallee / Gerichtstraße,

Donnerstag, 16.06.2022, 13:30 Uhr bis Freitag, 17.06.2022, 07:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in Wiesbaden in die Büroräume

mehrerer Gebäude eingebrochen. Insgesamt drei Taten wurden am Freitagmorgen bei

der Wiesbadener Polizei angezeigt. In der Gerichtsstraße traten die Einbrecher

ein Fenster ein und verschafften sich Zutritt zu den dortigen Büroräumen. Hier

stahlen sie mehrere Hundert Euro Bargeld. Unweit der Gerichtstraße kam es in der

Adolfsallee zu zwei weiteren Einbrüchen, einer blieb offenbar im Versuchsstadium

stecken. In beiden Fällen setzten die Täter mit einem unbekannten Werkzeug an

den jeweiligen Eingangstüren an, um diese aufzubrechen. In einem Fall hatten die

Einbrecher Erfolg, sodass sie aus den dortigen Büroräumen Bargeld und eine

Musikbox entwendeten.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt in allen drei Fällen Hinweise unter der

Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbrecher haben es auf Uhren abgesehen, Wiesbaden, Adolfstraße, Mittwoch,

15.06.2022, 20:30 Uhr bis Donnerstag, 16.06.2022, 11:30 Uhr

(fh)Einbrecher hatten es in der Nacht zum Donnerstag Wiesbaden offenbar auf

Uhren abgesehen. Im Zeitraum von Mittwoch, 20:30 Uhr und Donnerstag, 11:30 Uhr

begaben sich die unbekannten Täter zu einem Mehrfamilienhaus in der Adolfstraße

und hebelten dort das Fenster einer Erdgeschosswohnung auf. Im Anschluss

betraten sie die Wohnräume und durchsuchten diese nach Wertgegenstände. In einem

der Räume wurden die Täter fündig und entwendeten zwei Armbanduhren, ehe sie

unerkannt die Flucht antraten.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden erbittet Hinweise unter der Telefonnummer

(0611) 345-0.

Brennende Mülltonnen in Kostheim, Wiesbaden, Im Sampel, Freitag, 17.06.2022,

03:30 Uhr

(ps) Ein Schaden von ca. 4000EUR entstand am heutigen Freitagmorgen in der

Straße Im Sampel in Wiesbaden, als bisher unbekannte Täter zwei

nebeneinanderstehende Papiermülltonnen in Brand setzten. Die beiden

Großraumtonnen brannten komplett nieder und beschädigen dabei einen

danebenliegenden Glascontainer, einen Holzzaun, sowie den Scheinwerfer eines

geparkten Pkw. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim 2.

Polizeirevier unter der Tel.: 0611/345-2240 zu melden.

Mit Graffitis mehrere Hauswände beschmiert, Wiesbaden, Westend,

Scharnhorststraße / Goebenstraße, Dienstag, 14.06.2022, 21:00 Uhr bis Mittwoch,

15.06.2022, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch wurden im Wiesbadener Westend mehrere Hausfassaden

mit Graffitis beschmiert. Sowohl an drei Häusern in der Goebenstraße, als auch

an einem Gebäude in der Scharnhorststraße hinterließen die unbekannten Sprayer

zur Nachtzeit in gelber, schwarzer und silberner Farbe großflächige Schriftzüge

und verursachten so einen Sachschaden von etwa 7.500 Euro. Im Anschluss an die

Farbschmierereien suchten die Unbekannten das Weite.

Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-2340 entgegen.

Katalysatoren zweier Pkw entwendet, Wiesbaden, Äppelallee, Montag,

13.06.2022, 17:00 bis Mittwoch, 15.06.2022, 16:15 Uhr

(ps) Zwischen Montag, 13.06.2022, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 15.06.2022, 16::15

Uhr, kam es auf dem Gelände von zwei Autohändlern in der Äppelallee in Wiesbaden

zu einem Katalysatordiebstahl an jeweils einem abgestellten Pkw. Demnach näherte

sich ein bislang unbekannter Täter den Fahrzeugen und demontierte die

Katalysatoren mit einem unbekannten Schneidewerkzeug. Im Anschluss entfernte er

sich in unbekannte Richtung.

Die Polizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der

Rufnummer 0611/345-2540 um Hinweise.

