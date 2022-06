Karlsruhe – Schwelbrand in Mehrfamilienhaus in der Werderstraße

Karlsruhe (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Mittwochabend in

einem Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Südstadt offenbar zu einem Schwelbrand

im Bereich des Hausdaches. Verletzt wurde durch den Brand offenbar niemand, ein

Feuerwehrmann erlitt im Zuge der Löscharbeiten allerdings leichte Verletzungen

durch einen Sturz. Aktuell dauern die Löscharbeiten noch an.

Gegen 14:45 Uhr meldeten Anwohner, dass Rauch aus dem Dachstuhl des

Mehrfamilienhauses in der Werderstraße dringt. Feuerwehr, Rettungskräfte und

Polizei sind seither mit starken Kräften vor Ort. Das betreffende Gebäude sowie

sicherheitshalber auch die angrenzenden Häuser wurden evakuiert.

Ein Übergreifen des Brandes auf die benachbarten Gebäude konnte von der

Feuerwehr bislang verhindert werden, jedoch dauern die Löscharbeiten weiter an.

Teilweise muss das Dach abgedeckt werden, um an die Brandherde zu gelangen.

Entsprechend kann der Sachschaden zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert

werden. Die Wohnungen im 2. OG sowie im Dachgeschoss sind vorerst nicht mehr

bewohnbar. Für die betroffenen Anwohner wurden über die Stadt Karlsruhe

Notunterkünfte organisiert.

Zur Brandursache liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Eine Untersuchung des

Brandortes kann voraussichtlich erst im Laufe des morgigen Tages erfolgen.

Karlsbad – Motorradfahrer bei Kollision mit Traktor tödlich verunglückt

Karlsruhe (ots) – Beim Zusammenstoß mit einem Traktor ist am Mittwoch gegen

12.35 Uhr auf der Landesstraße 563 zwischen Karlsbad-Langensteinbach und

Mutschelbach ein 62 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes waren zunächst zwei

Motorradfahrer von Langensteinbach kommend in Richtung Mutschelbach unterwegs.

In einer langen Kurve querte der 18-jährige Fahrer eines Traktors mit angebautem

Heuwender die Landesstraße aus Sicht der beiden Motorradfahrer von rechts

kommend. Offenbar wollte er von einem Feldweg zum gegenüberliegenden gelangen.

Während der vordere Kradfahrer das querende Arbeitsfahrzeug noch umfahren konnte

und unverletzt blieb, geriet der nachfolgende 62-Jährige unter das Fahrzeug.

Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle

verstarb.

Neben den eingesetzten Rettungsdiensten wurden auch Notfallseelsorger in die

weiteren Maßnahmen einbezogen.

Die Strecke zwischen Langensteinbach und Mutschelbach war bei örtlicher

Umleitung bis gegen 16.20 Uhr voll gesperrt.

Bad Schönborn – Pkw im Vollbrand – Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung

Karlsruhe (ots) – Auf einem Parkplatz an der Hauptstraße in Bad

Schönborn-Langenbrücken wurde am frühen Mittwochmorgen gegen 02:55 Uhr ein im

Vollbrand stehender Pkw gemeldet. Während des Feuers kam es zu einer kleinen

Explosion. Verletzt wurde niemand.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf

eine angrenzende Gaststätte verhindert werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden

von circa 15.000 Euro.

Die Brandursache ist bislang noch unklar, aufgrund der bisherigen Feststellungen

wird jedoch von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen. Die Kriminalpolizei hat

hierzu die Ermittlungen übernommen. Das Fahrzeug wurde zur Spurensicherung

sichergestellt.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben

oder sonstige Hinweise geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter

0721/666-5555 in Verbindung zu setzten.

Karlsruhe – Auf der Kriegsstraße von der Fahrbahn abgekommen

Karlsruhe (ots) – Eine verletzte Person sowie ein Sachschaden von etwa 20.000

Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der

Karlsruher Kriegsstraße Höhe Kühler Krug ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr ein 26-Jähriger

gegen 17:40 Uhr mit seinem BMW die Kriegsstraße in Richtung Zeppelinstraße. Auf

Höhe Kühler Krug wollte er nach links auf die Zufahrt zur Bundesstraße B10

abbiegen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der BMW hierbei ins Schleudern,

kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem

Werbemasten auf der dortigen Verkehrsinsel.

Der 26-Jährige erlitt trotz des heftigen Aufpralls offenbar nur leichte

Verletzungen. Er wurde aber von alarmierten Rettungskräften zur weiteren

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Karlsruhe – Betrunken mit dem Roller Unfall verursacht und geflohen – 16-Jähriger festgenommen

Karlsruhe (ots) – Nachdem er mit einem geliehenen Motorroller am Dienstagabend

in der Johanna-Kirchner-Straße ein geparktes Auto beschädigt hatte fuhr ein

16-Jähriger einfach weiter. Nach seiner Festnahme durch Polizeibeamte stellte

sich heraus, dass er betrunken und nicht im Besitz der erforderlichen

Fahrerlaubnis war.

Der 16-Jährige fuhr gegen 21 Uhr mit einem Motorroller gegen ein im Wendehammer

der Johann-Kirchner-Straße abgestelltes Auto. Der Opel wurde erheblich

beschädigt. Den Motorroller hatte der junge Mann zuvor von einem Freund

geliehen, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der

Rollerfahrer fuhr nach dem Unfall einfach weiter.

Im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen wurde der Rollerfahrer

schließlich durch Polizeibeamte in der Nähe festgenommen. Den Roller hatte er

noch dabei. Offenbar war der junge Mann alkoholisiert. Eine

Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von über ein Promille. Nach Abschluss

der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige in die Obhut seiner Eltern

gegeben.

Beide, sowohl er als auch sein Freund, von dem er den Roller geliehen hatte,

werden angezeigt.

Rheinstetten – Betrunkener verursacht Polizeieinsatz am Epplesee

Karlsruhe (ots) – Ein 38-jähriger Mann hat am Dienstagnachmittag am Epplesee bei

Rheinstetten für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Badegäste verständigten gegen 15.30 Uhr die Polizei. Ein offenbar betrunkener

Mann würde mit einem Messer hantieren und Passanten anpöbeln. Beamte des

Polizeireviers Ettlingen trafen den 54-Jährigen an und stellten aus seinem

Rucksack zwei Messer sicher. Zu einer Gefährdung oder konkreten Bedrohung von

Personen war es nach bisherigen Erkenntnissen nicht gekommen. Ein durchgeführter

Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von etwa 3,2 Promille. Ihm wurde ein

Platzverweis ausgesprochen.

Karlsruhe – Verletzte Frau aufgefunden – wer kann Hinweise geben?

Karlsruhe (ots) – Passanten fanden am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr eine

verletzte Dame neben ihrem Fahrrad an der Kreuzung Sudetenstraße /

Egon-Eiermann-Allee und verständigten die Rettungskräfte.

Die 70-Jährige hatte eine stark blutende Kopfplatzwunde erlitten und konnte zur

Herkunft der Verletzung keine Angaben machen. Ihr Fahrrad wurde in unmittelbarer

Nähe an einem Metallgitter angeschlossen gefunden. Inwiefern das Fahrrad mit

einem möglichen Unfallgeschehen in Zusammenhang zu bringen ist, bedarf weiterer

Ermittlungen. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen an.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Zusammenhang mit der Radfahrerin

Beobachtungen gemacht haben. Diese können sich gerne mit der Verkehrspolizei

Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944840 in Verbindung setzen.