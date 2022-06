Heidesheim (ots) – Ein LKW-Fahrer und sein Beifahrer staunten nicht schlecht,

als während der Fahrt beim Schließen des Beifahrerfenster plötzlich eine ca.

1,5m lange, braune Schlange bemerkten, welche im oberen Bereich des Fensters

eingeklemmt wurde und nun im Außenbereich hing.

Trotz dieses offenkundigen Schrecks gelang es dem Fahrer auf den Parkplatz

Heidenfahrt Süd auf der BAB60 anzuhalten und die Polizei zu informieren.

Nach Überprüfung der Schlange, konnte sie, anhand der äußeren Merkmalen,

eindeutig als nicht gefährlich identifiziert werden und seitens der Tierhelfer

aus Ingelheim aus ihrer misslichen Lage befreit werden.

Zum großen Bedauern musste allerdings festgestellt werden, dass alle

Rettungsmaßnahmen am Ende für die Schlange zu spät kamen.

Kontrolle

Bingen (ots)

Bingen. An einer Kontrollstelle in der Schultheiß-Kollei-Straße wurden von 17:30 Uhr – 20:00 Uhr insgesamt 16 Fahrzeuge überprüft. Dabei wurden 5 Gurtverstöße sowie ein Handyverstoß festgestellt. 5 Fahrzeugführer erhielten Mängelberichte, weil sie keine Papiere oder geforderten Ausrüstungsgegenstände wie Verbandskaten, Warndreieck etc. mitführten.

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Bingen (ots)

Bingen, 13.06., Saarlandstraße, 16:40 Uhr. Ein Unbekannter beschmierte mit einem Kreidestift einen PKW mit äußerst beleidigendem Inhalt. Die Geschädigte, welche den Mann vom Anwesen aus filmte, störte diesen durch Klopfen gegen das Fenster bei der Tatausführung. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Rechtshänder, dunkles längeres Haar, blaues Shirt, helle kurze Hose, schwarze Socken, Turnschuhe.

Brand

Bingen (ots)

Bingen, 13.06., Mainzer Straße, 16:56 Uhr. Ein Mitteiler meldete eine Rauchentwicklung aus der Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Mainzer Straße musste für die Arbeiten der Feuerwehr komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr, die alle Anwohner aus dem Haus brachte, gelangte durch ein Fenster in die Wohnung. Es stellte sich heraus, dass ein Anwohner eine Pfanne auf dem Herd vergessen hatte. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

Unfallflucht, Weinberg beschädigt

Lörzweiler, Gemarkung (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 13.-14.06.22, gegen 01:45 Uhr kommt es in der Gemarkung Lörzweiler zu einem Verkehrsunfall. Die Unfallstelle befindet sich in den Weinbergen zwischen Lörzweiler und Bodenheim. Der Verursacher, ein 19-jähriger aus Geisenheim, befährt einen befestigten abschüssigen Wirtschaftsweg und gerät nach links in einen Weinberg, bei dem zwei Reihen Weinreben auf einer Länge von ca. 35 Meter beschädigt werden. Der Verursacher fährt dann in Richtung Lörzweiler weg ohne sich um den Schaden zu kümmern. Da der Unfall beobachtet und das Kennzeichen abgelesen wird, kann der Verursacher ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1500,- – 2000,- Euro Ein Alkoholtest beim verantwortlichen Fahrer ergab 0,0 Promille.

Unfall mit verletzter Person

Nierstein, Mainzer Straße (ots)

Am Montag, 13.06.22 befährt gegen 07:15 Uhr eine 84-jährige Niersteinerin die Breitgasse und biegt nach links auf die Mainzer Straße (B9) ein. Hierbei missachtet sie die Vorfahrt des von rechts kommenden Pkw einer 44-jährigen Frau aus Ludwigshöhe. Es kommt zum Zusammenstoß beider Pkw, wobei die 44-jährige leicht verletzt wird (Prellungen). Beide Fahrzeuge sind weiterhin fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6000,- Euro geschätzt.

Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Mainz-Laubenheim (ots) – Ein Polizeibeamter der Polizeiinspektion Mainz 2

bemerkte am frühen Montagabend in seiner Freizeit einen Jugendlichen, der in der

Unterführung des Laubenheimer Bahnhofs Graffiti an die Wand sprühte und meldete

dies. Nachdem er den Jugendlichen angesprochen hatte, versuchte dieser zunächst

zu flüchten, konnte aber bis zum Eintreffen einer Funkstreife festgehalten

werden. Der 15-jährige Täter gab die Tat zu, er muss sich nun wegen

Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.