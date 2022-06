Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Am Mittwochnachmittag 15.06.2022 ereignet sich im Waldfreibad in Miesau ein Badeunfall. Ein 4-jähriger Junge schwamm am Rand des Schwimmerbeckens, als 2 männliche Jugendliche vom Beckenrand ins Wasser sprangen. Hierbei wurde der 4-Jährige von mindestens einem der Springer am Kopf getroffen und wurde ohnmächtig.

Dank einer Zeugin und der Badeaufsicht, wurde der Junge aus dem Wasser gezogen und reanimiert. Bei Eintreffen des alarmierten Notarztes war der Junge wieder bei Bewusstsein. Er wurde in eine umliegende Klinik verbracht.

Dank des schnellen und beherzten Eingreifens der Rettungskräfte sowie ziviler Helfer, konnte Schlimmeres verhindert werden. Derzeit befindet sich das Kind außer Lebensgefahr.

Die Identität der beiden Jugendlichen, die vom Beckenrand ins Wasser sprangen, steht bislang nicht fest. Zeugen, die dahingehend sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Landstuhl zu melden.|pilan