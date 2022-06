Frankfurt-Sossenheim: Aggressiver Sohn festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte des 17. Polizeireviers haben am gestrigen

Dienstag (14. Juni 2022) einen 50-jährigen Mann in Sossenheim festgenommen, der

im Verdacht steht, seine Mutter körperlich angegriffen und beraubt zu haben. Bei

seiner Festnahme leistete dieser erheblichen Widerstand. Ein Beamter wurde

verletzt.

Einen Tag zuvor, betrat eine 75 Jahre alte Frau zur Mittagszeit ihre

Sossenheimer Wohnung. Dort traf sie auf ihren 50-jährigen Sohn. Dieser soll sie

im weiteren Verlauf unvermittelt bedroht und körperlich angegriffen haben. Unter

anderem soll ihr dieser auch ein Messer an das Gesicht gehalten und ihren Kopf

in ein Kissen gedrückt haben. Nach mehreren Schlägen habe der 50-Jährige von ihr

Bargeld gefordert. Die Seniorin habe schließlich ihr Portemonnaie geholt, was

ihr von ihm aus der Hand gerissen worden sei. Der 50-Jährige habe dann 150 Euro

Bargeld entnommen und sich in ein Zimmer zurückgezogen. Als nun die 75-Jährige

die Wohnung verlassen wollte, bemerkte sie, dass die Tür abgeschlossen war.

Erst am nächsten Tag gelang ihr die Flucht zu den Nachbarn. Alarmierte Beamte

des 17. Polizeireviers trafen dann an der Wohnanschrift auf den 50-Jährigen. Bei

einer darauffolgenden Festnahme leistete dieser erheblichen Widerstand. Dabei

wurde ein Beamter im Gesicht verletzt. Eine Streife verbrachte den 50-Jährigen

für die weiteren strafprozessualen Maßnahmen auf ein Polizeirevier. Bei ihm

stellten sie noch Betäubungsmittel sicher.

Gegen den 50-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen des

Verdachts des Raubes, der Freiheitsberaubung, der Bedrohung sowie des Verstoßes

gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Die verletzte 75-Jährige wurde durch Kräfte des verständigten Rettungsdienstes

ambulant versorgt. Der verletzte Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen.

Frankfurt – Innenstadt: Brand

Frankfurt (ots) – (la) Heute kam es in den frühen Morgenstunden, gegen 04:00

Uhr, in der Klingerstraße zum Brand eines Müllhaufens vor einem

Mehrfamilienhaus. Die Bewohner mussten ihre Wohnungen zügig verlassen.

Durch einen unbekannten Anrufer wurde der Polizei und Feuerwehr ein Brand in der

Klingerstraße mitgeteilt. Als die Polizei am Brandort eintraf, sah sie unter

einem Gebäudeüberbau diversen Müll und Euro-Paletten in Flammen stehen. Die

kurze Zeit später eingetroffene Feuerwehr begann unverzüglich mit den

Löscharbeiten und der Evakuierung des Hauses. 50 Personen, darunter zwei

Bettlägerige und eine Katze, mussten ihre Wohnungen verlassen. Letztlich löschte

die Feuerwehr den Brand, der einen Sachschaden von mindestens 300.000 Euro

verursacht hat.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung

eingeleitet.

Frankfurt – Innenstadt: Gefährliche Körperverletzung

Frankfurt (ots) – (la) Am Dienstag, den 14.06.2022, kam es gegen 13:30 Uhr zu

einer gefährlichen Körperverletzung auf der Zeil.

Der 50-jährige Geschädigte telefonierte auf einer Bank sitzend, als der

26-jährige Täter eine Glasscherbe vom Boden aufhob und auf den Geschädigten

zurannte. Der Täter nahm den Geschädigten in den Schwitzkasten und stach mit der

Scherbe mehrfach im Bereich des Brustbeins und Halses zu. Der Geschädigte

schaffte es sich aus dem Griff zu befreien und den Täter zu Boden bringen. Ein

zwischenzeitlich zur Hilfe geeilter Zeuge half den Täter bis zum Eintreffen der

Polizei zu fixieren. Der Geschädigte verletzte sich durch die Stiche mit der

Scherbe glücklicher Weise nur leicht im Bereich des Gesichts, des Brustbeins und

des Halses.

