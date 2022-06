Ärger über Verkehrsvorgang endet mit Beleidigung

Speyer (ots) – Zu einer Beleidigung nach einem Verkehrsvorgang kam es am Montag 13.06.2022 um 14:20 Uhr in der Rulandstraße. Als ein 45-jähriger PKW-Fahrer von der Rulandstraße nach rechts in die Diakonissenstraße abbiegen wollte, musste er aufgrund eines von links kommenden Fahrzeuges stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden.

Durch den abrupten Bremsvorgang gestört gefühlt hat sich offensichtlich eine hinter dem 45-Jährigen fahrende PKW-Fahrerin. Diese folgte dem Mann bis auf einen Parkplatz um ihn dort zur Rede zu stellen.

Im Zuge von darauffolgenden Streitigkeiten beleidigte sie den 45-Jährigen und fuhr anschließend davon. Mithilfe des Kennzeichens werden nun Ermittlungen gegen die noch unbekannte Frau eingeleitet.

Bargeld in Möbelgeschäft geraubt – Polizei sucht Zeugen

Speyer (ots) – Zu einer räuberischen Erpressung kam es am Montag um 18:20 Uhr in einem Möbelgeschäft Am Rübsamenwühl. Ein unbekannter Mann forderte von einem 18-jährigen Kassierer die Herausgabe von Geld. Um seine Drohung zu untermauern, hielt der Täter seine Hand unter seinem Pullover versteckt und deutete eine Waffe an. Ob er tatsächlich bewaffnet war, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Nachdem der Täter einen vierstelligen Betrag erbeutete, ergriff er zu Fuß die Flucht.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer hat den Vorfall oder den Täter bei seiner Flucht beobachtet?

Täterbeschreibung:

ca.25-30 Jahre alt, ca. 185-190 cm groß, helle Hautfarbe, Kreuz-Tattoo auf der linken Halsseite, kurze hellbraune Haare. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover samt Innentasche und kurzer weißer Hose. Er führte einen weißen Turnbeutel mit gelben Kordeln mit sich.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) von der Polizei Speyer entgegengenommen.

Kollision zwischen Radfahrerinnen

Speyer (ots) – Im Begegnungsverkehr kollidiert sind am Montag 13.06.2022 kurz vor 13:00 Uhr zwei Radfahrerinnen. Während eine 31-Jährige ordnungsgemäß den rechten Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße befuhr, war eine 56-Jährige auf demselben Radweg verbotswidrig in entgegengesetzter Richtung unterwegs.

Nahe der Einmündung zur Karl-Spindler-Straße stießen die beiden Frauen zusammen ohne dabei von ihren Rädern zu fallen. Bei der Kollision zog sich die 31-Jährige leichte Verletzungen zu.