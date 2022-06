Neustadt: Wasser in die Stadt – Abschlussarbeiten im Bereich Laustergasse

Neustadt an der Weinstraße – Am Montag, 27. Juni 2022, beginnen die Restarbeiten zum Projekt „Wasser in die Stadt“ im Anschlussbereich zum Wendehammer Laustergasse. Das teilt die Tiefbauabteilung mit. Für die Arbeiten ist ein Zeitrahmen von sechs Wochen vorgesehen.

Zu diesem Zweck muss die Zufahrt der Tiefgarage Klemmhof gesperrt werden. Ausschließlich Anwohner und Dauerparker können das Parkhaus weiterhin nutzen. Diese werden vom Parkhausbetreiber noch einmal gesondert informiert.

In der Zeit muss die derzeitige Ausfahrt auch als Einfahrt genutzt werden. Dies erfolgt über eine Ampelregelung mit Anforderungstaster ausschließlich für Dauerparker.

Die Aufstellfläche für die Einfahrt zur Tiefgarage ist hinter der Einmündung Kellereistraße in Höhe von Bürobedarf Seitz vorgesehen.

Im Zuge der Aufbrucharbeiten prüft die Verwaltung der Wohnungseigentümergemeinschaft Klemmhof zudem den Zustand der Abdichtung oberhalb der Tiefgarage. Sollten hier zusätzliche Arbeiten notwendig sein, kann sich die Baustelle verzögern.

Während der Arbeiten besteht keine Wendemöglichkeit für Fahrzeuge und Zulieferer. Fußgängerinnen und Fußgänger können den Bereich Bereich Laustergasse/Klemmhof über die Kellereistraße erreichen.

Die Zufahrt für Feuerwehr und Rettungsdienste ist über Konrad-Adenauer-Straße/Laustergasse, Hauptstraße/Klemmhof/Laustergasse oder Schütt/Badstubengasse/Klemmhof bis zur Baustelle jederzeit gewährleistet.