Frankfurt – Gallus: Festnahme nach Diebstahl

Frankfurt (ots) – (la) Am Dienstag, den 14. Juni 2022, kam es gegen 23:50 Uhr,

zu einer Festnahme nach einem Diebstahl.

Am 12. Mai 2022 beobachtete eine Zeugin, wie der 50-jährige Täter in der Mainzer

Landstraße aus einem Lkw 75 Dosen Red Bull entnahm und dann mit der Straßenbahn

flüchtete. Am 14. Juni erkannte die Zeugin den Täter auf der Straße wieder und

alarmierte die Polizei, die diesen dann festnahm.

Bundesautobahn 661: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Dienstag, den 15. Juni 2022, kam es gegen

23:20 Uhr auf der Bundesautobahn 661 zu einem tödlichen Verkehrsunfall, als eine

Fußgängerin auf die Fahrbahn trat und von einem Pkw erfasst wurde.

Ein 32-jähriger Mazda-Fahrer befuhr zur genannten Zeit den rechten Fahrstreifen

der A661 in Richtung Oberursel. In Höhe der Anschlussstelle Offenbach-Taunusring

trat eine 25-jährige Frau von rechts auf die Fahrbahn. Der herannahende Pkw

erfasste sie. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin tödlich verletzt. Der

32-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An dem Pkw entstand Sachschaden.

In der Folge kam es zu einer Vollsperrung der A661. Ein Gutachter wurde während

der Unfallaufnahme eingeschaltet. Die Unfallstelle war gegen 03:10 Uhr wieder

komplett geräumt.

Derzeitige Ermittlungen zu dem Unfall deuten auf ein Suizidgeschehen hin. Die

Ermittlungen in der Sache dauern an.

Ein Feuer in der Innenstadt beschäftigte die Feuerwehr in den frühen Morgenstunden

Frankfurt am Main (ots)

Am Mittwochmorgen (15.06.2022) wurde der Zentralen Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt gegen 04:00 Uhr ein Brand in der Klingerstraße gemeldet. Dort war im Außenbereich eines mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshauses aus bislang ungeklärter Ursache ein Lager mit Abfällen und diversen weiteren Gegenständen in Brand geraten. Da das Feuer auf das Gebäude überzugreifen drohte, hatte eine bereits vor Ort befindliche Polizeistreife noch vor dem Eintreffen der Berufsfeuerwehr eine Räumung des Gebäudes eingeleitet. Rund fünfzig Bewohner mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Von den Einsatzkräften der Feuerwehr, die nur wenige Minuten nach der Alarmierung vor Ort waren, wurde eine bettlägerige Person aus dem 6. Obergeschoss ins Freie gerettet und vorübergehend vom Rettungsdienst betreut. Gleichzeitig wurde mittels Einsatz von Strahlrohren ein weiteres Übergreifen der Flammen auf das Gebäude erfolgreich verhindert. Die Löscharbeiten wurden dadurch erschwert, dass neben diversen Abfällen auch sechs Propangasflaschen vom Feuer betroffen waren. Nachdem die Löschmaßnahmen Wirkung gezeigt hatten, wurden von den Einsatzkräften der verrauchte Treppenraum des Gebäudes maschinell entraucht sowie alle angrenzenden Wohnungen in Zusammenarbeit mit der Polizei kontrolliert. Verletzt wurde niemand. Alle Bewohner konnten nach Abschluss der Löschmaßnahmen wieder zurück in ihre Wohnungen. Ein direkt am Brandherd angrenzendes Ladenlokal im Erdgeschoss wurde durch Rauch und Ruß in Mitleidenschaft gezogen und kann vorübergehend nicht genutzt werden. Der entstandene Sachschaden kann nicht beziffert werden. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt. Der Einsatz, an dem rund 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst beteiligt waren, war gegen 05:45 Uhr beendet.