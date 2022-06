Kaiserslautern

Feuer in einer Grundschule in der Schreberstraße (siehe Foto)

Kaiserslautern (DG) – Am Dienstag 14.06.2022 gegen 09:00 Uhr wurden die Kräfte der Feuerwehr Kaiserslautern zu einem gemeldeten Brandereignis in einer Schule in der Schreberstraße alarmiert. Gemeldet wurde ein Feuer in einem Klassenraum.

Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr konnte im Flur der obersten Etage eine starke Verrauchung festgestellt werden. Durch die Lehrkräfte wurde das Gebäude noch vor Eintreffen der Feuerwehr geräumt und die Vollzähligkeit der Kinder auf dem Sammelplatz wurde der Feuerwehr vorbildlich gemeldet.

Während den umgehend vorgenommen Maßnahmen zur Brandbekämpfung wurden die einzelnen Klassenräume auf Personen kontrolliert. Im weiteren Einsatzverlauf musste das Schulgebäude aufwendig entraucht werden, da sich der Brandrauch rasch über die gesamte Etage und das Dachgeschoss ausbreitete.

Das Feuer in einem Vorbereitungsraum eines Klassensaales konnte rasch gelöscht werden und somit eine weitere Ausbreitung auf andere Gebäudeteile verhindert werden. Das oberste Geschoss wurde dennoch durch den Brand so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass dieses vorerst nicht weiter genutzt werden kann.

Laut Einsatzleiter Dominik Gebhardt waren insgesamt rund 25 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Kaiserslautern, sowie Kräfte des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes rund 3 Stunden im Einsatz. Zur Brandursachenermittlung wurde die Kriminalpolizei eingeschaltet.

Quelle: Feuerwehr Kaiserslautern

Motorrad und Fahrrad kollidieren

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwochmittag 15.06.2022 war ein Motorradfahrer auf der Landesstraße 503 unterwegs. Der 66-Jährige fuhr um 12.25 Uhr aus Richtung Kaiserslautern kommend in Richtung Kreisstraße 4. An der Abfahrt Trippstadt kreuzte eine Radfahrerin, die von rechts aus dem Wald kam, die Straße. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Zweiräder. Beide Fahrer stürzten zu Boden.

Die 23-jährige Mountainbike-Fahrerin erlitt bei dem Unfall unter anderem eine Kopfverletzung. Rettungskräfte versorgten sie zunächst an der Unfallstelle und brachten sie in ein Krankenhaus. Der Motoradfahrer wurde leicht verletzt. Auch er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert.

An seiner Harley-Davidson entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Auch das Fahrrad der 23-Jährigen wurde beschädigt. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf circa 200 Euro. Beiden Beteiligten wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei stellte das Motorrad und das Mountainbike sicher. Ein Gutachter wurde zur Ermittlung der Unfallursache beauftragt. Die Ermittlungen dauern an. |mhm

Radler kollidiert mit Auto

Kaiserslautern (ots) – Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Fahrradfahrer am Dienstagmittag im Bereich “Eselsfürth” verletzt worden. Der 57-jährige Radler war nach derzeitigen Erkenntnissen auf dem Radweg unterwegs, als eine 44-jährige Autofahrerin an der Kreuzung Langenbergstraße/Eselsfürth seinen Weg kreuzte.

Es kam zur Kollision, bei der sich der Biker Schürfwunden an Arm und Bein zuzog. Fahrrad und Auto wurden beschädigt. Über die Höhe des Sachschadens ist nichts bekannt. |elz

Bargeld gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben zwischen Montag und Dienstag einen Pkw aufgebrochen. Der Wagen war in der Rostocker Straße geparkt. Die Fahrerin des Seat Exeo stellte ihren Wagen am Montag gegen 19 Uhr in Höhe des Anwesens Nummer 31 ab.

Als sie am Dienstag gegen 13 Uhr zurückkam, stellte sie fest, dass der Wagen offen war und Geld aus der Mittelkonsole fehlte. Wie die Unbekannten den Wagen geöffnet haben ist noch unklar. Die Fahrerin ist sich sicher den Wagen verschlossen zu haben.