Bargeld aus Gärtnerei entwendet, Wiesbaden, Igstadter Straße, Mittwoch,

15.06.2022, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 16.06.2022, 10:30 Uhr

(ps) Mindestens 6200EUR Bargeld in unterschiedlicher Stückelung erbeuteten

unbekannte Täter zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen aus einem

Gärtnereibetrieb in Wiesbaden Bierstadt. Nachdem die Täter den rückseitig

gelegenen Zaun mit einem unbekannten Schneidewerkzeug aufgeschnitten hatten,

verschafften sie sich Zugang zum Firmengelände. Anschließend überwanden die

Täter die elektronische Schiebetür zur Verkaufshalle gewaltsam und durchsuchten

den dortig gelegenen Kassenbereich nach Wertgegenständen. Mittels eines

unbekannten Werkzeugs verschafften sie sich darüber hinaus Zugang zu den

Büroräumlichkeiten, aus welchen sie das dort gelagerte Bargeld entwendeten.

Abschließend verließen die unbekannten Täter die Örtlichkeit vermutlich auf

demselben Weg und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei

Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer

0611/345-0 um Hinweise.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden

ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Zeugenaufruf – Verkehrsunfall auf der A66 Richtung – Wiesbaden mit Verdacht der Vortäuschung einer Unfallflucht

Wiesbaden (ots) – Am frühen Abend des Donnerstags den 16.06.2022 um 21:11 Uhr

ereignete sich auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Rüdesheim im Bereich der

Anschlussstelle Diedenbergen ein schwerwiegender Verkehrsunfall, bei dem 4

Fahrzeuge beteiligt waren, wobei auch nach Angaben eines der Unfallbeteiligten

ein schwarzer SUV flüchtig sei.

Nach ersten Erkenntnissen befuhren ein 19-jähriger deutscher Heranwachsender in

einem schwarzen Volvo-SUV und ein 66-jähriger deutscher Mann in einem schwarzen

Mercedes SLK den mittleren Fahrstreifen. Das Fahrzeug des 19-jährigen sei von

einem schwarzen SUV (flüchtiges Fahrzeug) verbotswidrig rechts überholt und dann

auch touchiert worden. Durch diesen Kontakt sei das Fahrzeug des 19-jährigen ins

Schleudern gekommen und in das Fahrzeug des 66-jährigen geschleudert. Das

Fahrzeug des 66-jährigen geriet ebenfalls ins Schleudern und kollidierte mit der

linksseitigen Betonmauer, wo es schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum

Stehen kam. Die nun nachfolgende 57-jährige deutsche Fahrerin eines Opel Astras

überfuhr Fahrzeugteile.

Der 66-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. Die anderen Unfallbeteiligten

blieben unverletzt. Der 19-jährige Fahrzeugführer war alkoholisiert, weshalb

auch von einer Schutzbehauptung wegen des unfallflüchtigen Fahrzeuges

ausgegangen wird.

Der Unfallschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn musste zur

Bergung des Fahrzeuges kurzzeitig voll gesperrt werden.

Es bestehen aufgrund der Unfallspuren und verschiedener Aussagen Zweifel daran,

dass ein schwarzer SUV (flüchtiges Fahrzeug) an dem Verkehrsunfall beteiligt

ist.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich am Donnerstag den 16.06.2022 um ca. 21:11 Uhr

auf der Autobahn 66, Richtung Wiesbaden befunden haben und den Verkehrsunfall

beobachten konnten.

21-Jähriger greift Polizeikräfte mehrfach tätlich an,

Wiesbaden, Karl-Marx-Straße, Mittwoch, 15.06.2022, 15:00 Uhr,

(jul) Mehrere Polizeibeamte wurden am Mittwochnachmittag in der Karl-Marx-Straße

in Wiesbaden von einer männlichen Person beleidigt, bedroht und körperlich

angegriffen. Während einer Personenkontrolle wurden mehrere Polizeibeamtinnen

und Polizeibeamte am Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr von einem 21-jährige

Mann zunächst verbal beleidigt. Obwohl dem Mann die polizeilichen Maßnahmen

mehrfach erklärt wurden, zeigte sich dieser weiterhin uneinsichtig und bedrohte

die Beamten. Als der 21-jährige Täter im weiteren Verlauf versuchte, die

Einsatzkräfte auch körperlich anzugreifen, erfolgte die Festnahme der Person.

Aufgrund des hohen Aggressionspotenzials und des weiteren unkooperativenen

Verhaltens des 21-Jährigen wurde durch einen Richter die Ingewahrsamnahme

angeordnet. Diese richterliche Anordnung hielt den 21-jährigen Mann jedoch auch

nicht davon ab, die eingesetzten Einsatzkräfte beim Transport zur

Polizeidienststelle und der Unterbringung in einer Zelle wiederholt körperlich

anzugreifen. Gegen den 21-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren

eingeleitet.

