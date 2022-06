PKW fährt absichtlich auf Mutter und Kind zu

Speyer (ots) – Am Mittwoch 14.06.2022 um 14:25 Uhr überquerte eine 36-Jährige zu Fuß den Domplatz, von der Großen Pfaffengasse kommend in Richtung des Domgartens. Sie schob hierbei ihren 2-jährigen Sohn im Buggy. Derweil passierte ein dunkelroter SUV mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit den verkehrsberuhigten Bereich aus Richtung der Industriestraße.

Die 36-Jährige bedeutete diesem mit einer Handgeste, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Der Fahrer fuhr stattdessen mit gleichbleibend hoher Geschwindigkeit auf die Frau und ihr Kind zu und wich erst im letzten Moment nach links aus. Ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) von der Polizei Speyer entgegengenommen. Insbesondere eine unbekannte Zeugin, die noch im Kontakt mit der 36-Jährigen stand und den Vorfall wahrgenommen hatte, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Randalierender Jugendlicher in Gewahrsam genommen

Speyer (ots) – Am Mittwoch 15.06.2022 um 03:06 Uhr warf ein 17-Jähriger mehrere Mülltonnen in der Maximilianstraße um. Passanten meldeten den Vorfall der Polizei, die den Jugendlichen antraf. Er war erkennbar alkoholisiert und kündigte den Polizeibeamten gegenüber an, weiterhin Mülltonnen umwerfen zu wollen.

Außerdem beleidigte er eine Polizeibeamtin auf unterstem Niveau. Die Polizeibeamten eröffneten ihm seine Ingewahrsamnahme und legten ihm Handfesseln an. Hierbei drehte er sich unvermittelt um und spuckte in Richtung der Polizeibeamten, ohne diese zu treffen. Aus diesem Grund wurde er zu Boden gebracht und dort gefesselt.

Im weiteren Verlauf drohte der 17-Jährige den Beamten mit dem Tode. Er wurde bis zu seiner Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,08 Promille. Gegen ihn werden Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

Anhänger außer Kontrolle – 2 Unfälle auf B9

Speyer (ots) – Am Dienstag 14.06.2022 um 17:45 Uhr befuhr ein 19-Jähriger in seinem PKW mit Anhänger die B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen und nahm die Ausfahrt auf die A61 in Richtung Frankfurt. Im Abfahrtsbereich geriet sein Anhänger ins Schleudern. Der 19-Jährige reagierte durch ein starkes Bremsmanöver, woraufhin sein PKW sich drehte und mit der Leitplanke kollidierte. Der Anhänger kippte um und verlor die Ladung. Der Sachschaden liegt hier bei ca. 20.000 Euro.

Die Polizei musste die Ausfahrt auf die A61 zwecks Unfallaufnahme und Bergung des Unfallfahrzeugs sowie der Ladung kurzzeitig sperren.

Gegen 18:30 Uhr missachtete ein PKW die Absperrmaßnahmen, befuhr die Ausfahrt trotzdem und bremste hierbei ruckartig auf dem Ausfädelungsstreifen. Der dahinterfahrende 62-jährige PKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, wich aus und kollidierte mit dem PKW einer 72-Jährigen. Hierbei entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von ca. 850 Euro.

Der zunächst unbekannte Unfallverursacher im PKW fuhr verbotswidrig auf die A61 auf und wurde durch nacheilende Polizeikräfte gestoppt. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Missachtens von Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten eingeleitet.