Neustadt: ENSEMBLE RISONANZE ERRANTI am 23. Juni 2022

Neustadt an der Weinstraße – Das ensemble risonanze erranti unter der Leitung des Neustadter Dirigenten Peter Tilling ist für leidenschaftliche Interpretationen und Aufsehen erregende Programme bekannt. Regelmäßig spielt das Ensemble in führenden Konzertreihen wie dem Bayerischen Rundfunk und in der BASF Ludwigshafen. 2021 erfolgte das Debut in der Elbphilharmonie.

Im Neustadter Konzert am Do, 23.06.2022 im Saalbau Neustadt widmen sich die Musiker einer aufregenden Mischung von barocken Meisterwerken im Kontrast zur Musik von heute.

Dem mitreißenden Doppelkonzert für 2 Violoncelli von Antonio Vivaldi stehen das Doppelkonzert für 2 Celli und das Concertino für Geige von Wolfgang Rihm gegenüber, welches die Musiker um Peter Tilling 2018 uraufführen durften. Diese tonalen Jugend-Werke Rihms, welche die Vorbilder Bach und Stravinksy erkennen lassen, spielt das ensemble risonanze erranti exklusiv in Neustadt anlässlich des 70.Geburtstages von Wolfgang Rihm.

Solisten im Konzert sind der polnische Cellist und Komponist Tomasz Skweres, der auch im Festival risonanze erranti im Juli portraitiert wird, die Salzburger Geigerin Michaela Girardi, die in der Camerata Salzburg spielt und eine Lehrtätigkeit am Mozarteum Salzburg innehat, sowie Peter Tilling am Cello.

Mit Arvo Pärts Trisagion erklingt ein mystisches Meisterwerk der östlichen Musik, 1992 geschrieben als Vertonung eines orthodoxen Gebets.

Peter Tillings neues Werk ‚Vesitigia di antichi edifici ‚ bezieht sich auf die Darstellung antiker römischer Ruinen durch Giovanni Battista Piranesi. Eine musikalische Landschaft entsteht so vor dem Ohr des Zuhörers, die mit Erinnerung und Perspektive spielt. Die mitreißende Symphonie e moll von Carl Philipp Emanuel Bach, ein Sturm-und-Drang-Werk par excellence, steht am Schluss dieses besonderen Programmes!

Solo-Violine: Michaela Girardi

Solo-Violoncelli: Peter Tilling, Tomasz Skweres Dirigent: Peter Tilling

ensemble risonanze erranti/Peter Tilling

Alle aktuellen Hygiene- & Sicherheitsmaßnahmen unter www.neustadt.eu/Karten-Informationen.

ENSEMBLE RISONANZE ERRANTI

ZWISCHEN STURM UND DRANG UND MODERNE

Do, 23.06.2022, 20 Uhr

Stadthalle Saalbau (Bahnhofstraße 1, 67433 Neustadt a. d. W.)

Einlass: 19:15 Uhr | Beginn: 20 Uhr

Einführung zu dem Konzert 19.30 Uhr durch Fritz Burkhardt & Peter Tilling.

Karten online unter www.ticket-regional.de, bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen (z.B. Tabak Weiss Neustadt, Buchhandlung Frank Bad Dürkheim, Tourist-Information Maikammer) und bei der Kulturabteilung Neustadt (Hetzelplatz 1).

Für Rückfragen steht die Kulturabteilung Neustadt telefonisch unter der 06321 855-1404 oder per Mail unter kultur@neustadt.eu zur Verfügung.