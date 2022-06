Kreis Bergstraße

Viernheim: Geldbörse aus Auto genommen / Tatverdächtiger flüchtet mit Fahrrad

Viernheim (ots) – Nachdem eine Geldbörse am Dienstagmorgen (14.06.) aus einem

unverschlossenen Mercedes Vito gestohlen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen,

die den tatverdächtigen Dieb gesehen haben. Der Gesuchte war gegen 6.30 Uhr im

Bereich des Mercedes auf dem Gelände einer Tankstelle in der Mannheimer Straße.

Mutmaßlich nutzte er die Gelegenheit und nahm die Geldbörse mit Bankkarten und

Bargeld an sich.

Der Tatverdächtige war mit einem Trekkingrad unterwegs. Am Lenkrad hing eine

große Einkaufstüte. Der Mann trug eine schwarze Jacke mit auffälligen weißen

Längsstreifen an den Ärmeln und eine dunkle Baseballmütze. Zudem war er mit

einer Jogginghose und Turnschuhen bekleidet.

Wer kann Hinweise zu dem Gesuchten geben? Wer hat zum Tatzeitpunkt Beobachtungen

gemacht? Fallzuständig ist das Kommissariat 42 in Viernheim. Telefon: 06204 /

9377-0.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit Schwerverletztem gesucht

Bensheim (ots) – Am Freitag, 10.06. gegen 12:30 Uhr kam es zu einer Unfallflucht

eines Fahrradfahrers. Im Kreuzungsbereich der Gerbergasse und der Straße „Am

Rinnentor“ in Bensheim kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und

einem Fußgänger. Nach ersten Ermittlungen wäre der Fahrradfahrer nach dem

Zusammenstoß abgestiegen und zu dem schwerverletzten Fußgänger gelaufen, hätte

sich dann aber innerhalb kürzester Zeit wieder zu seinem Fahrrad begeben und

entfernt. Der 81-jährige Fußgänger verletzte sich bei dem Unfall schwer. An der

Unfallstelle soll sich ein Pärchen aus Mörlenbach befunden haben, welche

hinzukommend als Zeugen gesucht werden.

Hinweise auf den Fahrradfahrer nimmt die Polizeistation Bensheim unter der

Rufnummer 06251-84680 entgegen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bensheim (ots) – Am 03.06.2022 in dem Zeitraum zwischen 11:45 Uhr und 13:30 Uhr

beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen braunen VW an der

linken Hintertür. Das Fahrzeug war auf dem ersten Parkplatz eines Restaurants im

Berliner Ring 163 in Bensheim abgestellt. An dem PKW entstand ein Sachschaden

von mindestens 500 Euro. Hinweise auf einen möglichen Unfallverursacher nimmt

die Polizeistation Bensheim unter der Rufnummer 06251-84680 entgegen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bensheim (ots) – In dem Zeitraum vom 02.06.2022 gegen 17:00 Uhr bis zum

03.06.2022 gegen 09:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer

einen schwarzen Mercedes an der linken Hintertür. Das Fahrzeug war die Nacht

über in der Fuldastraße in Bensheim abgestellt. Der Sachschaden an dem PKW wird

auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf einen möglichen

Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Rufnummer

06251-84680 entgegen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bensheim (ots) – Am Donnerstag, den 02.06. im Zeitraum zwischen 08.00 Uhr und

15.00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Ford

Fiesta der auf einem Parkplatz einer Bensheimer Schule am Berliner Ring

abgestellt war. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beträgt mindestens 3000 Euro.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Bensheim unter der

Rufnummer 06251-84680 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt-Eberstadt: Aus hilfloser Situation befreit

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Auf polizeiliche Hilfe war am Dienstagabend (14.6.)

ein Mann in der Heidelberger Landstraße angewiesen. Gegen 19 Uhr meldete ein

Passant an einer dortigen Haltestelle einen körperlich eingeschränkten Mann, der

offenbar Hilfe benötigte. Daraufhin begab sich eine Streife der Polizeistation

Pfungstadt zum Einsatzort. Dort trafen sie den beschriebenen Mann an. Wie sich

herausstellte, war der Akku seines Elektrorollstuhls leer, woraufhin er sich

nicht mehr selbständig nach Hause begeben konnte. Während die Beamtin den Mann

mit dem Streifenwagen zu seiner Wohnung brachte, schob ihr Streifenpartner den

nicht funktionierenden Rollstuhl über mehrere Straßen zur Anschrift seines

Besitzers. Der Mann war sichtlich erfreut und bedankte sich bei der

hilfsbereiten Streife.

