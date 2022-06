54-Jähiger handelt sich sechs Strafanzeigen ein

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer hat am Montagnachmittag die Polizei

verständigt. Der Zeuge, der im Gersweilerweg in Richtung Alex-Müller-Straße

unterwegs war, teilte den Beamten mit, dass der Fahrer vor ihm Schlangenlinien

fahren würde. Außerdem sei der Fahrer beim Linksabbiegen in die

Alex-Müller-Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein

Verkehrsschild gefahren. Seine Fahrt habe er fortgesetzt, ohne sich um den

entstandenen Schaden zu kümmern.

Bei der Kollision riss das vordere Kennzeichen des Wagens ab und blieb am

Unfallort zurück. Die Polizei traf den mutmaßlichen Fahrer zu Hause an. Das vom

Zeugen beschriebene Auto stand in der Garage und war im Frontbereich beschädigt.

Der Beschuldigte zeigte sich uneinsichtig und aggressiv. Er beleidigte die

eingesetzten Beamten und bedrohte sie. Ein freiwillig durchgeführter

Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 3,84 Promille an. Die Einsatzkräfte

wollten den 54-Jährigen zur Dienststelle bringen. Dagegen setzte er sich zur

Wehr. Die Beamten brachten den Mann zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Auf

der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Auf den 54-Jährigen kommen Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs,

Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte,

Bedrohung und Beleidigung zu. |mhm

Zwei Mal hat´s gekracht – eine Frau verletzt

Katzweiler (ots) – Gleich zwei Unfälle hat die Polizei am Montag in Katzweiler

aufgenommen.

Kurz vor 12 Uhr war ein 24-Jähriger mit seinem Renault auf der Mühlecker Straße

in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der Einmündung bog er nach rechts ab.

Dabei übersah er eine 66 Jahre alte Frau, die mit ihrem Motorrad auf der

Hauptstraße in Richtung Hirschhorn unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die

Frau stürzte und verletzte sich am Knie. Rettungskräfte brachten sie in ein

Krankenhaus. An ihrem Motorrad entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Auch

der Pkw wurde beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 2.000 Euro.

Der zweite Unfall ereignete sich um 14.45 in der Eisenbahnstraße. Ein

52-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Dacia von der Hauptstraße kommend auf der

Straße „Alte Brücke“ in Richtung Eisenbahnstraße. An der Kreuzung missachtete er

die Vorfahrt einer 58-Jährigen. Die Frau war mit ihrem Audi in Richtung

Ziegelhütterstraße unterwegs. Es kam zum Unfall. Beide Fahrer blieben

unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Die

Polizei ermittelt, ob die Frau möglichweise zu schnell unterwegs war. |mhm

assantin Schreck eingejagt

Kaiserslautern (ots) – Eine Fußgängerin alarmiere am Montag die Polizei: Auf der

Fensterbank einer Erdgeschosswohnung hatte sie im Vorbeigehen eine vermeintliche

Maschinenpistole entdeckt. Die Beamten überprüften die Wohnung und ihren

Inhaber. Wie sich herausstellte handelte es sich um eine erlaubnisfreie

Softairwaffe. Der 60-Jährige hatte sie mit Wasser gereinigt und zum Trocken aufs

Fensterbrett gelegt. Der Mann sicherte zu, künftig sensibler damit umzugehen.

|erf

Einbruch: Bewohner schliefen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Während die Bewohner

schliefen, versuchten Einbrecher in ihr Haus einzudringen. Die Diebe kamen in

der Nacht zum Dienstag. Weil der Aufbruch einer Terrassentür des Anwesens

scheiterte, versuchten sie es an der Haustür. Mit Gewalt machten sich die Täter

an der Tür zu schaffen. Dabei lösten sie Alarm aus. Die Hausbewohner wurden

wach, während die Diebe die Flucht ergriffen. Polizeistreifen fahndeten

erfolglos nach den Unbekannten. Die Beamten sicherten Spuren und nahmen die

Ermittlungen auf. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind in der Nacht zum

Dienstag Personen oder Fahrzeuge in Alsenborn aufgefallen? Wer hat Verdächtiges

wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Berauscht und ohne Versicherung unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Eine Streife der Polizei hat am Montagabend den Fahrer

eines Elektrorollers kontrolliert. Der 27-Jährige war in der Pariser Straße

unterwegs. Er führte den Roller ohne Versicherungskennzeichen. Während der

Überprüfung stellten die Beamten Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,25 Promille. Weiterhin räumte er den

Konsum von Betäubungsmitteln am Vorabend ein. Der Rollerfahrer musste für eine

Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Der Roller wurde sichergestellt. Auf den

27-Jährigen kommen mehrere Anzeigen zu. |elz

Autobahn A6 Verkehrsunfall mit verletzten Motorradfahrer

Past Kaiserslautern (ots) – Ein Pkw-Fahrer aus Trier und ein Kradfahrer aus

Pirmasens befuhren hintereinander bei hohem Verkehrsaufkommen den mittleren

Fahrstreifen der A6 aus Fahrtrichtung Saarbrücken kommend in Fahrtrichtung

Mannheim. Zwischen den Anschlussstellen Ramstein und KL-Einsiedlerhof, in Höhe

des Autobahnparkplatzes Höllenplacken, verlangsamte der Pkw seine Fahrt aufgrund

eines vor ihm fahrenden LKW. Der Kradfahrer übersah dies, stieß gegen die linke

hintere Fahrzeugecke von PKWON02 und verlor die Kontrolle. Das Motorrad kippte

nach links auf den linken Fahrstreifen und streifte einen auf dem linken

Fahrstreifen fahrenden Pkw leicht. Anschließend stürzte der Kradfahrer komplett

auf die linke Seite und blieb auf dem linken Fahrstreifen liegen. Der Kradfahrer

wurde vor Ort vom Notarzt behandelt und kam ins Westpfalzklinikum. Die Feuerwehr

Ramstein sicherte das verunfallte Krad und übernahm bis zum Eintreffen der

Autobahnmeisterei Landstuhl die Sperrung der beiden linken Fahrstreifen. Der

Verkehr wurde über den rechten Fahrstreifen geführt. Dies führte zu einem Stau

bis hinter die Anschlussstelle Ramstein. Um 11 Uhr dauerten die Sperrmaßnahmen

noch an.

Einbruch in Baumarkt vereitelt

Kaiserslautern (ots) – Die Alarmanlage eines Baumarkts in der Hohenecker Straße

hat in der Nacht zum Dienstag Einbrecher in die Flucht geschlagen. Kurz nach 3

Uhr ging der Alarm an. Diebe hatten sich auf dem Gelände des Baumarkts zu

schaffen gemacht. Ihr Einbruchversuch misslang. Die Täter flüchteten. Jetzt

ermittelt die Polizei und hat Spuren gesichert. Zeugen, die Hinweise geben

können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Motorradunfall auf der B270

Kreis Kaiserslautern (ots) – Auf der B270 in Höhe Walzweiher ist am

Dienstagmorgen eine Motorradfahrerin gestürzt. Die 48-Jährige war von Pirmasens

nach Kaiserslautern unterwegs, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr

Krad verlor und stürzte. Die Frau wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus

gebracht. Der Sachschaden am Motorrad steht noch nicht fest. Die Fahrbahn war

für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Kaiserslautern vollgesperrt.

|elz