Mannheim-Neckarau: Unfallverursacher entfernt sich von der Unfallstelle; Zeugenaufruf

Mannheim-Neckarau (ots) – In der Zeit von Montag, 10:30 Uhr, bis zum gestrigen

Dienstag, gegen 11:30 Uhr, stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der

Fischerstraße, Höhe Gebäude 9a, vermutlich beim Aus- oder Einparken gegen einen

geparkten Pkw Nissan.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne

seiner Feststellungsverpflichtung nachgekommen zu sein.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der

Telefonnummer 0621 83397-0 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Rheinau: Erneuter Betrug über den Messengerdienst „WhatsApp“

Mannheim-Rheinau (ots) – Bereits am Montag gegen 17 Uhr erhielt eine 71-jährige

Frau aus Mannheim eine WhatsApp von einer unbekannten Nummer. Die Nachricht war

so formuliert, dass die Frau davon ausging, dass ihre Tochter sie kontaktiert

und in Geldnöten stecke, da sie akut mehrere Rechnungen begleichen müsse. Die

unbekannte Nummer erklärte die vermeintliche Tochter damit, dass ihr Handy kurz

beschädigt worden sei. Die 71-Jährige überwies daraufhin auf eine ihr genannte

Bankverbindung zunächst 1.500 Euro und auf eine weitere IBAN 1.000 Euro. Am

nächsten Tag meldete sich die unbekannte Täterin erneut und forderte abermals

rund 1.500 Euro. Erst als die Frau mit ihrer Tochter wenig später telefonisch

unter einer Festnetznummer in Kontakt trat, erfuhr sie von dem Schwindel. Der

Gesamtschaden liegt bei rund 4.000 Euro. Die Spezialistinnen und Spezialisten

der Ermittlungsgruppe „Cashdown“ der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben

die Ermittlungen wegen Betruges inzwischen übernommen.

Im Zusammenhang mit der („WhatsApp“-) Betrugsmasche gibt die Polizei folgende

Verhaltenshinweise:

Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich von einer

unbekannten Nummer kontaktiert werden. Insbesondere, wenn diese

Nachricht mit einer Geldforderung verbunden ist.

unbekannten Nummer kontaktiert werden. Insbesondere, wenn diese Nachricht mit einer Geldforderung verbunden ist. Nehmen Sie mit der entsprechenden Person unter ihrer bisher

bekannten Nummer Kontakt auf.

bekannten Nummer Kontakt auf. Lassen Sie sich nicht unter zeitlichen Druck setzen.

Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits

getätigte Zahlungen zurückholen können.

getätigte Zahlungen zurückholen können. Kontaktieren Sie bei Unsicherheiten Ihre örtlich zuständige

Polizeidienststelle. Dort wird man Ihnen gerne helfen.

Polizeidienststelle. Dort wird man Ihnen gerne helfen. Sofern Sie betrügerisches Handeln vermuten, erstatten Sie

Anzeige bei der Polizei.

Mannheim: Drei Fahrten unter Drogeneinfluss; bei Kontrolle ergeben sich weitere Straftaten

Mannheim (ots) – Am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr kontrollierten Beamte des

Polizeireviers Mannheim-Neckarau einen 28-jährigen Mann auf einem Mofa in der

Rhenaniastraße. Das Mofa fiel den Beamten bereits vor der Kontrolle auf, da sich

dieses merklich schneller als gewohnt im Straßenverkehr bewegte. Im Verlauf

stellten die Beamten nicht nur fest, dass das Fahrzeug vermutlich technisch

verändert wurde, um höhere Geschwindigkeiten zu erreichen, es war zudem auch

noch nach einem Diebstahl aus vergangenem März zur Sicherstellung

ausgeschrieben. Die Durchsuchung des Mannes führte schließlich noch zum

Auffinden einer geringen Menge Marihuana. Ein Drogenvortest bei dem Fahrer

verlief positiv auf den Cannabiswirkstoff THC. Das Mofa wurde schließlich durch

die Polizei sichergestellt. Auf der Dienststelle musste der 28-Jährige eine

Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun wegen drogenbedingter Trunkenheit im

Straßenverkehr, Drogenbesitzes, Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis

ermittelt.

