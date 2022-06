47-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Eine 47-jährige Autofahrerin musste am Montag 13.06.2022 gegen 17 Uhr, in der Pasadenaallee aufgrund des Verkehrs vor ihr bremsen. Ein hinter ihr fahrender 35-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr auf ihr Auto auf.

An beiden Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden. Die Fahrerin des voraus fahrenden Autos wurde jedoch leicht verletzt.

Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum vom 10.06.-13.06.2022 versuchten Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Mörikestraße einzubrechen. Zwei Fenster wiesen Hebelspuren auf, die Täter konnten jedoch nicht ins Gebäude gelangen, weshalb auch nichts gestohlen wurde.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Mehrere betrügerische Anrufe

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 13.06.2022 kam es im Stadtgebiet erneut zu mehrfachen Anrufen durch falsche Polizeibeamte, welche sich als Europol-Mitarbeiter ausgaben. Alle Angerufenen beendeten umgehend das Telefonat, so dass es in keinem Fall zu einem Schaden kam.

Ein Betrüger versuchte sein Glück am Telefon auch als falscher Microsoftmitarbeiter: er verlangte von einem 86-Jährigen, den Computer anzuschalten, um ihm anschließend weitere Anweisungen geben zu können. Auch dieser Senior durchschaute den Betrug und beendete das Gespräch.

Einbruch in Firmengebäude

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum vom 10.-13.06.2022 brach ein unbekannter Täter in ein Firmengebäude in der Mundenheimer Straße ein. Hierzu kletterte er vermutlich über eine Mauer um dann eine Fensterscheibe einzuschlagen, durch welche er in die Büroräume gelangte. Gestohlen wurde hierbei Münzgeld im Wert von ca. 10 EUR.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.