Streit eskaliert – Mann mit Messer bedroht, Wiesbaden, Mz.-Kastel,

Admiral-Scheer-Straße, Donnerstag, 16.06.2022, 03:35 Uhr

(cp)Mittwochnacht gerieten in Kastel ein Mann und eine Frau in Streit, der in

wüsten Beschimpfungen und einer handfesten Auseinandersetzung mündete. Zudem

drohte die Frau auch noch mit einem Messer.

Der dreißig Jahre alte Mann unterhielt sich gegen 03:35 Uhr mit einem Kollegen

in der Admiral-Scheer-Straße und trank etwas mit ihm, als plötzlich die ein Jahr

jüngere Frau hinzukam. Sofort soll sie angefangen haben die beiden Männer,

welchen die Frau gänzlich unbekannt sein soll, zu beschimpfen und zu beleidigen,

woraufhin ein Streit entbrannte. Im Verlauf des Streits soll die 31-Jährige den

Mann dann mit einem kleinen Küchenmesser gedroht haben. Dieser soll die Frau

daraufhin entwaffnet und gegen einen Zaun gestoßen haben, wodurch sie leicht

verletzt wurde. Die herbeigerufene Polizei beendete dann den Spuk. Worum es in

dem Streit ging und warum es hierzu kam, konnte im Übrigen keiner der

Beteiligten erklären. Sie alle erhielten einen Platzverweis und die beiden

Kontrahenten müssen sich nun jeweils in einem Strafverfahren verantworten.

Taschendiebe unterwegs,

Wiesbaden-Innenstadt, Kirchgasse, Mittwoch, 15.06.2022, 16:25 Uhr,

(jul) Am Mittwochnachmittag entwendeten unbekannte Täter in der Wiesbadener

Fußgängerzone die Geldbörse aus der Handtasche einer Geschädigten. Die

34-jährige Geschädigte befand sich am Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr in der

Kirchgasse in Wiesbaden und trug eine Handtasche bei sich. In der Handtasche

befand sich die Geldbörse mit dem üblichen Inhalt. Unbekannten Taschendieben

gelang es, die Geldbörse unbemerkt aus der Handtasche zu entwenden und unerkannt

in unbekannte Richtung zu flüchten. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1.

Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 – 3452140 in Verbindung zu

setzen. In diesem Zusammenhang weist die Wiesbadener Polizei darauf hin,

Wertgegenstände nie unbeaufsichtigt zu lassen und Verschlussmöglichkeiten von

mitgeführten Handtaschen immer zu nutzen.

Täter versuchen mit Schockanruf Beute zu machen, Wiesbaden- Weinbergstraße,

Dienstag, 14.06.2022, 10:30 Uhr,

(jul) Mit einem sogenannten Schockanruf versuchten unbekannte Täter am

Dienstagmorgen Beute im hohen fünfstelligen Bereich zu machen. Mit der üblichen

Masche gaukelte eine unbekannte Anruferin der 86-jährigen Seniorin gegen 10:30

Uhr in der Weinbergstraße in Wiesbaden vor, eine Familienangehörige zu sein.

Diese habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und benötige nun einen

Geldbetrag im fünfstelligen Bereich von der Geschädigten. Anschließend gab sich

eine Komplizin der Täterin als Polizistin aus und bestätigte den angeblichen

Vorfall. Da die Polizei immer wieder vor solchen gleichgelagerten Schockanrufen

die Öffentlichkeit warnt und der älteren Dame die Masche der unbekannten Täter

bekannt war, verhielt sich die 86-Jährige Geschädigte richtig, beendete sofort

das Telefonat und informierte die Polizei. Dadurch gelang es den Tätern nicht,

Beute zu machen. Beide Täterinnen sei weiblich gewesen und die angebliche

Polizistin habe sich mit dem Namen „Stefanie Bach“ gegenüber der Geschädigten

vorgestellt. Beide Frauen hätten akzentfrei deutsch gesprochen. Die Wiesbadener

Polizei warnt vor gleichgelagerten Sachverhalten und Schockanrufen durch falsche

Polizeibeamte. Es kann grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass es durch die

Polizei zu Kautions- oder ähnlichen Geldforderungen kommt. Hinweise nimmt jede

Polizeidienststelle entgegen.

Einbrecher machen Beute in Mainz-Kastel, Mainz-Kastel, Am Rinker, bis

Mittwoch, 15.06.2022, 22:30 Uhr,

(jul) Am Mittwochabend bemerkten die Hauseigentümer in der Straße „Am Rinkel“ in

Mainz-Kastel, dass sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen

verschafft und Wertgegenstände entwendet hatten. Unbekannte Täter nutzten die

tagelange Abwesenheit der Hausbewohner aus und verschafften sich unbemerkt

Zugang auf das Grundstück. Anschließend wurde die Terrassentür gewaltsam

angegangen, wodurch es den Einbrechern gelang, sich Zutritt in das Haus zu

verschaffen. Nachdem mehrere Zimmer durchsucht wurden, flüchteten die

unbekannten Täter mit Wertgegenständen im Wert von mehreren Tausend Euro

unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer 0611 – 3450 entgegen.

