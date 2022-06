Heidelberg-Bergheim: Täterin entwendet Mobiltelefon und greift das Opfer an, Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am gestrigen Dienstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr,

entwendete eine bislang unbekannte Täterin am Bismarckplatz, Wartehäuschen am

Bahnsteig 1, von einem alkoholisierten Opfer das Handy.

Der 46-jährige Mann bemerkte den Diebstahl und hielt die Täterin zunächst fest.

Daraufhin griff die Frau den Mann an und kratzte ihn im Bereich seines Halses

und Unterarms blutig. Aufgrund der leichten oberflächlichen Verletzungen musste

das Opfer später keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Gemeinsam mit einem Passanten konnte der Täterin zwar das Handy wieder

abgenommen werden, aber die Frau flüchtete zu Fuß.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch Polizeibeamte aus der nahegelegenen

Sonderwache „Bismarckplatz“ verliefen ergebnislos.

Derzeit werden Videoaufzeichnungen polizeilich ausgewertet. Eine Beschreibung

der Täterin liegt bisher nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der

Telefonnummer 0621 174-1700 in Verbindung zu setzen.

Heidelberg-Wieblingen: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen, zwei Verletzten und erheblichem Sachschaden

Heidelberg-Wieblingen (ots) – Zwei leicht verletzte Beteiligte und erheblicher

Sachschaden sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls mit drei beteiligten

Fahrzeugen am Dienstagmorgen auf der B 37 bei Wieblingen. Eine 19-jährige Frau

war kurz vor neun Uhr mit ihrem VW Beetle auf der B 37 in Richtung Stadtmitte

Heidelberg unterwegs. In Höhe der Ausfahrt nach Wieblingen bemerkte sie zu spät,

dass eine voranfahrende 43-Jährige ihren Audi aufgrund Staubildung abbremsen

musste und fuhr ihr hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi

gegen den davor befindlichen Opel einer 19-jährigen Frau geschoben.

Die Fahrerinnen des Audi und des Beetle zogen sich bei der Kollision leichte

Verletzungen zu, die durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt wurden.

Alle drei Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden

mussten. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.