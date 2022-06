Parkunfall unter Alkoholeinfluss

Mainz-Volkspark (ots) – Zu einem missglückten Ausparkversuch kam es am Donnerstag 16.06.2022 gegen 22:30 Uhr auf dem Parkplatz des Volksparks in der Göttelmannstraße. Bei seinen vergeblichen Versuchen aus einer Parklücke herauszufahren, stieß ein 63-Jähriger nach Angaben eines Zeugen mehrfach gegen andere geparkte Fahrzeuge und auf dem Parkplatz befindliche Sachgegenstände.

Schließlich gab der Fahrzeugführer sein Vorhaben auf und schaltete seinen Motor ab. Die hinzugerufenen Polizisten konnten die Situation, wie durch den Zeugen beschrieben, vorfinden und den Unfallverursacher in seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz antreffen.

Bei der Unfallaufnahme konnte ein Schaden an einem geparkten PKW festgestellt werden. Weitere Gegenstände, wie beispielsweise ein Blumenkübel, blieben unbeschädigt.

Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer erhärtete den Verdacht, dass er zum Unfallzeitpunkt nicht ganz nüchtern war. Der Mann pustete einen Wert von über 2 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besaß.

Durch diesen Unfall hat eine schwerwiegende Trunkenheitsfahrt mit hohen Risiken für andere Verkehrsteilnehmer erst gar nicht stattgefunden. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr nach § 315c StGB und Fahren ohne Fahrerlaubnis nach §21 StVG.

Zeugenaufruf nach Fahrzeugaufbruch

Mainz-Innenstadt (ots) – Zu einem PKW Aufbruch kam es am gestrigen Donnerstag 16.06.2022 in der Innenstadt. Im Zeitraum zwischen 19:15-21:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem schwarzen VW Kleinwagen, welcher in der Klarastraße am Straßenrand abgestellt war. Im Anschluss entwendeten die Täter hieraus eine Geldbörse.

Die Kriminalpolizei in Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat im genannten Tatzeitraum verdächtige Feststellungen im oben genannten Bereich gemacht und/oder verfügt möglicherweise über Videoaufzeichnungen, welche Rückschlüsse auf die bislang unbekannten Täter geben könnten?

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter Tel: 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mainz-Bingen

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots) – 16.06., Koblenzer Straße, 16:52 Uhr – Ein 66-Jähriger befuhr die B9 in Richtung Bingerbrück. Kurz vor Ortseingang musste er plötzlich Abbremsen und fiel mit seinem Motorrad zu Boden. Dabei fügte er sich einige Schürfwunden zu. Er wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Bingen (ots) – Schultheiß-Kollei-Straße 15.06.22 – Am Mittwoch im Zeitraum zwischen 18-18:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Rewe-Supermarkt in Bingen Büdesheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß abgestellter PKW wurde hierbei durch ein unbekanntes Fahrzeug im Heckbereich touchiert und beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise können an die unten genannte Dienststelle mitgeteilt werden.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Bingen (ots) – 16.06., Saarlandstraße, 23:55 Uhr – An einer Kontrollstelle wurde ein schwarzer Volvo angehalten und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrzeugführer roch deutlich nach Alkohol, es befanden sich außerdem zwei leere 0,5 Liter Bierflaschen im Fahrzeugraum.

Der Fahrer gab an, diese bereits gegen 16:00 Uhr getrunken zu haben. Den freiwilligen Alkoholtest lehnte er allerdings ab. Die Beamten untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeug-Schlüssel sicher.

Dem Beschuldigten wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.