Darmstadt: Fortgang der Ermittlungen in Zusammenhang mit

einer bekanntgewordenen Chatgruppe im Polizeipräsidium Südhessen /

Neuausrichtung des Schieß- und Einsatztrainings

Darmstadt (ots) – Das Polizeipräsidium Südhessen hatte am 11. April 2022 in

einer öffentlichen Stellungnahme über einen Verfahrenskomplex in Zusammenhang

mit Fehlverhalten einzelner Personen aus einem Sachgebiet berichtet. Bei dem

betroffenen Sachgebiet handelte es sich um den Bereich Schieß – und

Einsatztraining. Im Rahmen der umfassenden Ermittlungen, die von wechselseitigen

Anschuldigungen unterschiedlicher Polizeibeamter geprägt waren und die im Kern

zum Ziel hatten, einzelne Personen aus dem Sachgebiet zu mobben, hatten sich

unterschiedliche Vorwurfslagen ergeben. Darüber hinaus haben sich in dem

Verfahrenskomplex selbst betroffene Personen an mehrere Medien gewandt. Die

danach gegenüber dem Polizeipräsidium Südhessen jüngst vorgetragenen

Anschuldigungen wurden hier geprüft und dienen nach unserer Bewertung

ausschließlich dem Nutzen der jeweiligen Personen selbst.

Immer wieder taucht in Zusammenhang mit den gegenseitigen Anschuldigungen die

mutmaßlich nicht sachgemäße Entsorgung von Fundmunition in einer Munitionskiste

auf. Diese Vorwurfslage konnte bereits in Zusammenhang mit den Ermittlungen des

Hessischen Landeskriminalamts ausgeräumt werden. Die Kiste befand sich in einem

gesicherten Raum in der Waffenkammer, zur der ein eng begrenzter und

kontrollierter Zugang erfolgte. Die Verfahrensweise wurde bereits im März 2021

eingestellt. Ein straf- oder dienstrechtlicher Verstoß konnte nicht festgestellt

werden.

Auch in einem weiteren Verfahren wegen falscher Verdächtigung, Vortäuschen einer

Straftat und Inverkehrbringen von Betäubungsmitteln hat sich nach Prüfung der

Staatsanwaltschaft kein Anfangsverdacht gegen eine bestimmte Person ergeben. Die

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in weiteren Verfahren aus dem Sachgebiet

dauern weiter an. Daher und zum Schutz der Betroffenen können keine Details zu

den einzelnen Verfahren genannt werden. Das Polizeipräsidium Südhessen wird

außerdem keine einzelnen Personalmaßnahmen kommentieren.

Festzuhalten ist, dass die gegenseitigen Anschuldigungen und die noch laufenden

Ermittlungen bislang in keiner Art und Weise dazu führten, dass die Betroffenen

suspendiert oder aus dem Dienst entfernt wurden. Auch wenn gegen Beschuldigte

disziplinarische Schritte geprüft werden, versehen alle Beamten weiterhin ihren

Dienst im Polizeipräsidium Südhessen.

Polizeivizepräsident Rudi Heimann bedauert die immer noch andauernden

gegenseitigen Beschuldigungen, sichert jedoch gleichzeitig zu, dass alle

Anschuldigungen und Verdächtigungen konsequent überprüft werden und abhängig von

den Ermittlungen Strafverfahren und/oder disziplinarrechtliche Maßnahmen

eingeleitet werden.

Darüber hinaus wird das Einsatz- und Schießtraining im Polizeipräsidium

Südhessen seit Mitte April 2022 umstrukturiert. Die aus dem genannten

Verfahrenskomplex betroffenen Personen wurden befristet umgesetzt oder hatten

sich unabhängig davon auf andere freie Stellen beworben.

Neben der neuen Angliederung bei der Abteilung Einsatz erfolgt im Rahmen eines

Pilotprojektes eine Neuausrichtung des Einsatztrainings. Ziel der Maßnahme ist

es, die in Hessen einheitlich normierte und fundierte Ausbildung beim

Polizeipräsidium Südhessen weiter zu optimieren und auf die einzelnen Belange

der Zielgruppen und Organisationseinheiten abzustimmen. Neben dem klassischen

Schieß- und Einsatztraining werden künftig weitere taktische und kommunikative

Aspekte in die Aus- und Fortbildungsinhalte mit einfließen.

Mit Unterstützung aus anderen Polizeipräsidien und der Hochschule für

öffentliches Management und Sicherheit findet während der Umorganisation die

Schießausbildung mit der Pistole statt. Ausreichend lizenzierte Trainer stehen

zur Verfügung.

Für die künftige Aus- und Fortbildung erfolgt derzeit die Personalauswahl. Die

Anzahl der Bewerbungen ist deutlich höher als die zur Verfügung stehenden

Stellen. Ab 1. September wird das Einsatztraining wieder vollumfänglich und in

neuem Format angeboten, so dass alle von den Beamtinnen und Beamten

erforderlichen Übungen bis Jahresende absolviert werden können.