Die Polizei sicherte Spuren. Zeugen die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der 0631 396-2620 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden. |elz

21-Jährige bei Unfall verletzt

Schwedelbach (ots) – Eine Autofahrerin ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die 21-Jährige war mit ihrem BMW auf der Landesstraße 367 von Reichenbach-Steegen kommend in Richtung Schwedelbach unterwegs. Aus bisher ungeklärten Gründen kam die Frau auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab.

Die Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Während der Rettungsmahnahmen und der Unfallaufnahme wurde die L367 voll gesperrt. |mhm

Leistungsstarker Geländewagen fällt auf

A6/Innenstadt Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagabend 14.06.2022 fiel der zivilen Verkehrsüberwachung erneut ein besonders rücksichtsloser Fahrer auf. Die Streife befuhr mit ihrem Zivilfahrzeug zunächst die Autobahn 6 vom Einsiedlerhof in Richtung Kaiserslautern-West. Bereits dort konnte ein PS-starker Geländewagen gefilmt werden, der der die erlaubten 130 km/h um 34 km/h überschritt.

Der Wagen fuhr dann über die Anschlussstelle Kaiserslautern-West in die Stadt ein, wobei er mehrfach verbotswidrig rechts überholte. In der Pariser Str. bis zur Brandenburger Str., erreichte er eine Geschwindigkeit von bis zu 115 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft. Das Fahrzeug wurde gestoppt.

Einen entsprechenden Führerschein konnte der Fahrer zunächst nicht vorzeigen. Erst eine Abklärung mit der Partnerdienststelle der Streitkräfte ergab zumindest hier Entwarnung. Der 43 jährige Mann war im Besitz eines Führerscheins. Ihn erwarten nun ein 5 stelliges Bußgeld und 2 Monate Fahrverbot.

Kreis Kaiserslautern

Fahrer muss aus Autowrack geborgen werden

Sembach (ots) – Ein schwer Verletzter und 4 leicht Verletzte sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag 14.06.2022. Der 77-jährige vermeintliche Unfallverursacher musste schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik verbracht werden.

Der Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern befuhr mit seinem Auto die L 393 von Mehlingen in Richtung Sembach. Kurz nach dem Übergang auf die L 401 fuhr er aus bisher ungeklärtem Grund auf den vorausfahrenden PKW auf.

Das Fahrzeug des 77-Jährigen kam durch den Anstoß von der Fahrbahn ab, schleuderte in die angrenzende Böschung und kam dort schwer beschädigt zum Stehen. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeugwrack geborgen werden. Seine 78-jährige Beifahrerin erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Im anderen beteiligten PKW befanden sich 2 Frauen und ein 6 Monate altes Baby. Die 3 Insassen erlitten leichte Verletzungen. Das Baby wurde allerdings vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

An den Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Beide mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme, von 14:20-17:00 Uhr, war die L 401 voll gesperrt. Ein Sachverständiger wurde mit der Erstellung eines Unfallgutachtens beauftragt. Neben dem Rettungshubschrauber waren 4 Rettungswagen und 4 Fahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz.|re

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt

Hütschenhausen (ots) – Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Dienstagmittag 14.06.2022 zwischen 14.30-15.00 Uhr am Friedhof im Ortsteil Katzenbach einen Personenwagen beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Der Unbekannte stieß mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die schwarze A-Klasse.

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle. Zurück blieben Schäden an der rechten Fahrzeugseite sowie rote Lackspuren, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landstuhl, Telefonnummer 06371/805 0 in Verbindung zu setzen.

Brand einer Waldfläche

Landstuhl (ots) – Unterhalb der Berliner Straße kommt es am Dienstagnachmittag 14.06.2022 zum Brand von ungefähr 150 Quadratmetern Wald. Die Feuerwehr hatte den Brand innerhalb kurzer Zeit gelöscht. Personenschaden entstand nicht. Die Wehren aus Landstuhl und Mittelbrunn waren mit 6 Fahrzeugen im Einsatz.

Die Brandursache ist bisher unklar. |pilan