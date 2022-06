Bingen-Gaulsheim (ots) – Am Donnerstag 16.06.2022 gegen 16 Uhr, ging eine 4-köpfige Gruppe, darunter zwei Kinder im Alter von 11 und 8 Jahren, am Rheinstrand über die sogenannte Buhne in Richtung des Ausläufers der Rheininsel Ilmenau spazieren. In ca. 350 Metern Entfernung vom Ufer traf eine starke Welle auf die Buhne, wodurch alle Vier ins Wasser gerissen wurden.

Den beiden Kinder und einer weiteren Person gelang es, sich auf die Buhne in Sicherheit zu bringen.

Der 49-jährige Vater der Kinder wurde jedoch durch die starke Strömung und den Sog unter Wasser gezogen. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen führten unweit der Unglücksstelle zum Auffinden der Person, die jedoch nur noch tot geborgen werden konnte.

Immer wieder kommt es im Rhein zu tödlichen Unfällen. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, die Gefahren der Strömungen zu unterschätzen.

Auch geübte Schwimmer können leicht in lebensgefährliche Situationen geraten.