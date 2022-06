Gießen- Wieseck: Mann entblößt sich auf Spielplatz

Auf einem Spielplatz in der Straße Dünsbergring fiel am Dienstag, 14. Juni, ein Mann mehreren Zeugen auf, da er sich vor den anwesenden Personen entblößte und sein Geschlechtsteil umfasste. Nachdem sie ihn gegen 20.55 Uhr ansprachen, flüchtete er über den Wellersburgring Richtung Marburger Straße. Er soll etwa 25 bis 30 Jahre alt sein, ist vermutlich südländischer Herkunft, hat schwarze kurze Haare und eine sportliche Figur. Er trug ein blau-weiß gestreiftes, langärmliges Shirt, eine schwarze Jogginghose und Sportschuhe. Die Kripo in Gießen bittet um Hilfe: Wer kennt den beschriebenen Mann und kann Hinweise zu seiner Identität geben? Wer hat den Vorfall beobachtet und sich bislang noch nicht bei der Polizei als Zeuge gemeldet? Hinweise an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Gestohlene Kopfhörer geortet – Täter festgenommen

Die Polizei konnte nach der Ortung von gestohlenen Kopfhörern einen 28-jährigen Dieb festnehmen. Der zunächst unbekannte Tatverdächtige brach Montagabend in der Löberstraße einen geparkten Audi auf und entwendete mehrere Gegenstände im Wert von etwa 800 Euro, darunter ein Paar Kopfhörer. Der Besitzer des PKW bemerkte den Diebstahl, ortete über das Betriebssystem seines Mobiltelefons die Kopfhörer auf einem Gelände in Neustadt (Landkreis Marburg-Biedenkopf) und informierte die Polizei. Eine Streife der Polizeistation Stadtallendorf konnte gegen 22.15 Uhr den Tatverdächtigen, einen Asylbewerber aus Algerien, festnehmen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten neben dem Diebesgut fünf Messer und stellten diese sicher. Das Diebesgut konnte dem rechtmäßigen Eigentümer wieder ausgehändigt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft führten die Ermittler den Tatverdächtigen einer Haftrichterin vor, welche Haftbefehl erließ. Der 28-Jährige sitzt nun in einer hessischen Justizvollzugsanstalt.

Gießen: 36 – Jähriger gleich mehrfach aufgefallen

Gleich mehrfach an einem Tag wurde ein 36-jähriger Gießener am Freitag der vergangenen Wochen (10 Juni) auffällig. Gegen 03.00 Uhr randalierte der Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Dammstraße. Er schlug mit einem Schloss gegen mehrere Wohnungstüren und Flurwände. Als eine Streife eintraf, lief er mit dem Schloss auf die Beamten zu. Nachdem er trotz Aufforderung nicht stehen blieb, setzten die Beamten Pfefferspray ein, nahmen den Mann fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Dabei beleidigte er die Ordnungshüter und bedrohte sie. Kaum war der Gießener gegen 07.30 Uhr entlassen worden, fiel er erneut in der Straße „Burggraben“ auf, wo er Passanten belästigte. Dem Platzverweis einer Polizeistreife leistete er nicht Folge, so dass die Beamten den alkoholisierten 36-Jährigen erneut mitnahmen. In einer Zelle konnte er seinen Rausch (1,53 Promille) erneut ausschlafen. Auf den Trunkenbold kommen nun mehrere Strafverfahren u. a. wegen Beleidigung und Widerstand zu.

Linden: Reifenplatzer verhindert weitere Flucht

Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte ein 31-jähriger berauschter Autofahrer auf der Bundesstraße 49 aus dem Verkehr gezogen werden. Der Fahrer fiel einer Streife aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit gegen 04.00 Uhr in der Frankfurter Straße auf. Eine ihm entgegenkommende Streife wendete und nahm die Verfolgung, u. a. mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h, auf. Der Verfolgte geriet mit einem Reifen auf eine Fahrbahntrennung der Bundestraße 49, so dass sein Pneu platzte. Somit konnten die Ordnungshüter den Verkehrssünder kurz vor der Auffahrt zur Autobahn 485 stoppen. Der Atem des Fahrers roch stark nach Alkohol und er pustete 1,28 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeistation und die Beschlagnahme seines Führerscheins. Der im Landkreis Wetterau lebende Mann muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

## Gießen: BMW touchiert

Am Freitag (10.Juni) zwischen 08.15 Uhr und 16.15 Uhr touchierte ein Unbekannter in der Alten Schulstraße einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. Vermutlich mit einem Kinderwagen oder einem Fahrrad beschädigte der Unbekannte den blauen 2er BMW an dem vorderen, linken Kotflügel. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Langgöns: Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag (10.Juni) und Dienstag (14.Juni) 19.00 Uhr über ein Kellerfenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Burgstraße in Niederkleen. Dabei durchsuchten die Unbekannten Schränke in mehreren Räumen. Anschließend flüchteten sie offenbar ohne Beute. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lich: Quad gestohlen

Zwischen Sonntag (11.Juni) 10.00 Uhr und Dienstag (14.Juni) 06.50 Uhr entwendeten Unbekannte ein graues Quad der Marke Taiw. Golden Bee im Wert von 13.000 Euro in der Straße „In den Röderwiesen“. Wer hat etwas beobachtet und kann Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Linden: In Leihgestern E-Scooter entwendet

Unbekannte durchtrennten am Freitag (03.Juni) in der Konrad-Adenauer-Straße in Leihgestern das Kettenschloss eines E-Scooters der Marke XIAOMI. Anschließend entwendeten sie den Scooter mit dem Kennzeichen EGO 351. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Linden: Kennzeichendiebstahl

Unbekannte stahlen zwischen Samstag (11.Juni) 16.30 Uhr und Dienstag (14.Juni) 08.00 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße in Leihgestern die Kennzeichen (GI-CK-400) mit samt der Halterung von einem geparkten Citroen. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der Kennzeichen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Heuchelheim: Bei Einbruch Handys gestohlen

Zwischen Montagnacht (13.Juni) 21.00 Uhr und Dienstag (14.Juni) 03.00 Uhr stieg ein Unbekannter durch ein geöffnetes Fenster in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Auf dem Pfannstiel“ ein. Anschließend entwendete er zwei auf dem Bett liegende Handy der Marke Huawei und Xiaomi im Gesamtwert von 450 Euro. Der Unbekannte flüchtete wieder über das Fenster. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.