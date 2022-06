Karlsruhe – Kollision mit Schutzplanke – Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf der A8

Karlsruhe (ots) – Am Montag gegen 10:35 Uhr kam es auf der Autobahn A8 bei

Karlsbad zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen und mehreren tausend Euro

Sachschaden.

Aus bislang noch unklarer Ursache kollidierten ein VW und ein BMW, welche die

Autobahn A8 in Fahrtrichtung Stuttgart befuhren. Der BMW geriet daraufhin ins

Schleudern und krachte anschließend gegen die Schutzplanke. Glücklicherweise

wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der rechte und der mittlere Fahrstreifen

mussten zur Bergung der Unfallstelle mehrere Stunden gesperrt werden. Nach den

bisherigen Erkenntnissen wird ein Gesamtschaden von circa 10.000 Euro

angenommen.

Aktuell steht die Anschuldigung im Raum, dass der BMW-Fahrer den VW absichtlich

touchiert haben soll. Der BMW-Fahrer stellte den Unfallhergang jedoch

gegensätzlich dar. Aufgrund der bislang noch unklaren Unfallursache sucht die

Polizei nach Zeugen und bittet diese, sich mit dem Autobahnpolizeirevier

Karlsruhe unter 0721/944840 in Verbindung zu setzten.

Malsch – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt – Verursacherin flüchtet, Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein 25-jähriger Motorradfahrer trug bei einem Verkehrsunfall

am Sonntagnachmittag im Adlerkreisel in Malsch leichte Verletzungen davon.

Der Krad-Fahrer wollte mit seiner Suzuki gegen 16:25 Uhr von der Adlerstraße aus

kommend über den Kreisverkehr in die Neudorfstraße fahren. Eine von der Sezanner

Straße aus einfahrende Pkw-Lenkerin übersah ihn offenbar und schnitt ihm den Weg

ab. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Biker sein Gefährt stark

abbremsen. Durch die Schräglage des Motorrads kam er letztendlich zu Fall. Die

Pkw-Lenkerin fuhr ohne Anzuhalten weiter und vermutlich in Richtung Adlerstraße

oder Beethovenstraße davon.

Bei dem Sturz erlitt der Biker leichtere Blessuren in Form von Abschürfungen und

Prellungen. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000

Euro.

Die den Unfall verursachende Frau fuhr einen metallisch-braun farbigen Van, das

Fahrzeugmodell und Kennzeichen sind nicht bekannt. Sie selbst hat wohl

weiß-graues Haar und eine dürre Statur. Ihr Alter wird auf über sechzig Jahre

geschätzt.

Die Polizei bittet Personen, welche den Unfall beobachtet haben, sich beim

zuständigen Polizeirevier Ettlingen unter der Rufnummer 07243/32000 zu melden.

Insbesondere werden auch die Personen gesucht, welche dem Motorradfahrer

unmittelbar nach dem Unfall geholfen haben.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Doppelhaushälfte

Karlsruhe (ots) – Über eine Terrassentür brachen offenbar unbekannte Täter am

Wochenende in eine Doppelhaushälfte in der Freiburger Straße in Karlsruhe ein.

In der Zeit zwischen Freitagabend gegen 19.00 Uhr und Montagnachmittag gegen

16.00 Uhr nutzten Einbrecher wohl die Abwesenheit der Bewohner und brachen in

eine Doppelhaushälfte ein. Dort durchwühlten sie in mehreren Räumen einige

Schränke. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Zeugen berichteten von zwei Männern, die sich in verdächtiger Weise am Sonntag

gegen 11.00 Uhr in der Freiburger Straße aufgehalten haben. Beide werden als

etwa 175 cm groß und mit südeuropäischer Erscheinung beschrieben. Sie hätten

blaugraue T-Shirts und ¾ – „Cargo-Hosen“ getragen.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer

0721/666-5555.

Karlsruhe / Linkenheim-Hochstetten – Unbekannte lösen Radschrauben – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter lösten offenbar am Wochenende auf einem

Parkplatz der Werftstraße am Karlsruher Hafen mehrere Radschrauben eines

abgestellten Anhängers. Während der Fahrt am Montagvormittag lösten sich zwei

Reifen.

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr und Montagmorgen 09.00

Uhr lösten Unbekannte mehrere Radschrauben eines 18-Tonnen Zweiachsanhängers.

