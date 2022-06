Per Haftbefehl gesucht

Bad Kreuznach-Bahnhof (ots) – Am Donnerstag 16.06.2022 wurde gegen 12:00 Uhr ein 44-jähriger Deutscher am Bahnhof Bad Kreuznach durch eine Streife der Bundespolizei festgestellt, der sich offenbar der polizeilichen Kontrolle entziehen wollte. Trotz der mehrmaligen Aufforderung der Streife stehen zu bleiben, reagierte der Mann nicht.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich auch heraus, warum es der Mann so eilig hatte. Auf den 44-Jährigen war ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ausgestellt, wonach dieser entweder für 35 Tage in Haft muss oder eine Geldstrafe in Höhe von 525 EUR entrichten soll.

Da der 44-Jährige den Betrag nicht entrichten konnte, wurde er in die JVA Rohrbach gebracht.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung unterwegs

Simmertal (ots) – Am späten Donnerstag 16.06.2022 gegen 23:20 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen auf der B 41 zwischen Simmertal und Martinstein in Richtung Bad Sobernheim fahrenden Pkw. Hierbei stellte sich heraus, dass dessen 47-jähriger Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich bei dem Mann Auffälligkeiten im Hinblick auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung.

Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Es folgte die Anordnung einer Blutprobe sowie die Einleitung eines Strafverfahrens gegen den in der Verbandsgemeinde Kirner Land wohnenden 47-Jährigen.

Pkw gestreift – Hinweise erbeten

Nußbaum (ots) – Im Zeitraum zwischen 14:15-19:00 Uhr wurde am Donnerstag ein am Nußbaumer Sportplatz anlässlich des dort stattfindenden “Hevert-Cup” geparkter grauer Mazda im Bereich der Fahrertür von einem noch unbekannten Fahrzeug gestreift.

Zeugen oder anderweitige Hinweisgeber mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung setzen.