Ebenfalls am Dienstagabend kontrollierten Beamte des Polizeireviers

Mannheim-Sandhofen einen 43-jährigen KIA Fahrer in der Frankenthaler Straße. Bei

der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann ebenfalls unter Drogen

stehen könnte. Auch hier lieferte ein Drogenvortest ein positives Ergebnis auf

THC. Bei der Überprüfung der Personalien des 43-Jährigen in den polizeilichen

Systemen wurde darüber hinaus noch festgestellt, dass gegen den Mann im April

ein mehrmonatiges Fahrverbot verhängt worden war. Daher erwartet den Fahrer nun

neben einer Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinflusses und des Verstoßes

gegen das Betäubungsmittelgesetz auch noch ein Verfahren wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste auf dem

Revier eine Blutprobe abgeben.

In der Offenburger Straße in Mannheim führten Beamte des Polizeireviers

Ladenburg am frühen Mittwochmorgen eine Verkehrskontrolle durch, welche dazu

führte, dass gegen einen 23-jährigen BMW-Fahrer wegen der Teilnahme am

Straßenverkehr unter Drogeneinflusses und damit einhergehenden Drogenbesitzes

ermittelt wird. Im Kontrollgespräch bemerkten die Polizisten deutliche

Auffälligkeiten, welche auf einen vorherigen Drogenkonsum hindeuteten. Der Mann

räumte schließlich ein, dass er vor der Fahrt einen Joint geraucht hatte. Auch

für ihn war die Fahrt mit dem PKW beendet und er musste auf der Dienststelle

Blut abgeben. Wie alle anderen vorgenannten Fahrzeugführer muss auch der

23-Jährige mit weiterführenden führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Mannheim-Schönau: Einbruch in Wohnung – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schönau (ots) – Drei bislang unbekannte Täter brachen am

Dienstagnachmittag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil

Schönau ein. Der Bewohner der Räume, der sich derzeit im Urlaub befindet,

bemerkte auf Aufnahmen der in der Wohnung installierten Überwachungskamera, die

er auf seinem Handy abrief, dass drei Männer in seine Wohnung einbrachen. Er

verständigte einen Bekannten, der die Wohnung aufsuchte. Als dieser feststellte,

dass die Wohnungstür aufgebrochen war, alarmierte der die Polizei. Nach ersten

Feststellungen hatten die Einbrecher die Wohnung auf der Suche nach

Stehlenswertem durchwühlt, was sie tatsächlich mitgehen ließen, muss noch

ermittelt werden.

Die Auswertung der Aufnahmen der Überwachungskamera dauert an. Zeugen, die

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.:

0621/77769-0 zu melden.

Mannheim-Rheinau: Einbruch in Gaststätte – Zeugen gesucht!

Mannheim-Rheinau (ots) – Eingebrochen wurde in der Nacht von Montag auf

Dienstag, zwischen 23 Uhr und 07 Uhr in eine Gaststätte an der Ecke Karlsruher

Straße / Stengelhofstraße. Bislang unbekannter Täter verschaffte sich durch ein

Fenster Zugang zum Inneren der Gaststätte und durchsuchte zunächst die

Räumlichkeiten aus denen er Bargeld, sowie Alkoholika entwendete. Anschließend

transportierte er durch die gewaltsam geöffnete Eingangstüre zwei

Spielautomaten. Diese brach er an dem rund 100 Meter entfernte Stengelhofweiher

auf, entnahm das Bargeld und ließ die Automaten anschließend dort in einem

Gebüsch zurück. Der genaue Sach- und Diebstahlschaden ist derzeit noch

Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

zur Tat geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau,

unter der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.