Einbruch in Bäckereifiliale,

Wiesbaden, Nordost, Platter Straße, Mittwoch, 15.06.2022, 18:30 Uhr bis

Donnerstag, 16.06.2022, 05:30 Uhr

(cp)In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte in eine Bäckereifiliale in

der Platter Straße ein. Die Täter gelangten zwischen 18:30 Uhr und 05:30 Uhr

zunächst auf unbekannte Weise in das Treppenhaus des Wohn- und Geschäftshauses.

Hier drangen sie über eine zur Filiale führende Tür in die Geschäftsräume ein.

In der Bäckerei entwendeten die Unbekannten einen geringen Bargeldbetrag aus

einem Safe und flüchteten anschließend unbemerkt. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 3450 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Taschendieb wird verjagt – Zeugen gesucht,

Waldems-Esch, Auf der Lind, Mittwoch, 15.06.2022, 10:45 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen gelang es einer aufmerksamen Frau aus Waldems einen

Taschendieb in die Flucht zu schlagen. Gegen 10:45 Uhr hielt sich die Dame in

einem Einkaufsmarkt in der Straße „Auf der Lind“ in Waldems-Esch auf. Als sie

sich ihrem Einkauf widmete, näherte sich ihr ein Taschendieb und versuchte ihr

Portemonnaie aus der am Einkaufswagen hängenden Handtasche zu stehlen. Die

aufmerksame Waldemserin bemerkte den Diebstahlsversuch und schrie den

Unbekannten an. Dieser ließ die Geldbörse fallen und ergriff schlagartig die

Flucht.

Bei dem Dieb soll es sich um einen etwa 160 cm bis 170 cm großen Mann mit

dunklerer Hautfarbe gehandelt haben. Er sei mit einem weißen T-Shirt, einer

kurzen dunklen Hose, schwarzen Schuhen und einer dunklen Basecap bekleidet

gewesen.

Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer

(06126) 9394-0 entgegen.

Pkw mit Luftdruckwaffe beschossen,

Niedernhausen-Oberjosbach, Limburger Straße, Mittwoch, 15.06.2022, 19:00 Uhr bis

22:00 Uhr

(fh)Am Mittwochabend wurde ein geparktes und unbesetztes Fahrzeug von einer

unbekannten Person mit einer Luftdruckwaffe beschossen und beschädigt. Der graue

Audi A3 parkte im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr am Fahrbahnrand der

Limburger Straße. Hier stellte der Besitzer des Audi mehrere Löcher an der

Fahrzeugseite fest und informierte die Polizei. Ersten Ermittlungen der Polizei

zufolge, wurden die Löcher durch den Beschuss mittels Luftdruckwaffe verursacht.

Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizeistation in Idstein nimmt Hinweise zum Schützen unter der Rufnummer

(06126) 9394-0 entgegen.

Motorradfahrer nach Unfallflucht mit Verletztem gesucht, Bundesstraße 54,

zwischen den Abfahrten Hohenstein und Laufenselden, Donnerstag, 16.06.2022,

17:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag kam ein Motorradfahrer auf der B54 in Höhe

„Herrenmühle“ zu Fall, seinen Aussagen zufolge, sei ein entgegenkommendes und

bislang unbekanntes Motorrad für den Unfall verantwortlich. Gegen 17:00 Uhr

befuhr der 20-jährige Fahrer mit seiner Honda-Maschine die Bundesstraße 54 in

Richtung Aarbergen. Zwischen den Abfahrten Hohenstein und Laufenselden sei dem

jungen Fahrer in einer Kurve ein schwarzes Motorrad entgegengekommen, welches

jedoch die Kurve geschnitten und die Spur des 20-Jährigen benutzt habe. Im

Rahmen eines Ausweichmanövers kam der Hondafahrer zu Fall und verletzte sich

leicht. Er wurde in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Zweirad

entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Der Fahrer, oder die Fahrerin des

entgegenkommenden schwarzen Motorrads setzte die Fahrt unbeirrt fort. Hinweise

zu dem Motorrad samt verantwortlicher Person nimmt die Polizeistation Bad

Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche finden im Zuständigkeitsbereich

der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nur unangekündigte Kontrollen statt.