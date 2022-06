Sachbeschädigung durch Feuer

Bad Sobernheim (ots) – Am Mittwoch 15.06.2022 gegen 16:10 Uhr meldete eine aufmerksame Bürgerin via Notruf, dass sie eine Rauchentwicklung in der Nähe der Bad Sobernheimer Tennisanlagen festgestellt habe. Die Feuerwehr von Bad Sobernheim war zeitnahe mit 15 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen vor Ort.

Bei ihrem Eintreffen stand direkt am Naheufer ein Baum und eine Wiesenfläche von knapp 50 Quadratmetern in Brand. Durch das schnelle Eingreifen konnte der Brand in kürzester Zeit abgelöscht werden.

Ermittlungen ergaben, dass kurz vor der Brandentstehung eine verdächtige Person am Brandort gesehen worden war. Als das Feuer sich entwickelte, flüchtete die Person fußläufig. Durch eine Zeugin konnte eine Personenbeschreibung erfragt werden.

Demnach soll es sich um einen 20-30-Jährigen, ca. 185 cm großen Mann, mit blonden Haaren gehandelt haben. Ferner habe dieser ein rotes Shirt oder Trikot und eine kurze Hose getragen. Zusätzlich konnte noch eine rote Stofftasche bei dem Verdächtigen erkannt werden.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

Verkehrsunfallflucht

Bad Sobernheim (ots) – Am 14.06.2022 gegen 20:00 Uhr parkte eine 19-jährige Fahrzeugführerin ihren Subaru in der Königsberger Straße. Als sie am Mittwoch 15.06.2022 gegen 12:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie einen Sachschaden am vorderen linken Kotflügel feststellen. Dieser war offensichtlich durch ein anderes Fahrzeug verursacht worden.

Vom Unfallverursacher fehlte allerdings jede Spur. Die 19-Jährige brachte die Verkehrsunfallflucht letztendlich zur Anzeige und die Ermittlungen wurden aufgenommen. Der entstandene Schaden dürfte bei ca. 2.500 Euro liegen. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

Verkehrsunfall mit Flucht und Personenschaden

Kellenbach (ots) – Am Mittwoch 15.06.2022 kommt es zu einem Verkehrsunfall auf der B421 bei Kellenbach. Dabei wollte ein PKW-Fahrer auf gerader und freier Strecke eine vor ihm fahrenden Fahrzeugkolonne überholen. Als der PKW dann neben einem dortigen LKW fuhr, versuchte dieser LKW ebenfalls die Kolonne zu überholen und übersah den bereits neben ihm fahrenden PKW.

Der PKW wurde dabei von der Straße gedrängt und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde beim Verkehrsunfall leicht verletzt, der PKW erlitt einen Totalschaden. Die Schadenshöhe dürfte sich auf mindestens 20.000 Euro belaufen.

Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Kellenbach fort ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern. Hinweise zum Verkehrsunfall oder zum flüchtenden LKW bitte an hiesige Polizeidienststelle unter Tel.: 06752/1560.