Unfall nach Insektenstich

Kaiserslautern (ots) – Weil er von einem Insekt gestochen wurde, verursachte ein 60-Jähriger am Donnerstag einen Unfall. Der Mann war um 14 Uhr mit seinem Motorrad auf der K 49 unterwegs. Er kam aus Richtung Bundesstraße 48 und fuhr Richtung Mölschbach. Während der Fahrt stach ihn ein Insekt in den Hals.

Der Zweiradfahrer verlor die Kontrolle über seine Maschine. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen im Brustbereich zu. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Kreisstraße 49 voll gesperrt. |mhm

Weizenfeld geht in Flammen auf

Kaiserslautern (ots) – Zwischen Alex-Müller-Straße und der Autobahn brannte am Mittwochnachmittag ein Feld. Nicht weit des sogenannten Senders gingen gegen 17 Uhr rund zwei Hektar eines Weizenfeldes in Flammen auf. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Brandursache ist aktuell nicht geklärt.

Eine fahrlässige Brandstiftung schließt die Polizei nicht aus. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Nach Parkrempler davongefahren – 3.000 Euro Schaden

Kaiserslautern (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch in der Mölschbacher Stüterhofstraße ein parkendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern.

Der beschädigte schwarze BMW war zwischen 10-15.30 Uhr in einer Parkbucht zwischen der Langäckerstraße und der Straße Am Stromberg abgestellt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallfahrer geben können, sich unter Tel. 0631/369-2250 bei der Polizei zu melden. |mhm

Einbruch in Baumarkt vereitelt

Kaiserslautern (ots) – Die Alarmanlage eines Baumarkts in der Hohenecker Straße hat in der Nacht zum Dienstag 14.06.2022 Einbrecher in die Flucht geschlagen. Kurz nach 03 Uhr ging der Alarm an. Diebe hatten sich auf dem Gelände des Baumarkts zu schaffen gemacht. Ihr Einbruchversuch misslang. Die Täter flüchteten.

Jetzt ermittelt die Polizei und hat Spuren gesichert. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Wohnungstür grundlos eingetreten

Kaiserslautern (ots) – Ein 41-Jähriger hat am Donnerstagmorgen offensichtlich grundlos die Wohnungstür seines Nachbarn eingetreten. Hausbewohner alarmierten die Polizei, als der Mann kurz vor 07 Uhr in der Wohnung stand. Die Tür hatte er mit Anlauf eingetreten. Der Wohnungsinhaber war zu dieser Zeit nicht anwesend. Das Motiv des 41-Jährigen ist unklar.

Entwendet hat er nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nichts. Der Verdächtige wurde vorübergehend festgenommen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Die Wohnungstür wurde von der Feuerwehr notdürftig repariert. |erf

Einbruch am helllichten Tag

Kaiserslautern (ots) – Die Anwohnerin eines Einfamilienhauses in Erlenbach hat am Donnerstagnachmittag einen Einbrecher überrascht. Die Frau wohnt in der Straße Am Buchenwald. Als sie um 13.30 Uhr nach Hause kam bemerkte sie einen Unbekannten im Haus. Sie alarmierte die Polizei und versteckte sich. Als die Einsatzkräfte ankamen, hatte der Einbrecher das Wohnhaus bereits wieder verlassen und war unerkannt geflüchtet.

Nach ersten Feststellungen drangen der oder die Täter über die Terrassentür in die Wohnung ein. Er schlug die Scheibe mit einem Stein ein und öffnete dann die Tür. Der Einbrecher durchsuchte mehrere Räume. Ob er etwas entwendet hat, steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizei sicherte Spuren. Zeugen, die etwas Verdächtigen beobachtet haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Polizei zu melden. |mhm

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstag 16.06.2022 um 00:33 Uhr wurde ein 48-jähriger Mann aus Kaiserslautern mit seinem PKW in der Denisstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann mit 1,98 Promille erheblich alkoholisiert war.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Auf ihn kommt eine nicht unerhebliche Geldbuße zu, sowie ein Fahrverbot. |PvD

Fahrt unter Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch 15.06.2022 um 14:30 Uhr wurde ein 23-jähriger Mann aus Kaiserslautern mit seinem PKW in der Straße An der Feuerwache einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht, was ein Schnelltest bestätigte.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wird ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Auf den Mann kommt nun eine nicht unerhebliche Geldbuße zu. Zudem droht im der Verlust seiner Fahrerlaubnis. |PvD

Verkehrsunfall mit Flucht

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch 15.06.2022 im Zeitraum 10-11:00 Uhr ereignete sich in der Pfaffenbergstraße ein Verkehrsunfall mit Flucht. Eine 42-jährige Frau aus Kaiserslautern parkte ihren PKW am Fahrbahnrand. Als sie wieder zurückkam stellte sie frische Kratzer an ihrer linken Fahrzeugseite fest.

Die Schadenshöhe beträgt ca. 300 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 369-2250 oder per E-Mail an die pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden. |PvD

Betäubungsmittel aufgefunden

Kaiserslautern (ots) – Am am Mittwoch 15.06.2022 um 16:00 Uhr wurde ein 25-jähriger Mann in der Friedenstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei dem Mann eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt.

Ebenfalls am Mittwoch 15.06.2022 um 17:10 Uhr wurde ein 35-jähriger Mann in der Kanalstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Auch hier wurde bei dem Mann eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt.

Beide Männer müssen sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Zudem wird die jeweilige zuständige Führerscheinstelle hierüber in Kenntnis gesetzt. |PvD

Kreis Kaiserslautern

Verhinderte Trunkenheitsfahrten

Weilerbach (ots) – Am Donnerstag 16.06.2022 um 00:40 Uhr wurde ein 46-jähriger Mann aus Ramstein-Miesenbach in der Schellenbergstraße, Weilerbach an einer dortigen Grillhütte schlafend in seinem PKW vorgefunden. Da er erheblich alkoholisiert war und keinen Alkotest durchführen konnte, wurde ihm sein Fahrzeugschlüssel vorsorglich sichergestellt.

Die 34-jährige Freundin des Mannes wollte den Fahrzeugschlüssel in der Folge ausgehändigt bekommen, was jedoch an ihrer Alkoholisierung von 3,17 Promille scheiterte. |PvD