Wixhausen: Kriminelle haben es auf Kupferkabel abgesehen

Wixhausen (ots) – Auf ein Kupferkabel hatten es Diebe in der Nacht zum Dienstag

(13.-14.6.) in der Messeler-Park-Straße abgesehen. Wie der Polizei jetzt bekannt

wurde, suchten die Täter eine dortige Baustelle auf und entwendeten ein rund 60

Meter langes Strom-Kupferkabel, das zwischen einem Stromkasten und einem

Verteilerkasten angeschlossen war. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe bislang

unerkannt. Der Gesamtschaden wird derzeit 3000 Euro geschätzt. Das Kommissariat

43 ermittelt und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06151/9690

entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Darmstadt (ots) – Darmstadt – Am Mittwoch (15.06.) kam es auf der Beerbacher

Straße (L3098) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 78-jährigen Pkw-Fahrer und

einem 48-jährigem Motorradfahrer, wobei der Motorradfahrer schwer verletzt

wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Motorradfahrer die Beerbacher Straße

aus Richtung Nieder-Beerbach kommend und setzte in einer Kurve zum Überholen

eines vor ihm fahrenden Pkw an. Hierbei übersah dieser den entgegenkommenden Pkw

und stieß mit diesem zusammen. Der Motorradfahrer verletzte sich hierbei schwer,

sodass dieser in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste. Der

Pkw-Fahrer verletze sich nur leicht am linken Arm und konnte vor Ort entlassen

werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle

musste für die Zeit der Unfallaufnahme (ca. 1 Stunde) komplett gesperrt werden.

Zeugen mögen sich bei der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157 95090

melden.

Groß-Bieberau: Unbekannte zapfen Diesel ab / Wer kann Hinweise geben?

Groß-Bieberau (ots) – Bislang Unbekannte haben aus einem Lastwagen, der auf

einem Parkplatz in der Lagerhausstraße abgestellt war, Diesel abgezapft. Ersten

Ermittlungen zufolge machten sich die Kriminellen im Tatzeitraum zwischen

Montagnachmittag (13.6.) und Dienstagmorgen (14.6.) an dem Fahrzeug zu schaffen.

Unter Anwendung von Gewalt gelang es ihnen den Tankdeckel zu öffnen und circa

250 Liter Diesel zu entwenden. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer in diesem

Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise

geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt

unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Unfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Unfall mit leicht verletzter Radfahrerin Am frühen

Dienstagabend kam es in Eberstadt um kurz nach 18Uhr zu einem Unfall zwischen

einem PKW und einer Radfahrerin. Die PKW Fahrerin bog von der Heidelberger

Landstraße über die Straßenbahnschienen in eine Grundstückseinfahrt ab. Dabei

übersah sie eine Radfahrerin, welche von rechts kam und den Fahrradweg parallel

zur Heidelberger Landstr. befuhr. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem

Zusammenstoß leicht und wurde vorerst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von mindestens 600 Euro.

Berichterstatterin: POK’in Loll, Pst. Pfungstadt.

Odenwaldkreis

Michelstadt: Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Lkw-Fahrer

Michelstadt (ots)

Gemarkung Michelstadt – Am Mittwoch (15.06.) gegen 10:00 h kam es in Michelstadt, Hammerweg, vor dem Gelände eines Getränkemarktes zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw mit Anhänger, der Getränke anlieferte, wollte rückwärts rangieren und stieß gegen eine Grundstücksmauer. Durch den Aufprall wurde die Mauer sowie ein geparkter Pkw beschädigt. Verletzt wurde niemand. Es besteht der Verdacht, dass der 48-jährige Lkw-Fahrer aus Mörlenbach zum Unfallzeitpunkt unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Die Ermittlungen dauern an. Durch die Unfallaufnahme und polizeilichen Maßnahmen kam es für ca. 2 Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Es entstand Sachschaden von mindestens 3000 Euro. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Erbach: Schwarzer Elektro-Roller (964-SUJ) gestohlen

Ein schwarzer Elektro-Roller wurde am letzten Montag (13.06.) vom oberen Deck des Parkhauses in der Straße „Neue Lustgartenstraße“ gestohlen. Der Diebstahl wurde zwischen 11.30 Uhr und 15 Uhr begangen.

An dem gestohlenen Gefährt in Shopper-Style war zuletzt das grüne Versicherungskennzeichen 964-SUJ angeschraubt. Der Markennahme SXT ist am Querrahmen zwischen Lenkrad und Sitz zu sehen.

Wer Hinweise zum Diebstahl oder zum jetzigen Abstellplatz geben kann, meldet sich bitte in Erbach bei der Kripo (K41). Telefon: 06062 / 953-0.

Michelstadt: E-Bikes aus Fahrradabstellraum gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Zwei E-Bikes, der Marken Haibike und Riese&Müller wurden zwischen letztem Sonntag (12.06.), 19 Uhr und Montagmorgen (13.06.), 11.45 Uhr aus dem ebenerdigen Fahrradabstellraum eines Mehrfamilienhauses im Hammerweg gestohlen. Der Gesamtschaden liegt bei über 11.000 Euro.

Beamte des Kommissariats 41 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die Hinweise geben können. Wo sind die Räder aufgefallen oder abgestellt?

Das Haibike ist schwarz lackiert und hat schwarze Felgen. Das Velo von Riese&Müller ist rot und vom Modell ein Delite GT Touring.

Alle Hinweise werden unter der Rufnummer 06062 / 953-0 entgegengenommen.