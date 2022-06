Einbruch in Telefonladen – 4 Täter festgenommen

Worms (ots) – Mittels eines Notfallhammers schlugen 4 gemeinsam agierende Täter in der Nacht vom 14.06. auf 15.06.22 die Eingangstür eines Telefonladens in der Wilhelm-Leuschner-Straße ein. Gegen 02:00 Uhr verschafften sie sich so Zugang zu den Geschäftsräumen, wo sie im Anschluss 14 dort ausgestellte Smartphones aus den Halterungen rissen.

Anschließend flüchteten sie mit der Beute fußläufig in Richtung Bahnhof.

Dank sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang es der Wormser Polizei die 4 jugendlichen Täter im Alter von 14-16 Jahren noch auf der Flucht zu stellen und festzunehmen. Die Beute und das Tatwerkzeug konnten in einem mitgeführten Rucksack aufgefunden und sichergestellt werden.

Alle 4 Täter sind bereits erheblich wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten, mussten nach erkennungsdienstlicher Behandlung jedoch wieder entlassen werden. Der durch den Einbruch entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Worms- Bürstadt (ots) – Am Mittwoch 15.06.2022 kommt es zu durch eine 63- Jährige zu einer Straßenverkehrsgefährdung auf der B47 zwischen Bürstadt und Worms.

Die 63- jährige Fahrzeugführerin befährt nach Zeugenaussagen die B47 in Fahrtrichtung Worms und gelangt insgesamt vier Mal auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Hierbei kommt es zu einer Gefährdung eines entgegenkommenden Fahrzeugführers, der ausweichen muss, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Anhand der Zeugenaussagen handelte es sich um einen schwarzen 5er BMW Kombi, der die B47 in Fahrtrichtung Bürstadt befahren hat.

Mögliche Zeugen, insbesondere der Fahrer des BMW, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen könnten, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Worms zu wenden.

Kreis Alzey-Worms

Mit PKW auf Autobahn überschlagen

A 63/Albig (ots) – Leicht verletzt wurde ein 33-jähriger PKW-Fahrer am Dienstag 14.6.2022 gegen 22:30 Uhr bei einem Überschlag mit seinem PKW auf der A 63. Dabei fuhr der 33-Jährige in Richtung Mainz. Da er offenbar abgelenkt war, kam er in Höhe Albig von der Fahrbahn ab. Beim Versuch gegenzulenken, geriet das Fahrzeug ins Schlingern, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und überschlug sich schließlich.

Zum Schluss kam der PKW auf dem Dach in der Böschung des Grünbereichs neben der Fahrbahn zum Liegen. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen am Rücken und an den Knien. Er konnte sich selbständig aus dem PKW befreien und die Polizei verständigen. Anschließend wurde er zur medizinischen Abklärung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizisten bei dem 33-Jährigen Drogeneinfluss fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Dem 33-Jährigen droht nun ein Strafverfahren und er muss mit dem Verlust der Fahrerlaubnis rechnen. Sein PKW wurde total beschädigt.

Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 5.000 Euro. Im Einsatz waren neben Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auch 16 Kräfte der Feuerwehr Alzey, ein Rettungswagen-Team und ein Notarzt.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim