Alkoholisierter Randalierer

Mutterstadt (ots) – Am Montag 13.06.2022 gegen 14:00 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Schifferstadt über eine herumschreiende Person in der Ludwigshafener Straße in Kenntnis gesetzt. Dort konnte der amtsbekannte 60-jährige angetroffen werden.

Er war offensichtlich alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,85 Promille. Der 60-jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen verbracht.

Renitente Erntehelfer

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Sonntag 12.06.2022 gegen 16:30 Uhr, kam es auf dem Landwirtschaftlichen Betrieb, Hinter dem Münchhof, zu einer Auseinandersetzung zwischen 2 Erntehelfern, in deren Verlauf ein 32-jähriger einem gleichaltrigen Arbeitskollegen mit der Faust in dessen Gesicht schlug.

Bei der Sachverhaltsabklärung durch die Polizisten war der 32-Jährige sehr unkooperativ und wurde immer aggressiver, sodass ihm letztlich Handfesseln angelegt werden mussten. Ein 45-jähriger Arbeitskollege des 32-Jährigen kam diesem zu Hilfe und versuchte ihn zu befreien.

Durch den Einsatz von Pfefferspray konnten weitere Angriffe verhindert werden. Auf den Verursacher der Auseinandersetzung und seinen Helfer warten strafrechtliche Ermittlungen.

In Vereinsheim eingebrochen

Dudenhofen (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht zum Montag 13.06.2022 vermutlich zwischen 01:00 Uhr und 06:50 Uhr, in ein Vereinsheim in der Iggelheimer Straße ein und entwendeten die Kasse. Die Summe des gestohlenen Geldes kann noch nicht beziffert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Iggelheimer Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.