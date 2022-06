documenta-Wache der Polizei in der Wolfsschlucht 18a: Ansprechpartner über den gesamten documenta Zeitraum

Am Samstag, dem 18. Juni 2022, wird die 15. Ausgabe der documenta, eine der bedeutendsten und weltweit größten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst, in Kassel offiziell eröffnet. Das Polizeipräsidium Nordhessen wird während der 100 Tage dauernden documenta fifteen mit zusätzlichen Beamtinnen und Beamten im Einsatz sein, wobei insbesondere die Eröffnungsveranstaltung am Samstag, zu der auch der Bundespräsidenten Dr. Frank-Walter Steinmeier erwartet wird, einen Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit darstellen wird.

documenta-Wache in der Wolfsschlucht

Bei den zurückliegenden Kunstausstellungen hat sich gezeigt, dass eine zentrale und gut zu erreichende Anlaufstelle der Polizei erforderlich ist und daher wurden in den Jahren 2007, 2012 und 2017 am Friedrichsplatz Container aufgestellt, die als temporäre Polizeiwache genutzt wurden.

In diesem Jahr wird die documenta-Wache in den ehemaligen Räumlichkeiten einer Bank in der Wolfsschlucht 18a eingerichtet und dies stellt nicht nur für die Beamtinnen und Beamten merklich verbesserte Arbeitsbedingungen dar, sondern erhöht auch den Komfort für Besucherinnen und Besucher sowie Hilfesuchende.

Die documenta-Wache befindet sich direkt am Lyceumsplatz und ist täglich, beginnend ab dem kommenden Freitag, von 09:30 Uhr bis 20:30 Uhr geöffnet und telefonisch unter 0561-910 2040 und – 2041 zu erreichen.

Polizei bietet kostenlose Radfahrausbildung für Kinder in den Sommerferien 2022 an

In den kommenden Sommerferien wird vom Verkehrserziehungsdienst des Polizeipräsidiums Nordhessen wieder eine Radfahrausbildung für Kinder in der Jugendverkehrsschule Kassel-Marbachshöhe, Hildegard-von-Bingen-Str. 11, angeboten. Neben der theoretischen und praktischen Schulung werden auch zahlreiche motorische Übungen zur sicheren Beherrschung des Fahrrades durchgeführt. Die Beschulung schließt in Theorie und Praxis mit einer Lernzielkontrolle ab.

Termine:

Sommerferien-Woche / Mo., 25. Juli – Do., 28. Juli 2022

Sommerferien-Woche / Mo. 22. August – Do., 25. August 2022



Die Übungszeiten sind täglich von 9:30 – 12:00 Uhr.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen nicht jünger als neun und nicht älter als zwölf Jahre sein.

Da jeweils maximal 20 Plätze zur Verfügung stehen, wird um rechtzeitige telefonische Anmeldung unter den Telefonnummern 0561 / 910 – 1851 (PHK Menne, Leiter Verkehrserziehungsdienst PP Nordhessen) oder – 1855 oder – 1812 gebeten.

Die Radfahrausbildung ist kostenfrei. Übungsfahrräder werden gestellt. Eigene Schutzhelme sollten selbstverständlich mitgebracht werden. Auf witterungsbedingt angepasste Kleidung sowie das Mitbringen einer Pausenmahlzeit und Schreibutensilien wird hingewiesen.

Handtasche beim Einsteigen in den Zug gestohlen

Staufenberg-Speele (Landkreis Göttingen) (ots) – Bundespolizei sucht Zeugen

Opfer von Taschendieben wurde gestern Nachmittag, gegen 17 Uhr, eine 37-jährige

Frau aus Stauffenberg. „Beim Einsteigen in eine Regionalbahn im Bahnhof

Stauffenberg-Speele müssen die Täter zugeschlagen haben!“, sagte die Frau den

Bundespolizisten. Bemerkt hätte sie den Diebstahl erst kurze Zeit später.

Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen derzeit noch nicht vor. Der

entstandene Schaden wird auf rund 1000 EUR geschätzt. In ihrer schwarzen

Umhängetasche aus Leder waren Bargeld und diverse Ausweisdokumente.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu dem möglichen Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu

melden.