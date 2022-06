Neuleiningen: Suzi Quatro am 25. Juni 2022 beim Neuleininger Burgsommer

Neuleiningen – Vor wenigen Tagen feierte sie ihren 72. Geburtstag. 58 Jahre ihres Lebens widmete sie der Rockmusik. Suzi Quatro, die Frau, die in den 70-ger Jahren die männlich dominierte Rockwelt gewaltig auseinandergenommen hat, ist auf Tournee und ist diesmal Gast beim Burgsommer Neuleiningen.

Sie wird nicht müde und rockt immer noch die Bühnen der Welt. 1973 schlug ihr Hit „Can The Can“ wie eine Granate ein und wurde weltweit eine Nummer 1 in den Charts. In ihren engen Lederoutfits und hohen Stiefeln singt sich die amerikanische Rock-Lady die Seele aus dem Leib und macht den männlichen Kollegen mit ihrem Bass in der Hand große Konkurrenz. Aufgewachsen in einer Musikerfamilie in der Motor- und Rockcity Detroit gab es praktisch keinen Weg an der bemerkenswerten Musikkarriere vorbei. Die Rock’n’Roll-Revolution lebte Suzi Quatro mit Leib und Seele, Stars wie der King Elvis Presley oder Jerry Lee Lewis wurden zu ihren Idolen. Mit Songs wie „48 Crash“, „Daytona Demon“, „Devil Gate Drive“, „Too Big“ oder „The Wild One“ kann sie eine eine bedeutende Diskographie aufweisen. Nicht unbedeutend ist hier auch die Rolle des Songwriterteams Nicky Chinn/Mike Chapman, die das „Wild American Girl“ zum Superstar der Rockmusik machten.

Vor allem in Europa, Australien und Japan war der Erfolg von Susan Kay Quatro nicht mehr zu stoppen. Neben der Rock-Karriere spielte die Rock- Ikone auch Rollen in erfolgreichen TV-Serien und Musicals, wie zum Beispiel „Annie Get Your Gun“. Aber der Rock’n’Roll bleibt für sie immer das Wichtigste in ihrem Leben. So tritt sie ganz in die Spuren ihres Vaters Arthur Quatro, der noch mit 89 Jahren sein letztes Konzert gab.

Ticketverlosung

Für das Konzert Suzi Quatro & Band am Samstag, 25. Juni 2022, 20 Uhr, auf der Burgruine Neuleiningen verlost Metropolnews 3×2 Tickets.

Bitte beantworten sie hierzu folgende Frage:

Mit welchem Titel gelang Suzi Quatro 1973 auf Rang 1 der Charts?

Bitte senden Sie die Lösung und der Kennung „Suzi Quatro“ per e-mail und Nennung ihrer postalischen Adresse an gewinnspiel@metropolnews.info.

Einsendeschluss ist Samstag, 18. Juni 2022, 24 Uhr. Die Gewinner werden per e-mail benachrichtigt.

Neuleininger Burgsommer 2022: