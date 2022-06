Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein entlaufener Hund beschäftigte die Polizei am Donnerstag 16.06.2022 mehr als 2 Stunden lang. Verkehrsteilnehmer meldeten den Beamten kurz vor 07 Uhr, dass in der Barbarossastraße ein Hund umherstreune. Wenig später wurde der braun-schwarze Mischling in der Mainzer Straße gesichtet. Eine Polizeistreife versuchte den Hund einzufangen.

Das Tier ließ sich allerdings weder locken, noch fangen. Vielmehr war es dem Hund danach, in Richtung Autobahn zu spazieren. Über die A 63 bis hin zur Anschlussstelle Sembach zog sich der Ausflug des Vierbeiners. Die Polizei sicherte die Exkursion ab.

Schließlich konnten die Beamten den Hund in ein umzäuntes Gelände treiben und einsperren.

Mittlerweile war die Tierhalterin ermittelt, welche nach Sembach kam und sich um ihren Vierbeiner kümmerte. Dem Hund geht es gut. |erf