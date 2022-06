Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallverursacher flüchtet; Polizei sucht Zeugen

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am gestrigen Dienstag, in der Zeit von 13

bis 18 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Karlstraße, Höhe

des Anwesens 4, einen ordnungsgemäß geparkten Pkw BMW, vermutlich beim Ein- oder

Ausparken am Fahrzeugheck.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seiner

Feststellungsverpflichtung nachgekommen zu sein, von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der

Telefonnummer 06222 5709-0 in Verbindung zu setzen.

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigt VW Golf und löst Radmuttern; Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von Montag, den 13.06.2022,

23:30 Uhr bis Dienstag, den 14.06.2022, 16:00 Uhr, beschädigte ein bislang

unbekannter Täter einen schwarzen VW-Golf, der ordnungsgemäß auf einem Parkplatz

in der Steigerstraße geparkt war. Als die Fahrzeugführerin am Dienstagnachmittag

ihren PKW aufsuchte, stellte sie die Beschädigungen in Form von Kratzern und

gelösten Radmuttern fest. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 2000

Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben und/oder darüber hinaus

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier

Eberbach, Tel.: 06271 92100 zu wenden.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts; 63-Jähriger verletzt

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochmorgen gegen 09:30 Uhr bog ein

70-jähriger Mercedes-Fahrer von der Steinsfurter Straße kommend nach rechts auf

den Parkplatz eines Einkaufsmarkts ab. Dabei übersah er offenbar einen 63 Jahre

alten Mann, der auf Knien Grünflächenarbeiten im dortigen Bereich durchführte.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 63-Jährige am Bein. Ein hinzugerufener

Rettungswagen brachte ihn nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Gem. St. Leon-Rot: 12 Kilometer Stau nach Unfall auf A6

Gem. St. Leon-Rot (ots) – Der Rückstau nach dem schweren Verkehrsunfall auf der

A 6 bei St. Leon-Rot beträgt derzeit 12 Kilometer. Die betrifft den rechten und

mittleren Fahrstreifen und ausschließlich die Lkws. Der Pkw-Stau auf der linken

Spur beträgt derzeit sechs Kilometer.

Bei dem Unfall wurden die beiden Insassen des auffahrenden Lkw schwer verletzt.

Der Beifahrer war im Führerhaus eingeklemmt und wurde nach seiner Bergung mit

einem Rettungshubschrauber weggeflogen.

Der Fahrer kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Gem. St. Leon-Rot: Lkw-Unfall auf A6 aufgenommen; Vollsperrung aufgehoben

Gem. St. Leon-Rot (ots) – Der Verkehrsunfall auf der A 6 bei St. Leon-Rot ist

aufgenommen, der unfallverursachende 7,5 Tonner ist abgeschleppt und die

Fahrbahn ist gereinigt.

Seit 12 Uhr ist die Vollsperrung aufgehoben. Der sich auf einer Gesamtlänge von

ca. 15 Kilometer gebildete Stau, reduziert sich nun sukzessive.

Der Fahrer des 7,5 Tonners hatte am Mittwochvormittag, gegen 8.45 Uhr auf der

Fahrt in Richtung Mannheim ein Stauende übersehen und war seitlich auf einen

stehenden Sattelzug aufgefahren, als er noch ausweichen wollte.

Der Sachschaden beläuft sich auf weit mehr als 100.000.- Euro.

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Das Polizeirevier Weinheim führte am

Dienstag, 14.06.2022 in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 20.00 Uhr in

Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam „Drogen im Straßenverkehr“ (KoDiS) auf dem

Park-und-Ride-Parkplatz in Höhe der Anschlussstelle Hirschberg an der A 5 eine

Schwerpunktkontrollaktion mit der Zielrichtung Bekämpfung der Hauptunfallursache

Drogen und Alkohol im Straßenverkehr durch.

Dabei wurden bei der Kontrolle insgesamt 102 Fahrzeuge und 152 Personen

kontrolliert. Insgesamt wurden 12 Fahrer, die unter Drogeneinfluss am

Straßenverkehr teilnahmen, festgestellt. Ihnen wurden an der Kontrollstelle

durch einen Arzt Blutproben entnommen. Alle 12 Autofahrer müssen sich zudem

wegen des Verdachts des Drogenbesitzes verantworten.

Weiterhin konnten nachfolgende Feststellungen getroffen werden:

Fünf weitere Personen gelangen wegen Drogendelikten zur Anzeige

Ein Autofahrer war ohne die erforderliche Fahrerlaubnis mit

einem Auto unterwegs

einem Auto unterwegs Ein Fahrzeugführer war mit einem unversicherten Fahrzeug

unterwegs und gelangt nun wegen Verstoß gegen das

Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige

unterwegs und gelangt nun wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige Sicherstellung von rund 2,5 Gramm Cannabis sowie sieben Joints

1 x Urkundenfälschung

2 x illegaler Aufenthalt

1 x Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung

Ein 22-jähriger Autofahrer zeigte wenig Verständnis für die polizeilichen

Kontrollmaßnahmen. In Aussicht der bevorstehenden Drogentests zeigte er sich

zunehmend aggressiv und wurde schließlich handgreiflich gegenüber

Polizeibeamten. Durch die eingesetzten Beamten wurde er überwältigt und zu Boden

gebracht. Dabei wurde er leicht verletzt. Während der Untersuchung im

Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Da er sich offenbar in einer

mentalen Ausnahmesituation befand, wurde er zur Weiterbehandlung den Ärzten

einer Fachklinik in Wiesloch vorgestellt. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen

Angriffs gegen Polizeibeamte sowie Verkehrsteilnahme unter Drogeneinflusses

ermittelt.

