Schlägerei auf dem Heimweg von Volksfest

Schifferstadt (ots) – Am Dienstag 14.06.2022 gegen 23:30 Uhr, zog ein alkoholisierter 17-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis auf seinem Heimweg von einem Volksfest in der Iggelheimer Straße an den Türgriffen von dort geparkten Fahrzeugen. Als ein unverschlossenes Fahrzeug sich tatsächlich öffnete, lief der Jugendliche ohne die Fahrzeugtür wieder zu schließen weiter.

Von einem 46-Jährigen hierauf angesprochen, stieß er diesen zunächst körperlich zurück. Das nahm der 46-Jährige zum Anlass dem 17-Jährigen ins Gesicht zu boxen. Dieser wiederum schlug sodann mit einer vor Ort befindlichen Holzlatte dem 46-Jährigen auf den Kopf. Weiteres konnte durch einen zufällig in der Nähe befindlichen Polizeibeamten verhindert werden.

Ein Rettungswagen wurde hinzugezogen, eine medizinische Versorgung wurde jedoch von beiden Leichtverletzten abgelehnt. Der 17-Jährige wurde seiner Mutter überstellt. Gegen beide Personen wird wegen Körperverletzungsdelikten ermittelt. Darüber hinaus wird das Jugendamt über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Fensterscheibe von BMW eingeschlagen

Lambsheim (ots) – Vermutlich in der Nacht vom Montag 13.06. auf Dienstag 14.06.2022 kam es am Bahnhof Lambsheim zu einer Sachbeschädigung an PKW. Der beschädigte schwarze BMW stand in einer Parkbucht am Fahrradunterstand gegenüber vom Parkplatzgelände Ringstraße. Ein unbekannter Täter schlug die hintere Seitenscheibe auf der Beifahrerseite ein. Aus dem Auto wurde nichts entwendet. Der Schaden wird auf etwa 800 EUR geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Lambsheim (ots) – Am Dienstag 14.06.2022 gegen 22:15 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Lambsheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Der 22-jährige PKW-Fahrer befuhr die Jahnstraße entgegen der Einbahnstraße. An der Einmündung zur Hauptstraße bog dieser nach links ab und übersah hierbei den von links kommenden Fahrradfahrer, woraufhin es zur Kollision kam.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum bei dem 22-Jährigen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich 1,58 Promille. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 53-jährigen Radfahrer ergab einen Wert von 0,56 Promille. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich keine Hinweise auf ein Fehlverhalten seitens des Radfahrers. Dieser erlitt durch die Kollision diverse Schürfwunden und wurde zwecks medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Birkenheide (ots) – Am Dienstag 14.06.2022 gegen 19:00 Uhr, kam es auf der L454 zwischen Weisenheim am Sand und Birkenheide zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Motorradfahrer befuhr die L454 in Fahrtrichtung Birkenheide. Eine 37-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Landstraße in entgegengesetzte Richtung und bog schließlich nach links in die Straße “In den Pfalzwiesen” ab.

Während des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer, welcher durch den Verkehrsunfall schwere Verletzungen erlitt. Der Verletzte wurde umgehend in ein Krankenhaus verbracht. Die 37-jährige PKW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, zwei weitere Insassen des PKW blieben unverletzt.

Der Sachschaden an den unfallbeteiligten Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf ca. 11.000 EUR. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kam kurzzeitig auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

PKW-Fahrer flüchtet nach Unfall mit Radfahrer

Römerberg-Heiligenstein (ots) – Am Dienstag 14.06.2022 um 18:24 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Fahrrad die Berghäuser Straße in Römerberg-Heiligenstein in Richtung Mechtersheim. Auf Höhe der Hausnummer 110 parkte währenddessen ein unbekannter Mann seinen weißen Mercedes Vito entgegen der erlaubten Richtung am Fahrbahnrand und fuhr unmittelbar an.

Der 61-Jährige musste scharf bremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Hierdurch stürzte er zu Boden, ohne vorherigen Kontakt zum gegnerischen Fahrzeug. Der 61-Jährige erlitt Schürfwunden am Ellbogen sowie starke Schmerzen in Knien und im Handgelenk. Der Unfallverursacher kümmerte sich zunächst um den Geschädigten und verließ die Unfallstelle fluchtartig, als eine Zeugin die Verständigung der Polizei ankündigte.

Bei dem flüchtigen Fahrer handelt es sich um einen ca. 30-jährigen schlanken Mann mit kurzen dunklen Haaren und einer Körpergröße von ca. 1,75 Metern.

Sein Fahrzeug hatte ein amtliches Kennzeichen des Zulassungsbezirks Limburg (LM-). Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) von der Polizei Speyer entgegengenommen.