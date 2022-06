Ferienbeschulung der Jugendverkehrsschule Hochtaunus

Polizeidirektion Hochtaunus – Jugendverkehrsschule

(gr) Die Jugendverkehrsschule der Polizeidirektion Hochtaunus bietet in diesem Jahr wieder eine Ferienbeschulung an. Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler der Klassen vier, fünf und sechs.

Seit 2020 kam es aufgrund der Pandemie zu Schulausfällen und Heimunterricht. Davon war auch die Radverkehrserziehung der Jugendverkehrsschulen betroffen. Viele Kinder konnten nicht an der üblichen Radfahrausbildung teilnehmen. Vor diesem Hintergrund bietet die Polizeidirektion Hochtaunus über ihre Jugendverkehrsschule in den Sommerferien eine Ferienbeschulung für Kinder der Jahrgangsstufen vier, fünf und sechs an, die bisher nicht an der Radverkehrserziehung im Hochtaunuskreis teilnehmen konnten. Die Beschulung soll Grundkenntnisse zur Teilnahme am Straßenverkehr vermitteln. Die Schulungsdauer beträgt einen Tag.

Die Beschulungen finden in der zweiten (01. bis 04.08.2022) und fünften (22. bis 25.08.2022) Ferienwoche, von Montag bis Donnerstag, jeweils von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr, in Usingen statt.

Ein weiterer Termin ist in der dritten Ferienwoche (08. bis 11.08.2022), ebenfalls Montag bis Donnerstag, von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr, in Oberursel-Stierstadt, festgelegt.

Die Radverkehrserziehung findet auf einem Verkehrsübungsplatz statt. Vorausgesetzt wird, dass die Kinder bereits Fahrrad fahren können und ein passender, gut eingestellter Fahrradhelm sowie ein eigenes verkehrssicheres Fahrrad mitgebracht wird.

Interessierte Eltern können eine Anfrage zur Teilnahme an der Ferienbeschulung bis zum 08. Juli 2022 unter Angabe des Kindsnamens, der Schule, zwei Wunschterminen und der mobilen Erreichbarkeit eines Erziehungsberechtigten per E-Mail an die

jvs.hochtaunus.ppwh@polizei.hessen.de

stellen. Sie erhalten über diese Adresse eine Rückantwort.

Nach Unfall in Baugrube erliegt ein 71-jähriger Mann seinen Verletzungen

Grävenwiesbach, Ortsteil: Hundstadt, Am Sonnenberg, 14.06.2022, 18:00 Uhr

(gr) Ein 71-Jähriger ist gestern in Grävenwiesbach-Hundstadt nach einem Erdrutsch in einer Baugrube seinen Verletzungen erlegen. Der Mann befand sich gegen 18:00 Uhr auf einer privaten Baustelle in der Straße „Am Sonnenberg“, als Teile einer Wand einbrachen und den 71-Jährigen verschütteten. Den umgehend eintreffenden Rettungskräften der Freiwilligen Feuerwehr und des THW gelang es den Mann zu bergen. Die Maßnahmen selbst waren von widrigen Umständen begleitet, da immer wieder Teile der Wand nachrutschten. Der 71-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Hier erlag er gegen Mitternacht seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen zur Unfallurasche aufgenommen. Diese dauern zum Berichtszeitpunkt noch an.

Autofahrer beleidigt – Zeuginnen gesucht

Oberursel, Groenhoffstraße, 10.06.2022, 20:45 Uhr

(gr) Die Polizei Oberursel bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei Zeuginnen. Die Frauen hielten sich in der Nähe auf, als ein Autofahrer in Oberursel von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschimpft und beleidigt wurde. Beide Beteiligte befanden sich am letzten Freitag (10.06.2022) mit ihren PKW, einem schwarz-gelben Dodge Challenger und einem schwarzen BMW, in der Groenhoffstraße. Hier nahm der BMW-Fahrer dem Dodgefahrer die Vorfahrt, der daraufhin verbal aggressiv wurde. Im weiteren Verlauf wurde dem Geschädigten in einer Engstelle die Weiterfahrt versperrt, so dass dieser rückwärtsfahren musste, um die Straße freizumachen. Die Personalien der Beteiligten sind bekannt. Die Polizei Oberursel bittet die beiden Zeuginnen, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

Skoda beschädigt und davongefahren

Oberursel, Oberurseler Straße, 14.06.2022, 06:20 Uhr bis 14:15 Uhr

(gr)In Oberursel kam es am Dienstag zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nun nach Zeuginnen und Zeugen sucht. Die Eigentümerin eines roten Skoda Kamiq hatte ihr Fahrzeug am Dienstagmorgen, gegen 06:20 Uhr, ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Oberurseler Straße, Höhe Hausnummer 65, geparkt. Nachdem die Frau gegen 14:15 Uhr zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der hinteren Stoßstange fest. Offenbar war ein anderes Fahrzeug im Vorbeifahren gegen den Skoda gefahren, ohne dass sich der oder die Verantwortliche anschließend um die Schadensregulierung gekümmert hatte. Die Höhe des Schadens wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Die Polizeistation Oberursel ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt unter der Rufnummer (06171) 6240 – 0 Hinweise entgegen.