An der Kontrollstelle waren insgesamt rund 50 Beamtinnen und Beamte der

Polizeireviere, der Verkehrspolizei und des Einsatzzugs Mannheim sowie das

Kompetenzteam des Polizeipräsidiums Mannheim eingesetzt.

Die intensive Fortbildung aller Verkehrspolizisten und immer mehr Beamten/-innen

der Streifendienste der Polizeireviere, die Zentralisierung der

Qualitätskontrolle sowie die Übernahme der Fachaufsicht durch eine

Expertengruppe „Drogen im Straßenverkehr“ hat in den letzten Jahren zu einer

deutlichen Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der

Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr geführt. Verkehrsteilnehmer, die

sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an

jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten. Die

Schulungen und Kontrollen werden intensiv fortgesetzt.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Mehrfamilienhaus – Bargeld entwendet – Zeugen gesucht!

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde am Montag zwischen 13 Uhr

und 18 Uhr in der Zementwerkstraße. Bislang unbekannter Täter betrat das

Grundstück des Mehrfamilienhauses und drang gewaltsam durch eine Terrassentür in

eine der Wohnungen ein. Bei der Durchsuchung der Wohnung entwendete der Täter

eine Kassettenhülle mit rund 3.000 Euro Bargeld.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeiposten Leimen, unter der Telefonnummer 06224-17490, zu melden.

Mühlhausen: Küchenbrand aufgrund technischen Defekts; 10.000.- Euro Schaden

Mühlhausen (ots) – Zu einem Küchenbrand kam es am Dienstagvormittag gegen 07.45

Uhr in einer leerstehenden Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der

Hauptstraße.

Die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen löschte das Feuer schnell, nachdem sie

durch Nachbarn aufgrund einer stark nach außen dringenden Rauchentwicklung

gerufen worden war.

Wie die ersten Ermittlungen ergaben entstand das Feuer aufgrund eines

technischen Defekts an einem Wasserboiler unterhalb der Spüle.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000.- Euro.

Reichartshausen: Fahrer eines blauen Fahrzeuges begeht Unfallflucht; Zeugen gesucht

Reichartshausen (ots) – Wegen des Verdacht der Unfallflucht ermittelt das

Polizeirevier Sinsheim gegen einen bislang unbekannten Autofahrer, dessen

Fahrzeug aller Wahrscheinlichkeit nach blau ist.

Der Unbekannte streifte einen Hyundai I30, der zwischen Sonntagnachmittag und

Dienstag, 15 Uhr, in der Hauptstraße, Höhe Anwesen Nr. 52 abgestellt war.

Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen rund 2.000.- Euro betragen. Am

Hyundai wurden blaue Farbanhaftungen gesichert, die Hinweise auf das Fahrzeug

des Verursachers geben.

Dessen Fahrzeug dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen deutlich erkennbar

beschädigt sein.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Chemikalien-Austritt in Zentrallager

Wiesloch (ots) – Am Dienstagnachmittag, gegen 14:25 Uhr, rückte ein Großaufgebot

von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften aus, nachdem in einem Zentrallager

eines Einkaufsmarkts im Bereich „In den Weinäckern“ eine zunächst unbekannte

Chemikalie ausgetreten war.

Das Gebiet wurde daraufhin großräumig abgesperrt. Die Einsatzkräfte der

Feuerwehr konnten die Austrittsstelle bereits kurz nach deren Ankunft vor Ort

lokalisieren und den weiteren Austritt eindämmen.

Das betreffende Gebäude sowie ein angrenzendes Möbelhaus und weitere in der Nähe

befindliche Firmen und Häuser im „Adelsförsterpfad“ und „In den Weinäckern“

wurden vorsorglich geräumt. Im Bereich „Ziegelwiese 23“ wurde eine Sammelstelle

eingerichtet. Die Verantwortlichen von weiteren in der Nähe befindlichen

Gewerbetreibenden, darunter ein Restaurant, ein Fitnessstudio und ein Kino,

wurden über die Maßnahmen informiert und aufgefordert, die jeweiligen

Außenbereiche zu räumen. Unterdessen wurden Anwohner gebeten, ihre Fenster

geschlossen zu halten.

Insgesamt waren ca. 35 Personen von den Räumungsmaßnahmen betroffen. Fünf

Personen wurden leicht verletzt. Sie klagten im Nachgang über Atemwegsreizungen,

eine davon wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der ausgetretenen Chemikalie hatte es sich um Ammoniak gehandelt. Dieses war

während Wartungsarbeiten aus einer undichten Stelle im Bereich einer defekten

Pumpe zum Kühlsystem ausgetreten.

Die Verkehrssperrungen wurden um 18:15 Uhr wieder aufgehoben. Zu größeren

Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Lediglich auf der B3 kam es in diesem

Zusammenhang kurzzeitig zu einem LKW-Rückstau.

Inwiefern möglicherweise ein vorwerfbares Verhalten zugrunde liegt, ist bislang

noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Abteilung

„Gewerbe und Umwelt“ beim Polizeipräsidium Mannheim.

Insgesamt waren 24 Polizeikräfte, 14 Rettungskräfte und 70 Einsatzkräfte der

Feuerwehren Wiesloch, Rauenberg, Heidelberg, Ladenburg, Mühlhausen, Leimen und

Walldorf vor Ort im Einsatz. Zusätzlich wurde die Werksfeuerwehr der BASF

Ludwigshafen verständigt und in beratender Funktion für die Maßnahmen vor Ort

hinzugezogen.