Backstein auf Straßenbahn geworfen

Ludwigshafen (ots) – Ein bislang unbekannter Jugendliche warf am Dienstag 14.06.2022 gegen 17.40 Uhr, einen Backstein auf eine heranfahrende Straßenbahn im Bereich des Hans-Warsch-Platzes. Hierbei splitterte die Verglasung der Fahrerkabine und verletzte den 42-jährigen Straßenbahnführer leicht. Anschließend flüchtete der Jugendliche im Beisein zwei weiterer Jugendlichen.

An der Straßenbahn entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Die Flüchtigen waren männlich und ca. 16 Jahre alt. Alle trugen weiße T-Shirts. Der Haupttäter trug zusätzlich eine rote kurze Hose.

Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiwache Oggersheim unter Telefon 0621/963-2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Infostand der Polizei in der Ernst-Reuter-Siedlung

Ludwigshafen (ots) – Nachdem es im Gebiet der Ernst-Reuter-Siedlung zu exhibitionistischen Handlungen gekommen war, sind unter den Anwohnern verschiedene Gerüchte im Umlauf. Zwischenzeitlich war sogar von 2 Toten die Rede. Diese Gerüchte entsprechen nicht der Wahrheit und sorgen nur für eine zusätzliche Verunsicherung der Bevölkerung.

Um für die Anwohner vor Ort ansprechbar zu sein und um die Ängste und Sorgen zu mindern, richtete die Polizei heute in der Zeit von 11-13:00 Uhr einen Infostand, zunächst an der Sparkasse (Kärntnerstraße) und später an der Ernst-Reuter-Schule, ein.

Leider nutzten nur eine Handvoll Personen das Gesprächsangebot. Hier kam es jedoch zu einem angeregten Austausch und den Bürgern konnte die aktuelle Lage sachlich geschildert werden. Die Polizei appelliert erneut sich nicht an der Verbreitung von Gerüchten zu beteiligen.

Bitte beachten Sie die Hinweise Ihrer Polizei – Gib Fake News keine Chance:

Vertrauen Sie nur Nachrichten aus sicheren Quellen

Alle Pressemeldungen der Polizei für den Bereich Ludwigshafen finden Sie hier: 996 News (2022) von Polizeipräsidium Rheinpfalz

Beteiligten Sie sich nicht an der Verbreitung von falschen Nachrichten

Leiten Sie nur geprüfte Nachrichten von seriösen Quellen weiter.

Verbreiten Sie keine Bilder von mutmaßlichen Tatverdächtigen. Sie können sich selbst strafbar machen und behindern die Ermittlungen der Polizei.

Um das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu steigern, wird die Polizei auch künftig im Bereich der Ernst-Reuter-Siedlung vermehrt Präsenz zeigen. Der Bereich wird bereits mehrfach täglich von Polizeikräften bestreift.

Unabhängig davon ist die Polizei immer für Sie erreichbar, melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf 110.

Hinweise zu den Exhibitionistischen Handlungen nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Haft wegen Verstoß gegen das Waffengesetz

Ludwigshafen (ots) – Ein 28-jähriger Deutscher wurde durch eine Streife der Bundespolizei am Dienstagabend, den 14. Juni 2022 um 22.00 Uhr im Hauptbahnhof Ludwigshafen angetroffen und kontrolliert. Hierbei konnte eine bestehende Fahndungsnotierung in Form eines Strafvollstreckungshaftbefehls festgestellt werden. Der Mann hatte gegen das Waffengesetz verstoßen, war rechtskräftig verurteilt worden und aus diesem Grund bestand gegen ihn ein Haftbefehl.

Da er den Betrag der Geldstrafe in Höhe von 2167,50 EUR nicht bezahlte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 95 Tagen in die Justizvollzugsanstalt in Frankenthal eingeliefert.

Unfall auf Kreuzung – Kleinkraftradfahrer verletzt

Ludwigshafen (ots) – Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr am Dienstag 14.06.2022 gegen 17.15 Uhr, ein 19-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad in die Kreuzung Rheinfeldstraße/Leopoldstraße ein und kollidierte mit einem bevorrechtigten Pkw. Der junge Mann stürzte und verletzte sich hierbei. Am Kleinkraftrad entstand Totalschaden.

Der Kleinkraftkraftradfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621/963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten in der Nacht von Montag 12.06.2022 auf Dienstag 13.06.2022 in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Breitscheidstraße einzubrechen. Das Vorhaben misslang, sodass nur Sachschaden an der Wohnungseingangstür entstand.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel. 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Beim Spurwechsel Pkw übersehen

Ludwigshafen (ots) – Ein 35-Jähriger bog am Dienstagmorgen 14.06.2022 mit seinem Fahrrad in der Dessauer Straße ab und übersah hierbei einen neben ihm fahrenden 65-jährigen Pkw-Fahrer.

Um eine Kollision zu verhindern wich der 65-Jährige dem Fahrradfahrer aus, kollidierte jedoch mit einem Poller. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall keiner. Es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro.

Pkw zu spät bemerkt

Ludwigshafen (ots) – Ein 54-jähriger Motorradfahrer kam am Dienstag 14.06.2022 mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, nachdem er in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der 54-Jähriger war gegen 16 Uhr mit seinem Motorrad auf der Leininger Straße, als eine 66-Jährige mit ihrem Pkw zur Auffahrt auf die Maudacher Straße bremsen musste.

Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf den Pkw auf und stürzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Rettungsdienst lieferte den Motorradfahrer in ein Krankenhaus ein.

Rad von Pedelec verkeilt sich in Gleise

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 14.06.2022, fuhr ein 67-Jähriger gegen 12:30 Uhr mit seinem Pedelec von der Berliner Straße in die Jaegerstraße. Hierbei wollte er einer Baustelle ausweichen, geriet mit den Rädern in die dort befindlichen Straßenbahngleise, wo diese sich verkanteten.

Der Ludwigshafener stürzte und verletzte sich im Gesicht. Er wurde in eine Klinik verbracht, an seinem Rad entstand ein Sachschaden von ca. 150 EUR.

Betrüger erbeuten hohen Geldbetrag durch Schockanruf

Ludwigshafen (ots) – Eine 84-Jährige erhielt am 14.06.2022 gegen 10 Uhr einen Anruf von einer ihr nicht bekannten Nummer. Der Anrufer erzählte mit weinerlicher Stimme, dass er einen Unfall verursacht hätte, bei dem eine junge Frau ums Leben gekommen sei. Die Seniorin ging davon aus, dass es sich beim Anrufer um ihren Sohn handelte.

Im weiteren Gespräch wurde das Telefon an einen angeblichen Hauptkommissar weitergegeben, welcher der 84-Jährigen erklärte, dass sie durch Zahlen einer Kaution eine Haftstrafe für ihren Sohn abwenden könne. Sie packte Bargeld und Schmuck im Wert von ca. 15.000EUR ein eine Tüte und übergab diese etwas später an eine Frau, welche zur Seniorin nach Hause kam.

Zu einem späteren Zeitpunkt konnte der “richtige” Sohn aufklären, dass es sich hierbei um einen Betrug handelte.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.