Die Abdeckkappen wurden anschließend offenbar wieder aufgesetzt. Dem Lkw-Fahrer

war vor Fahrtantritt am Montagmorgen nichts aufgefallen. Auf der Bundesstraße 36

zwischen Linkenheim und Hochstetten lösten sich dann am Montag gegen 11.55 Uhr

die beiden linken hinteren Reifen einer Zwillingsbereifung. Ein Reifen rollte an

den Fahrbahnrand und begann zu brennen. Der zweite Reifen wurde bislang nicht

aufgefunden.

Der Lkw-Fahrer konnte anhalten und bemerkte, dass weitere Schrauben der zweiten

Achse des Hängers gelockert waren. Nach den derzeitigen Ermittlungen kamen

glücklicherweise keine Personen zu Schaden.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, mögliche Geschädigte und Hinweisgeber, sich

mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 in Verbindung zu

setzen.

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Stromunfall auf Güterzug – Jugendlicher mit lebensgefährlichen

Verletzungen im Krankenhaus

Montagabend (13. Juni) kam es am Bahnhof Karlsruhe-West zu einem Stromunfall.

Hierbei zog sich ein 16-Jähriger lebensgefährliche Verbrennungen zu.

Gegen 20:10 Uhr kletterte der Jugendliche auf einen Kesselwagen, der sich seit

einigen Tagen am betroffenen Bahnhof befand. Durch die Handlung kam es zu einem

Lichtbogen (Stromüberschlag) zwischen der Oberleitung und dem 16-Jährigen.

Der junge Mann fing Feuer, verlor das Bewusstsein und blieb auf dem Waggon

liegen.

Ein Zeuge, der auf die Situation aufmerksam wurde, begann unvermittelt den

Jugendlichen vom Boden aus zu löschen.

Aufgrund der Reststromspannung durfte der 16-Jährige nicht angefasst oder

berührt werden.

Da der Jugendliche von alleine wieder zu Bewusstsein kam und im Begriff war

selbstständig aufzustehen, wurde er von Kräften der Feuerwehr und des

Rettungsdienstes noch vor der Erdung der Oberleitung aus dem Gefahrenbereich

geborgen.

Der Jugendliche erlitt schwerste, lebensgefährliche Verbrennungen. Er wurde in

ein Krankenhaus verbracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz.

Die anwesenden Freunde des Verletzten wurden von Notfallseelsorgern betreut.

Der Bahnverkehr war aufgrund der Bergung und Stromabschaltung im Bereich des

Bahnhofs Karlsruhe-West teilweise für mehrere Stunden eingestellt.

Warum der Jugendliche auf den Waggon kletterte, ist derzeit noch unklar und

bedarf weiterer polizeilicher Ermittlungen.

Bundes- und Landespolizei warnen immer wieder vor solch gefährlichen Handlungen.

Oberleitungen umfassen Stromstärken von 15.000 Volt. Ein Stromüberschlag endet

hierbei meistens mit schwersten Verletzungen oder sogar tödlich. Hierfür muss

die Oberleitung nicht einmal berührt werden – die Gefahren, die von

Bahn-Oberleitungen ausgehen, sind also nicht sichtbar. Wird ein Abstand von

mindestens 1,50 Metern hierzu unterschritten, bedeutet dies, mit seinem Leben zu

spielen.

Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter

www.bundespolizei.de.

Malsch – Verkehrsunfall unter zwei Radfahrern

Karlsruhe (ots) – Am Montag gegen 07:45 Uhr kollidierten zwei Radfahrer an der

Einmündung Neudorfstraße / Katharina-Augenstein-Straße in Malsch.

Ein 62-jähriger Radfahrer befuhr offenbar die Neudorfstraße in östliche

Fahrtrichtung und wechselte vor dem dort befindlichen Kreisverkehr die

Straßenseite, um entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem Gehweg weiter zu

fahren. Ein 18-jähriger Radfahrer befuhr nach aktuellem Stand von der Sezanner

Straße kommend verbotswidrig den Gehweg und bog rechts in die Neudorfstraße ein.

Nachfolgend kam es zum Zusammenstoß.

Der 62-Jährige zog sich schwerwiegende Verletzungen im Knie- und im

Rückenbereich zu. Der 18-Jährige wies leichte Verletzungen im Handbereich auf.